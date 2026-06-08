Por qué uno de los culturistas más reconocidos del mundo dice que los postres proteicos son un obstáculo

El cinco veces campeón del Mister Olympia Classic Physique resalta que los alimentos integrales como arroz, huevos y carne aportan mejores resultados que los snacks (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chris Bumstead, uno de los culturistas más reconocidos del mundo y cinco veces campeón del Míster Olympia, advirtió que los snacks procesados modernos —como las barritas de proteínas y los postres proteicos— no son la mejor opción para quienes buscan desarrollar hábitos alimentarios sostenibles.

El canadiense defendió una vuelta a los alimentos básicos e integrales que usaron los culturistas de generaciones anteriores, como Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno, para construir físicos que siguen siendo referencia décadas después. Su mensaje apuntó a que la comida constante sigue siendo más efectiva que los productos ultraprocesados disfrazados de saludables.

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Según la revista especializada en salud y fitness Men’s Health, Bumstead promueve activamente el consumo de alimentos integrales y sin procesar frente a los productos modernos diseñados para deportistas. Su propuesta no es nueva ni sofisticada: arroz, huevos, patatas, boniatos, bistecs de ternera y avena son los pilares de su dieta y los que recomienda a quienes buscan mejorar su composición corporal.

De acuerdo con el culturista canadiense, los atletas de la vieja escuela lograron físicos extraordinarios con esos mismos alimentos básicos, consumidos de forma constante durante años de competición. La clave, según el atleta, no está en la innovación del producto, sino en la consistencia del hábito.

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El problema de los snacks proteicos modernos

El culturista canadiense advierte que los productos ultraprocesados generan dependencia mental y no ayudan a construir hábitos alimentarios duraderos (Captura de video: YouTube)

El deportista va más allá de la preferencia por lo natural. Muchos postres proteicos modernos y productos de “comida chatarra saludable” generan una dependencia mental hacia los antojos, fenómeno que, de acuerdo con el culturista, se convirtió en uno de los principales obstáculos para quienes intentan mejorar su alimentación a largo plazo, ya que estos productos no ayudan a construir hábitos duraderos.

La palatabilidad de estos productos —diseñados para imitar el sabor de dulces y snacks tradicionales— dificulta la transición hacia una dieta más funcional.

La dieta de Arnold Schwarzenegger como modelo

El argumento de Bumstead se apoyó en el ejemplo de los grandes campeones del pasado. Destacó que la dieta del actor y siete veces campeón del Mister Olympia Arnold Schwarzenegger en su época dorada se basaba en un consumo de más de 300 gramos de proteína al día, distribuidos en hasta seis tomas de comida diarias.

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Según el medio, Schwarzenegger llegaba a consumir cerca de 5.000 calorías diarias, obtenidas de huevos, carnes rojas, pollo, atún, arroz, frutos secos, patata, pasta integral y lácteos. Su snack favorito era el requesón o queso cottage, un alimento con alto contenido proteico, muy lejos de las barritas y batidos ultraprocesados que dominan el mercado deportivo actual.

La vieja escuela frente al culturismo moderno

Inspirado en leyendas como Arnold Schwarzenegger, el cinco veces campeón mundial promueve una nutrición basada en alimentos simples (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según especialistas en culturismo, el físico del canadiense evoca deliberadamente el estilo de los culturistas clásicos: grande y musculoso, pero con líneas más estilizadas que los atletas de la categoría Open del Mister Olympia actual, donde el volumen extremo y la separación muscular definen el estándar competitivo.

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El medio relaciona esa diferencia estética directamente con la alimentación. Los culturistas de la vieja escuela no disponían de la industria de suplementos y alimentos funcionales que existe hoy, y construyeron sus físicos con una dieta básica, repetitiva y constante. Bumstead defendió que ese modelo sigue siendo válido y que la proliferación de productos procesados no mejoró los resultados, sino que en muchos casos los ha complicado.

Un mensaje para el deportista común

El alcance del mensaje de Bumstead va más allá del culturismo de élite. Según la revista, el canadiense dirigió su crítica también al deportista aficionado que recurre a snacks proteicos como sustitutos de comidas reales bajo la creencia de que son opciones más saludables o efectivas.

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De acuerdo con su enfoque, la simplicidad y la constancia son más valiosas que la variedad y la innovación en el terreno de la nutrición deportiva. Comer arroz, huevos y carne de forma regular durante meses y años produce resultados más sólidos que alternar entre los últimos productos del mercado de suplementación.