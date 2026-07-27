La inacción latinoamericana ante la guerra de Cuba contra Estados Unidos y las Américas

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y ex dictador Raúl Castro junto al actual dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, durante el desfile del Día del Trabajador en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 2019 (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo).

Con el título de "Cuba la capital del comunismo del siglo 21" el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido este 20 de julio el informe que describe la guerra de Cuba contra Estados Unidos y las Américas. La guerra permanente de Cuba en documento oficial que demuestra el ataque constante contra la seguridad nacional de Estados Unidos y de todos los países del Hemisferio Occidental. La dictadura de Cuba ataca desde hace más de 67 años, pero ahora la mayoría de los gobiernos latinoamericanos quedan en evidencia por su inacción.

El concepto tradicional de guerra es la “desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias”, la “lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación”. La guerra contemporánea “ya no se limita a métodos tradicionales, sino que abarca dimensiones políticas, económicas, culturales, sociales y cognitivas con el terrorismo como centro de gravedad para afectar la seguridad”. Como guerra de séptima generación está la "guerra híbrida, un enfoque que combina tácticas convencionales y no convencionales, abarcando desde acciones militares encubiertas hasta el respaldo a fuerzas irregulares, manipulación política, social y desinformación".

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En "La Guerra Híbrida en las Américas" (2025) la describo como “una evolución del tradicional conflicto armado entre naciones o grupos, que ahora incorpora elementos diversos para debilitar al adversario sin una declaración abierta de hostilidades. Incluye métodos como la migración forzada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de personas, uso de pandillas, agitación política, financiamiento de candidatos, asesinato de reputaciones y físico, difusión de noticias falsas, penetración cultural, terrorismo….mecanismos que permiten la «negación plausible» por parte del agresor….”

El informe “Cuba la capital del comunismo del siglo 21” muestra la guerra de Cuba contra las Américas y se presenta con una de sus conclusiones: “El ataque de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía o incluso la propiedad de un territorio en particular. Fue una revolución contra la civilización occidental misma, librada, en parte, mediante el método novedoso e insidioso de persuadir a los hijos de Occidente para que se rebelaran contra su propia herencia".

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El texto del informe comienza señalando que: “Durante casi siete décadas, el régimen cubano ha librado una campaña sostenida de subversión contra Estados Unidos. Esta campaña ha infiltrado las más altas esferas del gobierno estadounidense, ha reclutado y formado a generaciones de activistas estadounidenses, ha respaldado una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en suelo estadounidense y ha llevado a cabo una de las infiltraciones de inteligencia extranjera más duraderas y perjudiciales de la historia de Estados Unidos. La campaña cubana contra Estados Unidos es única, Es irregular y encubierta….."

Cita un memorándum de inteligencia de septiembre de 1971 que expresa: “Casi todas las repúblicas latinoamericanas han sentido la injerencia [de Cuba] al menos una vez… Tan pronto como Castro asumió el poder en Cuba en enero 1959, La Habana se convirtió en el centro de operaciones subversivas contra otros países latinoamericanos“.

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Presenta información que los gobiernos latinoamericanos conocen: “A mediados de la década de 1980, Latinoamérica era escenario de más actos de terrorismo internacional contra objetivos estadounidenses que cualquier otra región del mundo, impulsados ​​principalmente por al menos dos docenas de grupos marxistas respaldados por Cuba. Estimaciones de finales de la década de 1980 indicaban que Cuba había trabajado…a unos 27 grupos guerrilleros de izquierda en toda la región, sumando un total de aproximadamente 25.000 miembros armados y entrenados. En 1986, Latinoamérica representaba cerca del 55% de todos los incidentes terroristas contra objetivos estadounidenses. Para 1989, esta cifra ascendía a un estimado del 64%..... En las tres primeras décadas del régimen de Castro, al menos 20.000 guerrilleros de prácticamente todas las naciones latinoamericanas asistieron a campos de entrenamiento terrorista en Cuba". Los datos actuales pueden ser mucho más complejos.

El documento abarca el espionaje, el turismo revolucionario, la revolución racial, los grupos fachada y simpatizantes que incluye la llamada izquierda democrática latinoamericana, la internacional antiamericana, y todos estos aspectos tocan Latinoamérica. Define la dictadura afirmando que “desde 1959, Cuba ha sido y -sin fundamentos y radicales reformas- siempre será: menos un Estado-nación que una inteligencia y un sistema de inteligencia que lo abarquen todo como operación de subversión.."

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Los líderes latinoamericanos no pueden ignorar el mensaje que está en el párrafo final: “Confundir la pobreza de Cuba con inocuidad es malinterpretar por completo la amenaza. Su debilidad material nunca fue la medida de su peligro…Hoy sirve como nexo de unión de una coalición antiestadounidense más amplia, un escenario donde las ambiciones de Moscú, Pekín y Teherán convergen con los movimientos radicales que operan dentro de nuestras fronteras".

El autor es Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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