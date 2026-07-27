El árbitro que dirigió la final del Mundial entre Argentina y España anunció su retiro del fútbol: el premio que recibió

Se retiró el árbitro de la final del Mundial (Reuters)

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el pasado domingo 19 de julio, anunció su retiro del arbitraje profesional una semana después de concluir el torneo, según informó la Federación Eslovena de Fútbol (NZS). La entidad comunicó en su página web que Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte.

De acuerdo con la NZS, el árbitro de 46 años consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia al dirigir el partido decisivo del torneo celebrado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. La federación destacó que, para coronar su último año de actividad, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo reconoció como el mejor árbitro del Mundial, subrayando el control disciplinario claro y firme que mantuvo en los encuentros que dirigió.

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En el comunicado, la Federación Eslovena de Fútbol indicó: “Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera como árbitro en la élite mundial”. El reconocimiento internacional no se limitó a la IFFHS, ya que la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) le otorgó el premio ‘Giulio Campanati’, galardón que distingue al mejor árbitro de cada Mundial o Campeonato de Europa.

Durante el Mundial 2026, Vincic arbitró cuatro partidos, incluyendo el debut de Brasil en el Grupo C frente a Marruecos y la victoria de México sobre Ecuador en los octavos de final. En ese partido, el árbitro expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca mientras dialogaba con un jugador mexicano, aplicación de la denominada ‘Ley Prestianni’, una nueva norma introducida antes del torneo.

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Slavko Vincic expulsó a Enzo Fernández en la final del Mundial (Reuters)

La final que marcó su despedida estuvo marcada por la victoria de España ante Argentina por 1-0 en tiempo suplementario. Vincic fue objeto de críticas por tolerar el juego duro del conjunto argentino y expulsó al mediocampista Enzo Fernández al finalizar los 90 minutos reglamentarios. A pesar de las controversias, la labor del árbitro fue reconocida por las principales organizaciones del arbitraje internacional, que subrayaron su capacidad para gestionar partidos de alta tensión.

A lo largo de su trayectoria internacional iniciada en 2010, Slavko Vincic se destacó en encuentros de máxima exigencia. En el ámbito de clubes, dirigió la final de la Liga Europa 2022, donde el Eintracht Frankfurt venció al Glasgow Rangers, y la final de la Champions League 2024, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund. También participó como cuarto árbitro en la final de la Europa League 2021, que enfrentó al Villarreal y al Manchester United. En 2025, fue designado para arbitrar el clásico turco entre el Galatasaray y el Fenerbahce, convirtiéndose en el primer árbitro extranjero en oficiar ese encuentro, tras la petición conjunta de ambos clubes.

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La IFFHS lo eligió como segundo mejor árbitro del mundo en 2024, el mismo año en que integró el grupo de élite de la UEFA y arbitró la semifinal de la Eurocopa entre España e Italia. Su carrera incluyó también la dirección de partidos en la Eurocopa 2020 y una presencia constante en torneos internacionales y encuentros de alto perfil.

El retiro de Vincic representa el cierre de una etapa para el arbitraje europeo, según lo expresó la federación eslovena, que lo calificó como uno de los más destacados de su generación. El reconocimiento a su trayectoria se vio reflejado en los homenajes recibidos tras el Mundial y en la valoración de organismos especializados en la disciplina.

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