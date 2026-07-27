Economía

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, insistió con su reclamo: "Es necesario llegar a retenciones cero”

En un contexto de debate por la presión fiscal, el titular de la entidad rural expresó la urgencia de eliminar tributos sobre las exportaciones y remarcó el rol estratégico del sector en la economía nacional

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Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, insistió con su reclamo: "Es necesario llegar a retenciones cero”

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), puso en primer plano la agenda del sector agropecuario frente al escenario económico. “Es necesario llegar a retenciones cero”, afirmó Pino en declaraciones a Infobae en Vivo al detallar el impacto de las políticas tributarias sobre el campo y la necesidad de reformas estructurales para potenciar la producción.

Desde la sede de la SRA, Pino sostuvo que el campo representa un motor para la economía argentina y subrayó la importancia de avanzar hacia un esquema impositivo que incentive la inversión y el desarrollo. “No hay secretos en lo que el campo quiere y pide”, expresó, y remarcó que la demanda por una baja de retenciones es incesante porque los productores necesitan previsibilidad para planificar sus actividades.

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El dirigente señaló que la eliminación de las retenciones no solo responde a un reclamo histórico, sino que también permitiría que el sector aporte más recursos a la economía nacional. “El campo devuelve cuando bajan las retenciones”, aseguró, y argumentó que las medidas que favorecen la rentabilidad del productor generan un efecto multiplicador en toda la cadena agroindustrial. Según Pino, “el secreto es no discutir, sino insistir”, en referencia a la persistencia con la que las entidades rurales plantean sus demandas ante el Gobierno.

Durante su exposición, Pino destacó que la infraestructura resulta vital para reducir el costo argentino y mejorar la competitividad de las exportaciones. Mencionó que las rutas y los caminos rurales inciden directamente en el costo de producir, mientras que la falta de inversiones en logística limita el potencial del sector. Además, advirtió que la compra de tierras para reservas naturales debe contemplar un equilibrio con el uso productivo, ya que el avance de la fauna silvestre sobre áreas sin destino productivo genera problemas para los productores.

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Otro de los puntos abordados por el presidente de la SRA fue la relación con el Gobierno. Pino describió el diálogo actual como “inédito” y sostuvo que la propiedad privada no está en discusión. Reconoció que la unificación del tipo de cambio representó un avance producto del trabajo conjunto entre los sectores público y privado. “El tipo de cambio unificado es un avance logrado luego de mucho insistir”, afirmó.

El reclamo por eliminar las retenciones y las demandas de infraestructura centraron el discurso del titular de la SRA
El reclamo por eliminar las retenciones y las demandas de infraestructura centraron el discurso del titular de la SRA

El reclamo sobre la ley de semillas también ocupó un lugar en la agenda de Pino. Señaló que el sector necesita una normativa que surja del consenso y contemple el equilibrio entre los intereses de los productores y las empresas proveedoras de tecnología. En este sentido, Pino advirtió que la tecnología en soja resulta positiva, pero que el pago de regalías adicionales se vuelve inviable mientras subsistan las retenciones. “La tecnología en soja es buena, pero con retenciones no se puede pagar más”, indicó.

La situación de la infraestructura rural y el costo logístico fue otro eje central. Pino puntualizó que la falta de caminos adecuados y la ausencia de políticas de mantenimiento elevan los costos de transporte, lo que termina afectando la competitividad internacional de los productos argentinos. Además, se refirió a la necesidad de que el Estado acompañe con inversiones que permitan reducir el denominado “costo argentino”.

En cuanto al futuro de la dirigencia rural, Pino aclaró que la sucesión en la SRA no obedece a reglas automáticas. “No siempre el vicepresidente es después presidente en la Rural”, afirmó, desmitificando la idea de una línea sucesoria predeterminada dentro de la organización. Subrayó que los procesos internos de la entidad responden a consensos y que la continuidad de las gestiones depende del respaldo de los socios.

Pino hizo hincapié en que el campo valora la previsibilidad por encima de los nombres y partidos políticos. “La previsibilidad es central para el productor argentino; la necesitamos para invertir y planificar a largo plazo”, señaló. En este contexto, reclamó que las políticas públicas no se transformen en instrumentos de recaudación coyuntural sino en herramientas de promoción para el crecimiento del sector.

La cuestión de la relación con Brasil también apareció en el discurso de Pino. Aseguró que las negociaciones comerciales continuarán a pesar de las tensiones políticas, dado que el intercambio con el principal socio del Mercosur resulta clave para la economía del agro argentino.

En el cierre de su intervención, Pino advirtió que históricamente el campo fue el sector al que las políticas económicas recurrieron para obtener recursos rápidos. “En seis meses el campo da liquidez, por eso siempre se lo mira para recaudar”, sostuvo. Esta dinámica, explicó, genera ciclos de presión fiscal que afectan la capacidad del sector para contribuir de manera sustentable al desarrollo del país.

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