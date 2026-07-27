“Que este aborto sea el último”: los mensajes de D4vd que revelan el embarazo de su víctima cuando tenía 13 años

Una audiencia judicial en Los Ángeles reveló mensajes de texto que indican que la adolescente quedó embarazada a los 13 años y se sometió a un aborto antes de su muerte (Instagram/Familia de Celeste Rivas Hernández)

Mensajes de texto revelaron en una audiencia judicial en Los Ángeles que Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años cuya muerte se atribuye al cantante D4vd, había quedado embarazada a los 13 años y se sometió a un aborto más de un año antes de su muerte.

Los mensajes, presentados por la fiscalía el viernes, forman parte de la audiencia preliminar en la que un juez debe determinar si el músico, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, irá a juicio.

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En uno de los intercambios, fechado en enero de 2024, Burke le pedía disculpas a la joven por “haberla puesto en esa situación”. Ella respondió: “Ninguno de los dos somos capaces de cuidar al bebé. Es lo mejor, ¿no?”. Más adelante, él preguntó si el bebé era suyo, y ella contestó: “Por supuesto que es tuyo, David”.

En otro mensaje, recuperado de la cuenta de iCloud del acusado, él escribió: “Dejemos que este aborto sea el último hasta que tengamos el real”. En junio de 2024, cuando la víctima tenía 13 años, ella le preguntó: “¿Y si el primer aborto no funcionó?”.

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La fiscalía presentó los mensajes en la audiencia preliminar para que el juez determine si David Anthony Burke, conocido como D4vd, irá a juicio (TED SOQUI/Pool vía REUTERS)

Meses después, en un mensaje distinto, Rivas Hernández confesó que lamentaba haber “quitado la vida inocente de un bebé literal”.

La fiscalía sostiene que D4vd comenzó a abusar sexualmente de Celeste Rivas Hernández cuando ella tenía 13 años y él 18, y que la asesinó cuando ella amenazó con revelar la relación y arruinar su carrera, que le había dejado al menos 10 millones de dólares entre 2023 y 2025, según declararon testigos financieros ante el tribunal.

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Los fiscales alegan además que desmembró el cuerpo en el garaje de su casa en las Hollywood Hills, en Los Ángeles.

El detective de la Policía de Los Ángeles (LAPD) Corey Farrell testificó que el teléfono de Burke contenía más de tres decenas de fotografías que no pudieron proyectarse en la sala porque mostraban abusos sexuales explícitos. Rivas Hernández tenía entre 13 y 14 años en esas imágenes.

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Imágenes menos explícitas —en las que la pareja aparecía besándose y recostada en una cama— sí fueron mostradas en pantalla. En una de ellas se distinguía un tatuaje con la palabra “David” en tinta roja en uno de sus dedos, el mismo dedo que fue hallado amputado cuando se encontró el cuerpo.

La fiscalía sostiene que el cantante abusó sexualmente de Rivas Hernández cuando ella tenía 13 años y él 18, y que la mató cuando ella amenazó con revelar la relación (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

La madre de la víctima, Mercedes Martínez, rompió en llanto cuando el detective comenzó a describir las imágenes; su esposo bajó la vista. La fiscal adjunta de distrito Beth Silverman se acercó a consolarla, y la pareja abandonó la sala.

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El dispositivo del músico también contenía conversaciones sobre planes de convivencia que ambos habían bautizado como “Operación Awesome”.

El médico forense Grant Ho, del Departamento de Medicina Legal del Condado de Los Ángeles, declaró que fue “extremadamente difícil” determinar la hora de la muerte por el avanzado estado de descomposición del cuerpo.

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Precisó que la adolescente llevaba muerta “al menos semanas”, aunque también podría haber sido meses.

Identificó dos heridas de arma blanca: una en el abdomen que penetró el hígado y otra en el lado izquierdo del tórax que dañó las costillas.

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Un detective de la LAPD declaró que el teléfono de Burke contenía decenas de fotos de abusos sexuales explícitos en las que la menor tenía entre 13 y 14 años (REUTERS/Mona Edwards)

Los análisis toxicológicos, practicados únicamente sobre el hígado por ausencia de sangre disponible, arrojaron resultados inconclusos respecto a la metanfamina, por lo que Ho afirmó que no podía “decir que jugó algún papel en la muerte”.

La defensa, encabezada por la abogada Marilyn Bednarski, cuestionó si la descomposición pudo afectar los resultados toxicológicos e interrogó al forense sobre si era posible descartar una muerte por sobredosis. Ho confirmó que los datos toxicológicos no eran suficientes para sostener esa hipótesis.

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Según la fiscalía, David Anthony Burke envió un vehículo a recoger a Celeste Rivas Hernández el 23 de abril de 2025 desde Lake Elsinore, California, a unos 129 kilómetros de Los Ángeles. Los mensajes entre ambos se interrumpieron en cuanto ella llegó a la vivienda.

Su cuerpo fue hallado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero delantero de un Tesla registrado a nombre de Burke, un día después de que la joven habría cumplido 15 años.

El caso contra D4vd incluye siete cargos, entre ellos asesinato, abuso sexual continuo de una menor y mutilación de restos humanos, mientras el juez debe decidir si lo envía a juicio (Foto AP/Damian Dovarganes)

“Ella no llegó a su cumpleaños número 15, ¿correcto?”, preguntó la fiscal Silverman. “Correcto”, respondió Ho.

Bajo el nombre artístico D4vd, el artista se convirtió en un fenómeno de internet con una mezcla de indie rock, R&B y lo-fi pop. Sus canciones acumulan más de mil millones de reproducciones en Spotify, entre ellas su éxito de 2022 “Romantic Homicide”.

Abrió para SZA en su gira de 2023, actuó en el festival Coachella en 2024 y lanzó su primer álbum de larga duración, Withered, dos días después de la fecha en que las autoridades sitúan la muerte de Rivas Hernández.

El fiscal del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, presentó siete cargos en su contra, entre ellos asesinato, abuso sexual continuo de una menor y mutilación de restos humanos. Burke se declaró inocente de todos los cargos.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, habla con los periodistas en Los Ángeles el martes 21 de julio de 2026 sobre el caso de David Anthony Burke, conocido como D4vd, quien fue acusado de matar a una adolescente de 14 años cuyo cuerpo descuartizado fue hallado en su automóvil. (Foto AP/Jae C. Hong)

La audiencia preliminar retomará el lunes con el regreso del detective Farrell al estrado, en lo que se prevé será la última jornada de testimonio antes de que el juez decida si hay mérito suficiente para llevar el caso a juicio.