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“No la pasé bien”: Muslera habló sobre su actuación con Uruguay en el Mundial y su relación con Bielsa

El arquero de Estudiantes de La Plata realizó una reflexión del rendimiento de la Celeste en la Copa del Mundo 2026

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Fernando Muslera volvió al arco en Estudiantes de La Plata tras su participación en el Mundial 2026 con la selección de Uruguay y realizó un balance de su cuestionado rendimiento luego de la derrota 2-0 ante Independiente por la primera fecha del Torneo Clausura.

“Llego entre dolor y alegría por el recibimiento que tuve en la cancha, por los mensajes no solo de la gente sino de los compañeros luego del Mundial. Lo dije en el campo, nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto. No la pasé bien, la verdad. Sé también lo que se dio, cómo se dio y cómo llevarlo adelante porque no es la primera vez que me ha pasado. Siempre digo que vengan más (goles) porque me fortalece, hacen que vaya para adelante y nunca para atrás porque así soy yo como persona”, reflexionó Muslera en ESPN.

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El arquero de 40 años que nació en Buenos Aires pero que representa a Uruguay, fue indicado como uno de los grandes responsables de la eliminación en primera ronda de la Celeste por sus errores en el empate ante Cabo Verde y en la derrota ante España. El domingo también fue protagonista junto a Ramiro Funes Mori en el tanto de Santiago Montiel para el Rojo.

Fernando Muslera Uruguay España
Fernando Muslera en la reacción tras el disparo de Alex Baena que terminó en el gol de España ante Uruguay en el Mundial 2026

Por otra parte, acerca de Marcelo Bielsa, quien dejó de ser el entrenador de la selección charrúa tras la Copa del Mundo, Muslera evitó dar un comentario preciso de su relación con él: “Lo conocí poco y no tuvimos muchas chances de hablar. Sobre el Mundial, todos nos fuimos dolidos inclusive él”.

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En cuanto al análisis sobre el rendimiento de las selecciones sudamericanas en la Copa del Mundo, el ex arquero de Galatasaray indicó que no hay punto de comparación con el resto de los equipos sobre lo que viene realizando la Argentina. “Hay que ser realistas. Vienen siendo la mejor selección del continente hace mucho tiempo, lo demostró llegando a dos finales del mundo seguidas y no es nada fácil. Hay que felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores. Nosotros tenemos que copiar las cosas buenas”, dijo y aclaró que tiene una gran relación con Lionel Scaloni y que probablemente le envíe un mensaje sobre el Mundial.

Por último, Muslera opinó sobre Lionel Messi, el goleador histórico de la Selección que fue figura a los 39 años en su sexta Copa del Mundo: “¿Qué te puedo decir de él? Además de ser mi ídolo, es el mejor jugador del mundo y es un chico que dentro del campo es fantástico enfrentarlo, admirarlo y que uno quiere que ese tipo de jugadores no se retire nunca".

Fernando Muslera se lamenta tras el segundo gol de Independiente ante Estudiantes de La Plata (Fotobaires)
Fernando Muslera se lamenta tras el segundo gol de Independiente ante Estudiantes de La Plata (Fotobaires)

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