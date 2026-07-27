La salud de Joel Embiid resultó clave para que LeBron James eligiera Filadelfia

LeBron James le preguntó a Joel Embiid si la próxima temporada sería otra vez una etapa sin provecho, marcada por cirugías y rehabilitación (AP Foto/Mark J. Terrill)

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Antes de sellar su llegada a los Philadelphia 76ers, LeBron James le preguntó a Joel Embiid si la próxima temporada sería otra vez una etapa sin provecho, marcada por cirugías y rehabilitación. La decisión del cuatro veces campeón de elegir Filadelfia tras su salida de Los Ángeles Lakers se debió tanto a la respuesta del pívot camerunés como a la impresión positiva que le dejó su rendimiento en los recientes playoffs.

Según informó el diario Mundo Deportivo, LeBron y Embiid mantuvieron una reunión privada en Los Ángeles que se extendió por casi dos horas. El medio español reportó que en ese encuentro, el alero de 41 años puso sobre la mesa la pregunta que todos en la NBA se formulan desde hace tres temporadas: si el pívot de Filadelfia podría, de una vez, mantenerse sano durante una temporada completa.

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Un historial médico que generaba dudas razonables

LeBron James eligió a los Philadelphia 76ers después de consultar a Joel Embiid sobre su salud para la próxima temporada.

Las preocupaciones de LeBron no surgieron de la nada. En las últimas tres campañas, Embiid disputó apenas 96 partidos de temporada regular, un número alarmante para un jugador alrededor del cual los Sixers construyeron su proyecto. El descenso fue pronunciado: 39 encuentros en 2023-24, 19 en 2024-25 y 38 en 2025-26. En esa última temporada, una afección en la rodilla izquierda y una distensión oblicua lo mantuvieron fuera del equipo durante meses, y justo cuando Filadelfia peleaba por un lugar en los playoffs, el camerunés debió someterse a una apendicectomía de emergencia el 9 de abril.

Aun así, sus cifras en cancha siguieron siendo de élite. De acuerdo con datos de Bleacher Report, Embiid promedió 26,9 puntos, 7,7 rebotes y 3,9 asistencias con un 52,7% de tiro efectivo, lo que evidencia que el problema nunca fue su rendimiento sino su disponibilidad.

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La respuesta de Embiid y las señales del último playoff

Las lesiones de Joel Embiid alimentaron las dudas en los Sixers, ya que solo jugó 96 partidos de temporada regular en las últimas tres campañas.

Frente a la pregunta de James, el pívot fue directo. Le explicó que este es el primer verano de su carrera sin ninguna cirugía, que está completamente sano y con la mente puesta en la próxima temporada. Sus palabras se alinearon con lo que su entorno ya transmitía en público. Rich Paul, agente de LeBron, también se refirió al estado físico del interior en el podcast Game Over: “Es el primer verano en que está realmente sano. Sin ningún tipo de operación, lo cual siempre es bueno”, declaró Paul.

El General Manager de los Sixers, Mike Gansey, aportó datos concretos sobre la transformación física del jugador: “Lleva trabajando muchísimo, ganó hasta 7 kilos de músculo puro. Ahora está alrededor de 134 kilos con un 13% de grasa corporal. Esperamos que eso le ayude a mantenerse sano y dominar de nuevo en la pintura”, destacó el ejecutivo en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

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En los últimos playoffs, Embiid también ofreció argumentos sobre la cancha. Llegó tarde a la primera ronda ante los Boston Celtics tras recuperarse de la apendicectomía, pero desde el cuarto partido fue determinante para que Filadelfia completara una remontada que pocos esperaban: ganó tres de los cuatro juegos restantes con promedios de 28 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. En el séptimo partido anotó 34 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 6 asistencias en 39 minutos.

El proyecto Sixers con LeBron como motor

Una afección en la rodilla izquierda, una distensión oblicua y una apendicectomía de emergencia frenaron la continuidad de Joel Embiid en Filadelfia.

La segunda ronda contra los New York Knicks mostró que aún queda trabajo por delante. Nueva York barrió a Filadelfia 4-0, y en ese tramo Embiid evidenció limitaciones físicas, sobre todo en defensa, que reflejan que la recuperación de movilidad plena todavía no está completa.

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Es precisamente en ese punto donde entra en escena James. LeBron llega a la franquicia con el objetivo de transformar una cultura de derrotas que ni el propio Embiid ni las distintas estrellas que pasaron por Filadelfia lograron revertir. “Soy tan confiado como nunca antes lo fui”, señaló el pívot camerunés el 10 de mayo en declaraciones a la prensa, recogidas por Bleacher Report, en referencia al estado de su rodilla.

Con LeBron James como compañero y el primer verano sin intervenciones quirúrgicas en toda su carrera, Embiid llega al inicio de la nueva temporada en la mejor condición física de los últimos años. Los Sixers esperan que esa combinación de salud y liderazgo sea suficiente para acabar con 44 años de sequía de anillos en Filadelfia.

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