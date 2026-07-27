“Una mujer llorando y gritando”: lo que oyó el operador en la llamada al 911 antes de hallar muerta a la influencer Sara Gilson

La Policía de Owasso investigó la muerte de Sara Gilson y Jeremiah "Shawn" Duffey como un aparente homicidio-suicidio en Oklahoma (TikTok/@mrsgilson)

Una voz femenina con gritos y llantos al fondo, un estruendo y luego el silencio. Así describió un despachador del Departamento de Policía de Owasso (Oklahoma) la llamada de emergencia que recibió la noche del jueves 23 de julio.

El hecho ocurrió minutos antes de que los agentes hallaran los cuerpos sin vida de la influencer Sara Gilson, de 43 años, y su esposo en proceso de divorcio, Jeremiah “Shawn” Duffey, de 48, en lo que las autoridades calificaron como un aparente homicidio-suicidio.

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“Estoy intentando comunicarme de nuevo con él [el niño], pero pude escuchar a una mujer al fondo llorando y gritando. Algún tipo de golpe fuerte en el fondo”, dijo el operador de emergencias a los agentes que acudieron al lugar, según informó People el domingo 26 de julio.

La llamada fue realizada por un niño que vivía en la vivienda a las 11:15 de la noche. Los agentes llegaron a la escena tres minutos después, a las 11:18 PM.

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En esa misma comunicación, el agente también hizo referencia a “un hombre al que habíamos estado buscando hace unas semanas tras ser sorprendido besando a un menor”, según recogió la citada revista.

El Departamento de Policía de Owasso confirmó que Gilson murió por un disparo de Duffey, quien luego se quitó la vida.

La llamada al 911 en Owasso fue realizada por un niño a las 11:15 de la noche y los agentes llegaron tres minutos después (TikTok/@mrsgilson)

¿Quién era Sara Gilson?

Sara Gilson era estilista y creadora de contenido en TikTok, plataforma en la que acumulaba 69.000 seguidores al momento de su muerte.

Publicaba videos sobre moda, belleza, gastronomía y vida cotidiana, y también destacaba el trabajo artístico de su padre.

Jeremiah Duffey, por su parte, tenía una cuenta en la misma red social bajo el nombre de usuario Duff Daddy, actualmente privada.

Dos semanas antes de su muerte, Gilson se volvió viral al participar en una tendencia de TikTok en la que los usuarios simulan ser entrevistados por Netflix para un documental.

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“Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, de quien acabo de descubrir que es un pedófilo”, escribió en su video del 11 de julio. En el pie del video añadió: “Ojalá estuviera bromeando”. El hombre no respondió públicamente a las acusaciones antes de su muerte.

Un video viral de TikTok publicado el 11 de julio mostró a Gilson acusando a su futuro exmarido de ser un pedófilo (TikTok/@mrsgilson)

El 10 de julio, un día antes de ese video, Gilson había solicitado una orden de protección de emergencia contra Duffey, en la que alegaba que él poseía un arma, había amenazado con suicidarse “y se había dado a la fuga”, según informó The Oklahoman.

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La orden lo obligó a abandonar el domicilio familiar y a mantenerse a más de 90 metros de distancia de Gilson, con vigencia hasta el 24 de agosto.

Ese mismo día, otra mujer presentó una orden de protección separada contra Duffey en nombre de su hija menor de edad, una joven de 15 años que jugaba en el equipo de baloncesto juvenil que Duffey entrenaba.

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Según recogió el diario, la madre de la menor alegó que Duffey la besó y tocó, y que otro entrenador fue testigo del hecho.

La joven también relató a su madre que él le envió mensajes, la invitó a su habitación de hotel durante un torneo y le ofreció dinero “para mantenerla callada”.

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Tras la muerte de Sara Gilson, allegados lanzaron una campaña en GoFundMe para reunir fondos para los dos hijos de la creadora de contenido (TikTok/@mrsgilson)

No era la primera vez que Sara Gilson buscaba protección legal. En 2021 ya había presentado dos órdenes de protección contra Jeremiah Duffey, aunque ambas fueron desestimadas porque ella no se presentó a las audiencias, según registros judiciales consultados por People.

Gilson tenía dos hijos —una hija y un hijo— fruto de una relación anterior, a quienes aparecía frecuentemente en su perfil de TikTok. “Apoyar a mis hijos es mi cosa favorita”, escribió en una de sus publicaciones.

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Tras su muerte, allegados abrieron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para los menores. “Sus hijos eran el centro de su mundo, y todo lo que hacía era por ellos”, señala la descripción de la colecta.

Su última publicación en TikTok fue el 21 de julio, dos días antes de su muerte. Sobre una fotografía suya en un bote, mirando el agua, escribió: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme. Por favor, Dios”.

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