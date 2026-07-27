Javier Milei insultó a De Mendiguren en La Rural y el ex funcionario anunció que evalúa demandarlo

La fuerte denuncia de Javier Milei a de Mendiguren

Javier Milei protagonizó este domingo un fuerte cruce con José Ignacio de Mendiguren durante su visita a la Exposición Rural de Palermo. Mientras brindaba una entrevista en el estudio móvil que Radio Mitre instaló en el predio, el Presidente advirtió el paso del ex dirigente industrial y exfuncionario nacional, interrumpió la conversación y comenzó a señalarlo desde la cabina con una serie de acusaciones e insultos.

“Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”, dijo Milei mientras apuntaba hacia el exterior del estudio. Ante la consulta de una productora sobre la persona a la que hacía referencia, respondió: “¿Lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad, va ahí”.

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Uno de los conductores identificó al señalado como De Mendiguren, quien ocupó el Ministerio de la Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde y años después fue secretario de Industria y Desarrollo Productivo. Entonces, Milei elevó el tono de voz y lanzó nuevas acusaciones. “Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares. Vos sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, gritó mientras seguía señalándolo a través de la ventana.

Después del episodio, De Mendiguren respondió en una entrevista con la misma emisora, rechazó las acusaciones y confirmó que analiza iniciar acciones judiciales contra el mandatario.

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“La verdad, muy mal, porque que uno diga semejantes injurias sin ningún tipo de prueba y tan alejado de la realidad molesta. Pero estoy acostumbrado”, sostuvo.

El exfuncionario aseguró que nunca afrontó causas judiciales vinculadas con su desempeño en la función pública. “Yo en mi vida he tenido ni un telegrama por la transparencia de mi gestión. Puede decir la gente lo que quiera, pero no tuve ni una causa, ni una demanda”, afirmó.

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También explicó por qué estudia recurrir a la Justicia. “Voy a la Justicia no porque me pueda afectar, sino porque si la institucionalidad en la Argentina se acostumbra a que un presidente pueda agredir de esta forma absolutamente infundada, esto es serio. Cuando uno dice que es robo, está acusando de un delito”, señaló.

José Ignacio De Mendiguren

Consultado por el conductor sobre la acusación de haber impulsado la pesificación asimétrica, De Mendiguren rechazó esa interpretación y repasó el contexto económico de 2002.

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“La convertibilidad no es que se salió. La convertibilidad nos sacó. Explotó, cerró los bancos, se decretó el peor default de la historia. Dieciocho monedas recorrían el país. Ahí se armó un gobierno de unidad nacional”, sostuvo.

Además, remarcó que la pesificación asimétrica “es una ley” y recordó que durante ese período se desempeñó como ministro de la Producción y no como ministro de Economía. “Mal puede Mendiguren, que era ministro de la Producción, proponer algo de eso”, afirmó.

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En esa misma respuesta, atribuyó la iniciativa al entonces presidente del Banco Central, Mario Blejer. “Vino a una reunión con un informe que decía: ‘Si las deudas no se pesifican uno a uno, la incobrabilidad del sistema financiero va a ser del 85%. Si se pesifican uno a uno, será del 15%’. Fue él, presidente del Banco Central”, sostuvo.

El exfuncionario también defendió los resultados de la gestión de Duhalde. “En un año y tres meses ese gobierno de unidad nacional pudo entregar un país en paz, creciendo al 7%, con 3% de inflación. ¿Pudo haber sido mejor? No cabe duda. ¿Pudo haber errores? No cabe duda. ¿Pero robos? La verdad que es muy grave”, expresó.

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Sobre el momento del episodio en La Rural, De Mendiguren explicó que no escuchó las palabras de Milei mientras caminaba por el predio. “Yo no lo escuché, lo escuchó mi hija. Cuando llego a la puerta de La Rural me saludan desde otro móvil. Después mi hija me dice: ‘¿Viste lo que te dijeron?’. Ahí me entero”, relató.

Al ser consultado sobre una eventual demanda contra el Presidente, respondió: “Yo creo que sí, lo estoy pensando. Pero no es por mí. Si alguien no pone un poco el límite a esto y todo se acepta, esto es muy grave para las instituciones”.

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