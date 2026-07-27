El comunicado de Barracas Central luego de la acusación por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales

Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central, durante el partido frente a River Plate por el Torneo Clausura (Fotobaires)

Luego de la gran victoria ante River Plate en el inicio del Torneo Clausura, el delantero de Barracas Central, Gonzalo Morales, autor del gol del triunfo en el Monumental, fue acusado públicamente por violencia de género por su ex pareja. El club porteño emitió un comunicado al respecto en el cual expresa que la comisión directiva está al tanto de los hechos que se divulgaron.

“La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”, comenzó el escrito que fue publicado en redes las sociales oficiales de la institución.

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Luego, Barracas Central precisó que “una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho” y tomará las medidas pertinentes del caso.

Gonzalo Morales festeja el gol que le marcó a River Plate en el triunfo de Barracas Central (@barracascentral)

Karen Dinna acusó a Gonzalo Morales de ejercer violencia física, psicológica y verbal durante meses de convivencia y aseguró que ya presentó una denuncia, aunque ese trámite no pudo ser confirmado de manera independiente, en un caso que estalló pocas horas después de que el delantero marcara el gol del triunfo de Barracas Central ante River Plate en el Monumental.

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La publicación de Dinna en Instagram incluyó fotos con hematomas en el rostro y las piernas, además de capturas de conversaciones de WhatsApp con el jugador y con la madre de él. En uno de los intercambios difundidos, la mujer le escribió al futbolista: “Me cagaste a piñas”, “Me pegaste una patada en el orto en México”, “Me dejaste un ojo morado”, “Me hiciste mil cosas malas”. Del otro lado, la respuesta fue: “Chau Karen”, “Te amo”.

Dinna sostuvo en su descargo que sufrió agresiones reiteradas durante la relación. “Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar”, escribió, y agregó que él la amenazó con que no iba a salir viva de su camioneta.

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El chat de Karen con Gonzalo Morales, el delantero de Barracas Central

La mujer también relató que, cuando el delantero iba a entrenar, la dejaba encerrada en la casa con llave para impedir que se fuera. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar”, afirmó. En otra de las capturas publicadas, Dinna le escribió a la madre del jugador el 5 de mayo: “Obviamente, yo creo que vos harías lo mismo si tu hija aparece con el ojo morado”. La respuesta fue: “Sii (sic) te entiendo, y me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas”. Dinna afirmó además que, cuando intentó avanzar con una denuncia, recibió presiones de la familia del futbolista. Según su relato, le decían que “con plata se arregla todo”, que nadie le iba a creer y que, si denunciaba, la iban a venir a buscar. “Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”, escribió.

La ex pareja del futbolista cerró su mensaje con una definición sobre su situación actual: “Hoy la denuncia ya está hecha”. Esa información, de todos modos, no pudo ser verificada de manera independiente y, al momento de la publicación de la nota original, fuentes consultadas por el medio no habían confirmado la existencia de una presentación formal ante la Policía o una fiscalía.

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En el mismo posteo, Dinna explicó por qué decidió hacer pública su acusación. “Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia”.

Karen Dinna, la ex pareja de Gonzalo Morales, mostró cómo le quedó el rostro tras acusar por violencia de género al futbolista de Barracas Central

El comunicado de Barracas Central sobre la denuncia contra Gonzalo Morales

El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.

La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

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Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario.

Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución.

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