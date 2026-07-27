Economía

El empleo formal cayó en Argentina pese al crecimiento de la economía: cuáles son las causas detrás de la baja

Los últimos datos oficiales muestran una contracción del trabajo registrado mientras distintos sectores atraviesan un proceso de reconversión y ajuste de sus estructuras laborales

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El cambio tecnológico y la búsqueda de eficiencia reducen empleo formal en sectores como finanzas, petróleo, gas y minería

El empleo formal disminuye en Argentina, a pesar de que la economía muestra un crecimiento en el producto superior al 5%. La caída se refleja tanto en asalariados registrados como en monotributistas. En el último registro oficial, se contaron 12.000 empleos menos en el sector privado y 11.000 monotributistas menos en comparación con el mes anterior.

Jorge Colina, especialista en economía laboral, explicó en Infobae en Vivo que el cambio tecnológico y el ajuste de distorsiones históricas en el mercado laboral influyen en esta dinámica. Colina precisó que sectores como finanzas, petróleo, gas y minería, que suelen mostrar crecimiento, también están desvinculando trabajadores debido a la tecnificación y la búsqueda de eficiencia.

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Los bancos, cuando había inflación, tenían un montón de líneas de negocios ligadas a la inflación. Sin inflación ya tienen que hacerse más eficientes y entonces despiden gente”, afirmó.

La contracción de la industria, la construcción y el comercio se suma a la pérdida de empleo formal. Colina indicó que la caída de la obra pública afecta especialmente al sector de la construcción, mientras que el comercio enfrenta el cierre de locales por el crecimiento del comercio electrónico.

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Impacto del cambio tecnológico y transformación del empleo

Colina subrayó que Argentina atraviesa una transformación en la composición del empleo, marcada por la tecnificación y la digitalización de actividades. La economía crece de forma dispar: el sector de servicios financieros y las industrias extractivas muestran expansión, pero reducen personal. A la par, las actividades urbanas como la industria, la construcción y los comercios achican su plantel laboral.

Los datos de la planilla electrónica evidencian que el empleo formal encadenó 21 meses seguidos de expansión frente a iguales periodos del año previo.
La industria, la construcción y el comercio pierden trabajadores por la caída de la obra pública y el avance del comercio electrónico Foto: ecommerce

El especialista remarcó que la economía argentina ajusta distorsiones del pasado, especialmente en la industria, y enfrenta una reducción de la obra pública que limita la generación de empleo. El comercio electrónico gana terreno y modifica la demanda de trabajadores presenciales.

Colina resaltó que “lo que está creciendo es solamente el cuentapropismo informal, es decir, no registrado en el monotributo”, lo que evidencia una tendencia a la precarización y la informalidad, lejos del empleo formal tradicional.

Incentivos a la informalidad y efectos en la seguridad social

El diseño de las transferencias sociales influye en la decisión de trabajar en la informalidad. Colina detalló que una persona informal recibe, por la Asignación Universal por Hijo, el doble que un trabajador formal, además de otros beneficios.

La estructura de los incentivos empuja a muchos a elegir la informalidad para acceder a mayores ayudas estatales.

Futuro del trabajo y desafíos para el empleo formal

Colina consideró que el empleo formal, especialmente el asalariado registrado en empresas, enfrenta una reconversión profunda. Aseguró que “es bastante difícil saber cómo sigue este cambio”, y destacó que el futuro del trabajo dependerá más de las capacidades humanas, la creatividad y la educación que de la industria manufacturera tradicional.

El especialista en economía laboral señaló el deterioro de la calidad educativa en Argentina. Cuestionó que el debate se centre en el salario docente y no en el aprendizaje, lo que complica la adaptación al nuevo escenario laboral.

El cuentapropismo informal crece en Argentina y profundiza la precarización del mercado laboral
El cuentapropismo informal crece en Argentina y profundiza la precarización del mercado laboral

Propuestas para facilitar la registración laboral

El gobierno redujo algunos aportes patronales para fomentar el empleo registrado, pero Colina consideró que la medida tiene poca efectividad. “Es una reducción muy en el margen. Lo que desalienta la formalidad son los altos costos laborales y bajar un poquitito no mueve demasiado la aguja”, sostuvo.

Sobre los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el especialista explicó que permitirán a las empresas ahorrar para pagar indemnizaciones por despido. Sin embargo, observó que la herramienta tiene escaso impacto en las microempresas, que son las más vulnerables al costo de despido.

Colina propuso que las empresas con menos de diez trabajadores queden eximidas de aplicar el convenio colectivo de trabajo. Sostuvo que el salario mínimo vital y móvil resulta insuficiente, pero el mínimo de convenio triplica ese valor, lo que vuelve inviable la contratación formal en pequeñas empresas.

Menos de diez trabajadores no aplica convenio colectivo de trabajo. Tenés solamente un acuerdo con el trabajador y te tenés que cumplir con el salario mínimo vital y móvil”, afirmó.

Reconversión del empleo y “uberización” del trabajo

Colina describió que la economía argentina experimenta un desplazamiento hacia el trabajo por aplicaciones y el cuentapropismo no registrado. “Una persona cuando necesita trabajar, lo primero que hace es una app, ya sea para transportar gente o transportar mercadería”, ejemplificó. Mientras realiza esas tareas, busca otras oportunidades laborales.

El especialista concluyó que la tasa de desempleo no muestra un problema grave gracias a la expansión del trabajo informal, pero advirtió que “vamos a ver un problema severo de informalidad, porque en definitiva, el de la app es un trabajador informal, es un cuenta propista que no se registra”.

La transformación del mercado laboral en Argentina plantea desafíos profundos para la protección social, la sostenibilidad del sistema previsional y la calidad del empleo.

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