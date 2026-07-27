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Uruguay puso en marcha los patrullajes con blindados militares en los barrios de mayor criminalidad de Uruguay

El primero de los cuatro vehículos Cóndor comenzó a recorrer el barrio Marconi, aunque debió salir momentáneamente de servicio por ajustes técnicos tras su estreno

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Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay, en la presentación del primer blindado para patrullar los barrios más conflictos (Presidencia)
Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay, en la presentación del primer blindado para patrullar los barrios más conflictos (Presidencia)

Vehículos militares comenzaron a patrullar los barrios con mayores niveles de criminalidad en Uruguay. El primer día de tarea el equipo tuvo un problema: quedó fuera de servicio por ajustes técnicos tras su primera recorrida. Este domingo, el vehículo Cóndor ya había vuelto a patrullar el barrio Marconi de Montevideo.

El viernes, el Ministerio del Interior había presentado uno de los vehículos blindados tipo Cóndor que serán incorporados a los operativos de seguridad pública y al patrullajes de zonas definidas como de “mayor complejidad” por las autoridades.

El ministro Carlos Negro explicó que viernes que la incorporación de estos blindados fortalece “la protección de la ciudadanía” y la “seguridad de los funcionarios policiales”, según la información divulgada por Presidencia de la República. “Lo que queremos es, por un lado, la protección de los vecinos con mayores recursos materiales y, por otro, la protección de los funcionarios policiales que llegan a las zonas más complejas”, expresó el jerarca.

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Cóndor, un vehículo militar utilizado para el patrullaje policial en Montevideo (Presidencia)
Cóndor, un vehículo militar utilizado para el patrullaje policial en Montevideo (Presidencia)

Esta unidad fue decida por el Ministerio de Defensa Nacional y es parte de un total de cuatro vehículos que se desplegarán progresivamente en la capital uruguaya.

El peso del vehículo es de 9.000 kilos, según informó el director general de Operaciones Especiales, Jorge González. Está pensado para que sea utilizado en tareas de patrullaje preventivo, en el traslado seguro de efectivos y en la respuesta a situaciones de enfrentamientos armados

“La idea es proteger a los ciudadanos, concurrir a lugares de enfrentamientos armados y tener una protección adecuada para nuestros propios policías”, señaló González.

Primer vehículo blindado cedido por Defensa a Interior para operativos de seguridad (Presidencia)
Primer vehículo blindado cedido por Defensa a Interior para operativos de seguridad (Presidencia)

El Cóndor fue equipado con cámaras y una tecnología adicional que mejora la visibilidad en el entorno y facilita la conducción durante los operativos, según la comunicación oficial. Los choferes debieron completaron una capacitación específica de tres semanas en el Batallón de Florida, a unos 100 kilómetros de la capital uruguaya.

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Los capacitados fueron un total de 19 efectivos.

El primer vehículo ya está operativo, pero hubo un problema en su primer día.

Según informó Montevideo Portal, el primer blindado sufrió varias fallas mecánicas y quedó fuera de servicio en menos de 24 horas de haber comenzado a utilizarse. Una de las fallas fue la rotura de una manguera. Esto motivó algunos cuestionamientos de parte de la oposición.

Primer vehículo blindado cedido por Defensa a Interior para operativos de seguridad (Presidencia)
Primer vehículo blindado cedido por Defensa a Interior para operativos de seguridad (Presidencia)

“Así gobiernan. Son un libreto de murga no divertido. Cantinflas no lo haría nunca mejor. País roto”, escribió el senador Sebastián Da Silva, integrante del opositor Partido Nacional. “Cerrá y vamos”, criticó el presidente de esa fuerza política, Álvaro Delgado.

Tras esta controversia política, el Ministerio del Interior informó que el vehículo Cóndor “se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la zona oeste de Montevideo”.

Está previsto que los otros tres blindados sean incorporados de forma paulatina, a medida que finalicen los trabajos de mantenimiento. “Esperamos que en el correr de agosto estén prontos los otros tres vehículos”, declaró el ministro.

Vehículos militares será utilizados para patrullar las calles en Uruguay (Presidencia)
Vehículos militares será utilizados para patrullar las calles en Uruguay (Presidencia)

El despliegue diario o para operativos específicos será definido por la Policía Nacional, según las necesidades que haya.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, había anunciado el 22 de junio la nueva medida de seguridad. “A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”, expresó.

Después, el ministro descartó que esta medida signifique una militarización de las calles de Montevideo y el área metropolitana. “Si hay algo que teníamos previsto era despejar cualquier duda que se pudiera generar con ese tipo de términos. Solamente se trata de contar con infraestructura que posibilite en una coyuntura específica y una circunstancia especial que el Ministerio del Interior tenga los vehículos apropiados para patrullar, con sus funcionarios”, dijo el secretario de Estado.

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