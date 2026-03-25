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“Un riñón para Lee Haney”: el pedido de un ex Mr. Olympia que une al mundo del deporte y despierta solidaridad

La familia del 8 veces campeón del máximo título del fisicoculturismo inició una campaña para encontrar un donante vivo compatible. Cómo el caso del atleta de 66 años destaca la importancia de la prevención y la donación de órganos

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El legendario campeón de Mr.
El legendario campeón de Mr. Olympia, Lee Haney, solicita la colaboración de la comunidad deportiva y sus seguidores para hallar un donante vivo que le permita someterse a un trasplante renal preventivo y mejorar su calidad de vida actual. (Imagen archivo)

La familia de Lee Haney y el propio exculturista anunciaron que el atleta estadounidense busca un donante de riñón para someterse a un trasplante. El mensaje, difundido por su entorno, especificó que el exatleta se mantiene activo y en buenas condiciones, pese a los rumores generados en redes sociales sobre su estado de salud. El deportista de 66 años agradeció los mensajes de aliento y subrayó que su objetivo es abordar el desafío con anticipación.

Por otra parte, de acuerdo con la revista estadounidense People, Haney explicó que supo hace 26 años que posiblemente necesitaría un trasplante renal en el futuro. El excampeón atribuyó haber retrasado la intervención a la fe, el ejercicio y la nutrición, aunque actualmente su riñón presenta un fallo progresivo. La información se hizo pública luego de que sus hijos, Joshua y Olympia, compartieran la noticia en Instagram y pidieran oraciones y apoyo para encontrar un donante compatible.

Antecedentes médicos y preparación para el trasplante

El deportista detalló que su diagnóstico inicial hace más de 20 años se vinculó a la advertencia médica sobre la posibilidad de requerir un trasplante. Según la publicación estadounidense, el exatleta relató que, gracias a un estilo de vida saludable y a la prevención, logró posponer la intervención durante años. Sin embargo, la progresión del fallo renal llevó a la familia a iniciar la búsqueda activa de un donante compatible.

A los 66 años y
A los 66 años y con un mensaje enérgico, el exculturista Lee Haney busca movilizar a la comunidad a través de redes sociales para lograr encontrar un donante compatible de riñón y anticiparse a eventuales complicaciones médicas. (Foto-lee_haney_official)

Además, Haney insistió en que su estado general sigue siendo estable y que la situación no representa una emergencia. El culturista envió un mensaje tranquilizador a sus seguidores, destacando que se mantiene “bien y en plenas facultades mentales”. La petición de ayuda responde a la intención de anticipar el proceso y evitar complicaciones asociadas a una posible espera prolongada en listas de trasplante.

Según la revista People, los mensajes publicados en redes sociales buscan sensibilizar a la comunidad y aumentar las posibilidades de encontrar un donante. El exparticipante de Mr. Olympia sostuvo que su fe y el apoyo familiar constituyen pilares fundamentales para afrontar este momento. El deportista pidió a sus seguidores que compartan la información y colaboren en la campaña para identificar posibles candidatos.

Reacción pública y respaldo de la comunidad

La noticia generó una ola de apoyo en redes sociales, donde numerosos admiradores, colegas y figuras del deporte manifestaron su respaldo. El relato del excampeón de Mr. Olympia motivó mensajes de aliento y compromiso. La familia agradeció la respuesta y subrayó que la prioridad es hallar un donante vivo lo antes posible para asegurar la continuidad del tratamiento y mejorar la calidad de vida del deportista.

Hijos y allegados del histórico
Hijos y allegados del histórico campeón de culturismo intensifican el llamado por redes sociales para hallar un donante vivo de riñón y garantizar la continuidad del tratamiento que permitirá a Lee Haney mantener su vida activa. (Foto: lee_haney_official)

De acuerdo con la publicación, Haney resaltó que mantener una actitud decidida y adelantarse al proceso resulta esencial para superar el desafío. El exculturista comentó que, aunque la noticia sorprendió a muchos, se siente preparado para afrontar el proceso. El respaldo recibido refuerza su determinación de seguir adelante.

En paralelo, la familia señaló que la intervención es necesaria para mejorar la calidad de vida del exdeportista y permitirle continuar con sus actividades habituales. Haney participa activamente en la vida de sus nietos y en la comunidad, reafirmando su compromiso con el bienestar y la promoción de la salud a través del deporte.

Perspectivas y próximos pasos

El atleta y su entorno volvieron a señalar que la prioridad es hallar un donante de riñón para asegurar el éxito del trasplante y evitar complicaciones futuras. También, la familia mantiene la campaña de concientización y agradece el apoyo de quienes difunden la solicitud. El exculturista reafirmó su apoyo al equipo médico y destacó el acompañamiento de su comunidad.

La petición de ayuda responde a la intención de anticipar el proceso y evitar que la espera en listas complique su estado. La situación del múltiple campeón acerca la atención sobre la prevención y el autocuidado en la salud renal, así como en la necesidad de la donación de órganos.

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