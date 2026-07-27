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El negocio de competir a los 40: medicina, tecnología y estrategias detrás del éxito de Messi, LeBron, CR7 y Djokovic

La medicina preventiva y los nuevos hábitos permiten a grandes figuras extender sus carreras y convertir el rendimiento deportivo en una oportunidad de negocio. Estos atletas invierten en empresas del sector bienestar, cuyo mercado ya supera los 6,8 billones de dólares

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Lionel Messi con balón de fútbol, LeBron James con balón de baloncesto, Cristiano Ronaldo y Novak Djokovic con raqueta de tenis posan en un interior.
La medicina predictiva, la nutrición a medida y los sensores de monitoreo permiten a figuras sostener el nivel más allá de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el retiro de los deportistas de alto rendimiento solía producirse alrededor de los 35 años. Hoy, figuras como LeBron James, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Novak Djokovic extienden sus carreras más allá de los 40, desafiando ese límite tradicional. Según Forbes Argentina, este cambio resulta de la integración entre avances médicos, nutrición personalizada y tecnologías que permiten controlar en detalle el estado físico.

Al mismo tiempo, estos deportistas convierten la longevidad en una oportunidad de negocio, invirtiendo y participando en compañías del sector bienestar, un mercado que supera los USD 6,8 billones en todo el mundo.

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El cuerpo como inversión: tecnología, medicina y nuevos hábitos

La decisión de LeBron James de continuar su carrera a los 41 años, ahora con los Philadelphia 76ers, expone un cambio en la gestión de la vida profesional de los deportistas. Según reportó el artículo, el máximo anotador histórico de la NBA sintió la necesidad de alejarse tras su última temporada en los Lakers, para definir si deseaba seguir. “Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirlo realmente”, reconoció en declaraciones recogidas por el medio.

El máximo anotador histórico de la NBA destina ese presupuesto a entrenadores, chefs, masajes y tecnología de recuperación (AP Foto/Mark J. Terrill)
El máximo anotador histórico de la NBA destina ese presupuesto a entrenadores, chefs, masajes y tecnología de recuperación (AP Foto/Mark J. Terrill)

El cuidado físico de los atletas de elite dejó de basarse solo en talento o genética. LeBron destina cerca de USD 1,5 millones anuales al mantenimiento de su cuerpo, según su socio Maverick Carter. Ese presupuesto se distribuye entre entrenadores, chefs, masajistas, dispositivos de recuperación y tecnología de última generación. La estrategia incluye cámaras hiperbáricas, crioterapia y botas de compresión, pero también hábitos de descanso, alimentación y ajuste de cargas de entrenamiento.

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El avance de la medicina predictiva y personalizada permite que los equipos profesionales monitoricen variables como inflamación, perfil metabólico o variabilidad cardíaca. Los dispositivos como relojes inteligentes y sensores trasladaron parte del monitoreo fuera del consultorio. Estos instrumentos generan datos sobre actividad, sueño y recuperación, aunque su correcta interpretación requiere supervisión médica.

LeBron James no solo utiliza esta tecnología, sino que también invierte en ella: en marzo de 2026 participó junto a Cristiano Ronaldo en una ronda de financiación de USD 575 millones para WHOOP, una compañía de monitoreo fisiológico valuada en USD 10.100 millones.

El deportista como activo: impacto en clubes y economía

Futbolistas con camisetas celestes y blancas corren en un campo de fútbol. Lionel Messi, número 10, extiende sus brazos. Enzo Fernández, número 18, sonríe
Messi y Cristiano Ronaldo apuestan por el negocio del bienestar

La longevidad adquirió una nueva dimensión económica. Un atleta que se mantiene competitivo durante más temporadas preserva su valor deportivo y financiero para los clubes.

Los clubes, conscientes del valor de sus jugadores, fortalecen áreas de prevención de lesiones y recuperación, buscando minimizar el tiempo de inactividad. Contratos millonarios y el impacto directo en el rendimiento deportivo y económico impulsaron la profesionalización del cuidado físico. Una lesión prolongada puede inmovilizar inversiones y afectar la planificación deportiva, subrayó el ejecutivo.

La innovación tecnológica y médica no garantiza el liderazgo deportivo, pero sí ofrece herramientas para mantener el nivel competitivo durante más años, según especialistas. Entrenar bien ya no resulta suficiente: la recuperación se incorpora como una parte esencial de la preparación.

Cuatro modelos de longevidad y el salto hacia el mercado masivo

El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Novak Djokovic trasladaron sus métodos de entrenamiento, alimentación e hidratación a marcas, fondos y asesorías estratégicas (Photo by Thomas COEX / AFP)

Cristiano Ronaldo estructuró su carrera sobre la base de una disciplina física estricta, manteniéndose activo a los 41 años y convirtiendo su método en un eje de la marca CR7. Además de invertir en WHOOP, lanzó Erakulis, una plataforma digital orientada al bienestar integral. Messi, en cambio, priorizó la adaptación de cargas, alimentación y descanso. Su experiencia se refleja en Más+ by Messi, una marca de bebidas de hidratación, y en la creación de Play Time Sports-Tech HoldCo, un fondo de inversión para compañías de deportes y tecnología.

Novak Djokovic apostó por la nutrición, la hidratación y el entrenamiento mental, factores que trasladó a sus inversiones en alimentos funcionales y bebidas. Desde junio de 2026, colabora como asesor estratégico de General Atlantic en proyectos ligados al bienestar y rendimiento.

La economía global del bienestar alcanzó los USD 6,8 billones en 2024 y la organización internacional Global Wellness Institute proyecta que crecerá hasta USD 9,8 billones para 2029, según datos recogidos por Forbes Argentina. El sector ya representa el 6,12% del PBI mundial.

La tendencia apunta a sumar años de vida activa, con herramientas que permiten adaptar el entrenamiento, la alimentación y el descanso a las características de cada individuo. LeBron James, al decidir continuar en la NBA hasta los 44 años, simboliza el nuevo paradigma: la longevidad deportiva como motor de una economía en expansión y como modelo para una vida activa más allá del retiro.

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