Los arrestos de nicaragüenses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas suben 41.3% en 2025 y superan los 12,000 hasta marzo de 2026

El ICE arrestó a 12,271 migrantes nicaragüenses en Estados Unidos entre enero de 2025 y marzo de 2026 y deportó a más de 8,000 a Nicaragua. (Reuters)

El registro de 12,271 migrantes nicaragüenses arrestados por el ICE en Estados Unidos entre enero de 2025 y marzo de 2026, junto con la deportación de más de 8,000 personas de esa nacionalidad, da cuenta de las cifras recientes en materia migratoria. El análisis, elaborado por Confidencial.digital a partir de datos públicos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, también identificó que 155 migrantes pasaron por la base naval de Guantánamo antes de regresar a Nicaragua, mientras 3,000 continúan en centros de detención y se reportaron dos fallecimientos bajo custodia.

El aumento de arrestos coincidió con la campaña antimigratoria impulsada por la Administración de Donald Trump. En el primer año de su nuevo mandato, 2025, los arrestos de nicaragüenses crecieron un 41.3% respecto a 2024, al pasar de 7,011 a 9,910. A ese total se sumaron 2,361 detenciones adicionales entre enero y marzo de 2026, último período con datos disponibles. El relevamiento depuró y analizó más de 43,600 registros migratorios vinculados a Nicaragua.

PUBLICIDAD

Perfil y causas de los arrestos

El informe precisa que más del 66% de los 12,271 nicaragüenses detenidos ya fue deportado. La mayoría de las personas arrestadas —84%— son hombres, y se registraron 133 menores de 18 años bajo custodia migratoria.

Cerca de la mitad de los arrestos se produjeron por infracciones vinculadas con la falta de estatus legal para vivir o trabajar en Estados Unidos. Solo el 15% de los arrestados tenía condenas previas, y los casos de homicidio, agresión sexual, uso de armas o robos se consideran minoritarios dentro del universo analizado.

Más del 66% de los nicaragüenses detenidos por el ICE ya fue deportado, mientras unas 3,000 personas siguen en centros de detención. (Foto: cortesía)

En cuanto a la trayectoria de quienes pasaron por Guantánamo, los datos oficiales muestran que 148 de 155 no enfrentaban cargos graves, ya que su falta consistía en ingresar de forma irregular, carecer de visa o reingresar tras una deportación anterior.

PUBLICIDAD

Las detenciones se distribuyeron principalmente en Texas (2,527 casos), Florida (2,224), California (866), Georgia (555) e Indiana (487). Los vuelos de deportación a Managua parten desde Texas, aunque los migrantes pueden haber sido detenidos en distintos puntos del país.

Tránsito y condiciones en Guantánamo

Por primera vez, se conocieron cifras concretas sobre el paso de migrantes nicaragüenses por la base de Guantánamo. Confidencial.digital identificó 11 vuelos en 2025 que salieron desde el Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Louisiana, hicieron escala en la base naval en Cuba y continuaron hacia Managua.

De los 155 nicaragüenses llevados a Guantánamo, 101 fueron al Migrant Ops Center Main AV622, 38 al Centro de Detención Windward y 16 al Campamento Seis. Testimonios recopilados por Human Rights Watch describen condiciones de encierro en celdas individuales de aproximadamente dos por tres metros, con paredes de concreto y acero, cama de concreto y lavabo-retrete. “Los guardias solo les dieron una sábana y una almohada. Solo unos pocos dijeron haber recibido un colchón”, relataron algunos detenidos.

PUBLICIDAD

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, manifestó en agosto de 2025: “Ningún inmigrante o solicitante de asilo que abandone su país en busca de protección debería ser llevado a un lugar como Guantánamo”.

La mayoría de los migrantes nicaragüenses arrestados en Estados Unidos son hombres y 133 menores de 18 años quedaron bajo custodia migratoria. (Foto: cortesía)

Casos de fallecimiento bajo custodia

El análisis incluye los casos de Víctor Manuel Díaz y Delvin Rodríguez, dos nicaragüenses que murieron mientras estaban bajo custodia migratoria. Según ICE, ambos fallecimientos se produjeron por complicaciones posteriores a intentos de suicidio.

Díaz, de 36 años, murió el 15 de enero de 2026, nueve días después de ser trasladado al Camp East Montana, situado en Fort Bliss, El Paso, Texas. Padecía tuberculosis y, de acuerdo con su familia, ya había presentado complicaciones antes de su arresto. ICE señaló que Díaz no informó sobre su enfermedad al momento de ingresar y que el día antes de su fallecimiento presentó dolor de cabeza evaluado con un “ocho sobre diez” y recibió ibuprofeno. Fue hallado inconsciente durante la madrugada, y no respondieron los intentos de reanimación.

PUBLICIDAD

Rodríguez, de 39 años, había sido detenido el 25 de septiembre de 2025 y permaneció dos meses y 18 días en el Centro de Detención del Condado de Adams, Colorado. Su deportación estaba prevista para el 13 de diciembre, pero el 4 de ese mes intentó suicidarse por ahorcamiento. Fue trasladado al hospital Merit Health Natchez y conectado a un respirador. Finalmente, el 14 de diciembre su familia autorizó retirar el soporte vital ante la falta de mejoría.

Los arrestos de nicaragüenses crecieron 41.3% en 2025, en coincidencia con la campaña antimigratoria de Donald Trump en Estados Unidos. (AP Foto/Erin Hooley, Archivo)

Situación posterior a las deportaciones y postura oficial en Nicaragua

El informe señala que, tras las deportaciones, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría implementado una “vigilancia extrema” sobre los nicaragüenses repatriados, llevada adelante por el Ministerio del Interior. El Gobierno nicaragüense no ha emitido comentarios públicos sobre los vuelos de deportación. Ortega solo se expresó sobre el tema en cuatro ocasiones durante 2025: en abril, mayo, junio y septiembre.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Confidencial.digital, la mayoría de los migrantes detenidos y deportados no tenía antecedentes criminales graves. Las cifras sobre el paso por Guantánamo y los casos de fallecimiento bajo custodia ofrecen un panorama sobre el impacto de las políticas migratorias recientes en esta población.