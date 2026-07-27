Evo Morales desafía la orden de captura: se muestra paseando en su bastión y saludando a policías

Evo Morales desafía la orden de captura en su contra y difunde un video en el que se lo ve conversando con policías de la fuerza antidroga en su bastión

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) difundió un video en el que se lo ve conduciendo un vehículo en su bastión del Trópico de Cochabamba y saludando a policías de la fuerza antidroga quienes lo dejan continuar su recorrido pese a la orden de aprehensión vigente en su contra por un caso de presunta trata agravada.

Las imágenes, grabadas desde el interior del vehículo, muestran a Morales en el momento en llega a un puesto de control antidrogas, donde dos policías lo reconocen, intercambian saludos y mantienen una breve conversación con él sobre la escasez de combustible y la devaluación del boliviano.

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“Nos está fregando el gobierno, no hay gasolina y mira, el sueldo de ustedes pierde valor adquisitivo por la inflación va ser fregadísimo, hay que unirnos”, afirma Morales y se despide con un apretón de manos: “vuelvo en la tarde”.

Después de la difusión del video y en medio de polémica por la falta de cumplimiento de la orden de captura, el Ministerio de Gobierno (Interior) informó que inició un proceso disciplinario contra los dos agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que aparecen en la grabación.

Evo Morales reapareció en público en su bastión de Cochabamba tras un mes ausente en febrero de 2026.

Según el Ministerio, los agentes fueron replegados a la Dirección General de la Felcn y serán investigados por el presunto incumplimiento de disposiciones institucionales, entre ellas la desobediencia e incumplimiento de resoluciones administrativas emitidas por el Comando General de la Policía Boliviana, además del incumplimiento de mandatos, órdenes y disposiciones reglamentarias.

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La difusión del video reavivó los cuestionamientos contra las autoridades del país por la falta de ejecución de la orden de aprehensión contra Morales, que está vigente desde hace casi dos años.

En todo este tiempo, el exmandatario ha mantenido una vida pública y activa en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical al centro del país donde cientos de seguidores lo custodian para evitar su aprehensión. Desde ese lugar, Morales participa en mitines, recibe visitas y se desplaza por diferentes comunidades, mientras que las autoridades han sostenido en varias oportunidades que la Policía tiene un plan para concretar su captura, sin que hasta la fecha hayan logrado concretarlo.

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Afines a Evo Morales han montado barricadas para evitar su captura en la localidad de Lauca Ñ, donde está atrincherado desde finales de septiembre de 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

En su última referencia pública al tema a finales de junio, el presidente Rodrigo Paz advirtió que “ya le va a llegar la cárcel” y afirmó que si él tuviera una hija menor y el expresidente fuera su vecino “no estaría seguro“.

La orden judicial que enfrenta Morales está relacionada con el caso de trata agravada de menores que lo acusa de haber embarazado a una menor de edad durante su presidencia. Según las investigaciones de la Fiscalía, Morales tuvo una hija con una adolescente de 16 años en el año 2016, cuyo acta de nacimiento constituye una de las principales pruebas del delito entre las 170 que han recolectado los investigadores.

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Por su inasistencia a las convocatorias judiciales, la Justicia ordenó su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias, lo declaró en rebeldía y emitió desde octubre de 2024 al menos tres órdenes de captura que según las autoridades permanecen vigentes.

Aunque el exmandatario no ha negado la comisión del delito, ha señalado en varias oportunidades que la investigación tiene motivaciones políticas.