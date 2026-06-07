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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Mónaco

El argentino culminó 15° con su Alpine en una carrera accidentada que ganó Antonelli

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Colapinto, con el paisaje del Principado de fondo
Colapinto, con el paisaje del Principado de fondo

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El argentino, que venía de cumplir su mejor actuación en la Máxima al terminar sexto en Montreal, largó 14° y, si bien llegó a acercarse a la zona de puntos, perdió chances tras su paso por boxes, en el que además recibió una penalización.

La carrera fue accidentada: el auto de Max Verstappen quedó frenado en la largada y luego tuvo que abandonar. Bottas, Bearman y Norris tampoco pudieron concluir el Gran Premio. Los choques de Stroll y Leclerc le añadieron dramatismo, al punto que hubo bandera roja y la competencia fue relanzada a diez vueltas del final (se levantó parte del asfalto).

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La acción de la F1 no se detiene: el Gran Circo se mudará a España para la carrera en el circuito de Montmeló, en la ciudad de Barcelona (12 al 14 de junio). El viernes 12 se llevarán a cabo las dos prácticas libres. El 13/6, desde las 11 (hora de Argentina) será el turno de la clasificación. Y el domingo 14 se servirá el plato principal desde las 10.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- Finalizó en el puesto 9 de la Sprint en Canadá

10- Terminó sexto en el Gran Premio de Canadá

11- Finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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