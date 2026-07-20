La profunda reflexión de Enzo Fernández tras la caída ante España en la final del Mundial: “Hay algo mucho más grande que un resultado”

El posteo de Enzo Fernández luego de la final del Mundial

Las sensaciones de Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026 se hicieron sentir en las redes sociales, donde el mediocampista argentino compartió un mensaje de reflexión profunda luego de la derrota por 1-0 ante España. El encuentro, disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, tuvo un desenlace doloroso para la Albiceleste, que sufrió la expulsión del futbolista de 25 años en el partido más esperado.

La eliminación de Argentina en la final dejó a miles de hinchas con un sentimiento de orgullo por lo demostrado en los últimos años. Fernández, quien fue expulsado en el duelo decisivo, utilizó sus redes para expresar que “cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”. El futbolista remarcó el valor del grupo que alcanzó dos finales consecutivas en la Copa del Mundo.

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Enzo Fernández compartió una reflexión sobre el esfuerzo colectivo de la selección argentina en el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El mediocampista subrayó: “Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”.

En su mensaje, el jugador agradeció el respaldo del público argentino: “Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo”. Esta declaración abrazó a una hinchada que siguió al equipo a lo largo del torneo, incluso en los momentos más adversos.

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Fernández también reflexionó sobre el sentido de pertenencia y el compromiso con el equipo nacional. “Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”, aseguró el mediocampista, manifestando su intención de continuar siendo parte fundamental del seleccionado, más allá de la caída en la final.

El testimonio del jugador fue recibido como un intento de fortalecer el ánimo colectivo tras la derrota. Fernández puso en palabras el sentir de un plantel que, pese al desenlace, logró mantener viva la ilusión de millones de argentinos y que, en sus palabras, “defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”.

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El mediocampista agradeció el apoyo incondicional del público argentino (REUTERS/Amanda Perobelli)

La expulsión de Enzo Fernández en la final de la Copa del Mundo 2026 ocurrió cuando fue sancionado con la segunda tarjeta amarilla mientras el marcador seguía igualado sin goles en el MetLife Stadium. Su infracción sobre Pau Cubarsí resultó determinante, ya que el árbitro Slavko Vincic mostró la tarjeta roja de inmediato, dejando al conjunto dirigido por Lionel Scaloni con un jugador menos y el tiempo suplementario por delante.

El desenlace fue especialmente doloroso para Fernández, quien había sido amonestado por primera vez a los 82 minutos. Apenas diez minutos después, una entrada tardía en la mitad de la cancha lo llevó a recibir la segunda amonestación. Al abandonar el terreno de juego, el futbolista se disculpó con la afición argentina, consciente de la magnitud de su ausencia para los minutos decisivos del encuentro.

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Enzo Fernández cumplió un rol fundamental a lo largo del torneo y brindó goles decisivos para mantener las aspiraciones de la Albiceleste (REUTERS/Carlos Barria)

A lo largo del torneo, Fernández había sido una de las figuras sobresalientes de la Albiceleste. Su gol ante Egipto, logrado en el minuto 93 tras un centro de Lautaro Martínez, selló una remontada memorable. Aquella anotación, que dejó sin reacción al arquero africano, no solo aseguró la victoria, sino que quedó registrada como el gol número 3.000 en la historia de los mundiales desde Uruguay 1930.

En la semifinal frente a Inglaterra en Atlanta, Fernández volvió a ser decisivo. Un potente remate desde fuera del área rompió la resistencia del arquero Jordan Pickford en el minuto 85, igualando el partido y encendiendo la esperanza argentina. Tras el gol, el mediocampista celebró con el gesto del “Topo Gigio” frente a la hinchada inglesa, simbolizando su carácter competitivo y su peso en el camino de Argentina hasta la final.

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