El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero”

Michelle, madre del fallecido youtuber Gaspi, lo recordó con un desopilante video suyo a más de un mes de su muerte (Instagram)

El pasado 14 de junio, la comunidad streamer y miles de jóvenes en todo el país quedaron conmocionados al conocerse la trágica noticia: Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, perdió la vida en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Desde ese instante, el dolor atravesó a su familia, amigos y una legión de seguidores que lo consideraban mucho más que un youtuber. Ahora, a poco más de un mes de su muerte, su mamá, Michelle, eligió abrir su corazón y compartir un sentido y desgarrador mensaje en redes sociales, donde recordó a su hijo con palabras y postales cargadas de amor y nostalgia.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Michelle publicó una serie de fotos junto a Gaspi, reviviendo momentos inolvidables. La primera imagen la muestra con su hijo, quien sonríe vestido con la camiseta de Independiente, sentado sobre sus piernas y mirando a cámara. Sobre la foto, Michelle escribió: “No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos”. Y siguió: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo”.

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Entre las imágenes, también incluyó una foto de ambos, felices frente a la cámara, y otra de Gaspi en su infancia, recién salido del baño, envuelto en una toalla y con la mirada pícara que lo caracterizaba desde chico. Cada postal transmite la complicidad y el vínculo profundo que los unía, y el vacío enorme que dejó su partida.

La madre de Gaspi abrazando a su hijo, quien falleció el pasado 14 de junio

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño para Michelle en este momento tan difícil. “Todos los días le prendo una velita. No estás sola”; “Todos los días te mando fuerzas a vos y a tu familia hermosa”; “Directo al corazón”; “Te amamos, mamá de Gaspi”; “Ojalá te llegue todo el amor que sentimos por Gaspi”; “Te mando un abrazo muy grande”, fueron solo algunos de los comentarios que se destacaron y que muestran el impacto que Gaspi tuvo en la vida de tantas personas.

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A la par de las fotos, Michelle compartió un breve video de su hijo caminando por la calle y fingiendo hablar en otro idioma para hacer reír a quienes lo acompañaban. “Inventando idiomas, siempre jugando. Así serás recordado… No con IA”, escribió la mamá de Gaspi, haciendo referencia al humor genuino, espontáneo y creativo que lo hizo famoso y querido por todos.

La madre de Gaspi y su hijo posando, sonrientes, frente a la cámara

Cabe recordar que la primera vez que Michelle habló públicamente tras la muerte de Gaspi fue el 20 de junio, cuando una multitud de seguidores del youtuber se autoconvocó en el Obelisco y la avenida 9 de Julio para rendirle homenaje. En aquel momento, Michelle se mostró entera y honesta al hablar del vínculo con su hijo: “Confiar plenamente en un hijo es eso. Contener y confiar plenamente desde que nace hasta que se muere”.

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“Yo lo voy a extrañar un montón y cada vez que venga acá a la ciudad o al Obelisco, o al lugar donde él estuvo, lo voy a extrañar”, admitió entre lágrimas en una de las entrevistas. Pero enseguida recuperó el tono y la fuerza: “Tres millones de pibes lo siguen, lo van a seguir siguiendo, van a seguir viendo sus cosas y todavía hay mucho material sin editar, imaginate”.

"Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo”, escribió, a corazón abierto, en homenaje a su hijo (Instagram)

Michelle remarcó el profesionalismo y la pasión de Gaspi por su trabajo: “Era un tipo muy profesional, muy puntilloso con el laburo”. Respecto a su humor, destacó una característica que lo diferenciaba: “La transgresión era una transgresión cuidada, muy cuidada”. Para la madre del streamer, el tiempo será testigo del valor y la vanguardia de la mirada de su hijo: “Con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta qué tan de vanguardia fue su humor y su mirada”.

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En medio de las teorías y especulaciones que circularon en redes sobre el accidente que le costó la vida a Gaspi, Michelle fue contundente y dejó en claro su postura: “Te contesto con la misma libertad de Gaspi. Me chupa un reverendo hue... lo que fue. Yo lo único que sé es que él no está más y me chupa un hue... si fue un atentado”. De esta manera, descartó de plano la versión del atentado y advirtió sobre el peligro de alimentar esa teoría: “Si seguimos hablando de que fue un atentado, va a venir un montón de gente que va a dividir las aguas y se van a aprovechar de esa situación y van a empezar a decir: ‘Ay, estamos recaudando plata para sostener esto de la teoría del atentado’. No corresponde. No era el deseo de Gaspi. Me parece que esto es ir totalmente irrelevante”.

El youtuber murió en un accidente en Río de Janeiro y, por primera vez, la madre habló del dolor que esta atravesando (A24)

Mientras tanto, Michelle elige aferrarse a los recuerdos y a todo el cariño que sigue recibiendo de quienes admiraban a su hijo. El legado de Gaspi, hecho de alegría, creatividad y una mirada única sobre el mundo, continúa intacto en cada video, en cada risa compartida y en el amor de quienes lo siguen recordando. Aunque la ausencia duela, el espíritu de Gaspi sigue presente en su familia, en sus amigos y en todos los que alguna vez encontraron un motivo para sonreír gracias a él.

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