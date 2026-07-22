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Cuatro argentinos avanzaron a cuartos de final en Kitzbühel y Estoril: triunfos de Etcheverry, Navone, Báez y Burruchaga

El tenis nacional continúa siendo protagonista en el cierre de la temporada sobre polvo de ladrillo, con una destacada presencia en dos de los torneos que bajarán el telón de la gira europea

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Tomás Martín Etcheverry será el rival de Ignacio Buse en los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026.
Tomás Etcheverry será el rival de Ignacio Buse en los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel (Crédito: Instagram)

Los tenistas argentinos continúan con su buen andar en la última semana de competencias sobre polvo de ladrillo de la temporada. En Kitzbühel, Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Sebastián Báez se clasificaron para los cuartos de final, mientras que en Estoril Román Burruchaga también se metió entre los ocho mejores del certamen.

Etcheverry, segunda raqueta nacional y actual 31 del ranking mundial, volvió a sonreír tras una racha de seis derrotas consecutivas. Su último triunfo había sido en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo. El platense, cuarto preclasificado del certamen, debutó directamente en los octavos de final donde superó al austríaco Jurij Rodionov (145°), proveniente de la clasificación, por 6-2 y 7-6 (4).

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Luego de adjudicarse el primer parcial tras quebrar en dos oportunidades el servicio de su rival, Etcheverry pareció encaminar el encuentro al adelantarse 4-1 en el segundo set. Sin embargo, Rodionov reaccionó, recuperó ambos quiebres y llevó la definición al tie-break, instancia en la que el Retu volvió a mostrar solidez para sellar el triunfo.

En busca de un lugar en las semifinales, el bonaerense se medirá con el peruano Ignacio Buse (35°), quien remontó su partido frente al suizo Kilian Feldbausch (284°) y se impuso por 2-6, 6-2 y 6-2.

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Mariano Navone (47°), quien reencontró su mejor versión en esta temporada, venció con contundencia al alemán Jan-Lennard Struff (41°) por 6-0 y 6-3 en una hora y 04 minutos de juego.

El tenista de 9 de Julio, que este año conquistó el primer título ATP de su carrera en Bucarest, intentará extender su buen momento cuando enfrente al francés Quentin Halys (83°), quien viene de superar al monegasco Valentin Vacherot (19°) por 6-3 y 6-4.

Sebastián Báez se clasificó para los cuartos de final del ATP de Kitzbühel (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)
Sebastián Báez se clasificó para los cuartos de final del ATP de Kitzbühel (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

Sebastián Báez (56°), campeón del ATP 250 de Kitzbühel en 2023, continúa sumando triunfos sobre el polvo de ladrillo austríaco. El jugador nacional superó al francés Arthur Rinderknech (27°) por 7-6 (6), 2-6 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final. En busca de un lugar entre los cuatro mejores, enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (52°), quien derrotó al santiagueño Marco Trungelliti (95°) por 6-4 y 7-6 (2).

Por su parte, el kazajo Alexander Bublik (11°) culminó con las aspiraciones de Facundo Díaz Acosta (108°) de seguir avanzando en Austria al imponerse por 6-3 y 7-5.

Cabe destacar que el certamen austríaco tiene como máximo campeón al argentino Guillermo Vilas, quien conquistó el título en cuatro oportunidades (1977, 1980, 1982 y 1983). Además, otros siete tenistas nacionales levantaron el trofeo: Horacio de la Peña (1990), Guillermo Coria (2003), Gastón Gaudio (2005), Agustín Calleri (2006), Juan Mónaco (2007), Juan Martín del Potro (2008) y Sebastián Báez (2023).

En el ATP de Estoril, Román Burruchaga (60°) continúa atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de alcanzar las semifinales la semana pasada en Umag, el porteño de 24 años avanzó a los cuartos de final tras conseguir un destacado triunfo sobre el portugués Nuno Borges (48°), quien llegaba con un saldo favorable de 13 victorias y ocho derrotas frente a tenistas argentinos. Burru se impuso por 6-1, 4-6 y 6-3 y ahora espera por el vencedor del duelo entre el francés Kyrian Jacquet (134°) o el belga Alexander Blockx (38°).

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