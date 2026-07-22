Inter Miami presentó a una ex estrella del Real Madrid como flamante refuerzo: llega tras jugar el Mundial con Brasil

Inter Miami presentó a Casemiro como su nuevo refuerzo Las Garzas sumaron a una incorporación de talla mundial

Lionel Messi tiene un nuevo compañero en Inter Miami después de que el club de la Florida confirmó la contratación de Casemiro, un volante central de larga trayectoria, que jugó en Real Madrid y llegó a la entidad de la Major League Soccer (MLS) con el pase en su poder bajo un contrato que se prolongará hasta mayo próximo con una opción para extenderlo hasta junio de 2029.

Las Garzas confirmaron esta novedad a través de sus canales oficiales con varias publicaciones, entre las que resaltó un video, en el cual se observa al mediocampista brasileño guardar en una valija las camisetas de Real Madrid y Manchester United, dos de los clubes donde jugó, y calzarse la casaca titular del conjunto de los Estados Unidos. “Un nuevo No. 5 está en el 305. Casemiro está en casa”, escribieron haciendo referencia al código de área de la ciudad.

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El futbolista, quien viene de disputar el último Mundial con el Scratch, dejó sus sensaciones por este nuevo paso en su carrera: “Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”.

El club le dio la bienvenida a Casemiro (Créditos: @InterMiamiCF)

“Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el club ha depositado en mí”, añadió la flamante incorporación de 34 años. Todavía no puede jugar porque está a la espera de recibir su visa P-1.

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Según el comunicado de la entidad, Inter Miami explicó que la duración del vínculo se estirará “hasta la conclusión de la Sprint Season 2027 de la Major League Soccer (MLS)”, que será en mayo de ese año y se trata de un mini campeonato a jugarse desde febrero próximo para emparejar el calendario con Europa a partir del segundo semestre de 2027.

El cinco veces campeón de la Champions League con Real Madrid recibió la bienvenida de Jorge Mas, uno de los fundadores del club: “La llegada de Casemiro refleja exactamente la ambición de Inter Miami. Aquí nunca nos conformamos, queremos seguir creciendo y elevando nuestro nivel cada temporada. Hemos construido un club global, con la visión de ser no solo el mejor club de Estados Unidos, sino también una referencia del fútbol mundial”.

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Tiene contrato hasta mayo próximo con la posibilidad de extenderlo hasta 2029 (Créditos: @InterMiamiCF)

A continuación, Mas agregó: “Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia”.

Más tarde, el copropietario David Beckham también le extendió un mensaje a la cara nueva del plantel dirigido por Guillermo Hoyos: “Me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”.

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El campeón de la Copa América 2019 con Brasil registra tres participaciones en Copas del Mundo (2018, 2022 y 2026) y, en las Juveniles, fue campeón del Mundial Sub 20 en 2011. Ya con la Mayor, tiene 91 partidos jugados, en los cuales marcó 10 goles, uno de ellos en los 16avos de final del último Mundial ante Japón.

Jugó los últimos tres Mundiales con la selección de Brasil

El jugador surgido del Sao Paulo fue vendido al Real Madrid en 2013. El Merengue lo hizo dar sus primeros pasos en la filial del Castilla y, tras un año a préstamo en el Porto de Portugal, comenzó un camino lleno de éxitos con el equipo Blanco a partir de 2015: a sus cinco títulos de la Champions, se suman las conquistas de tres Supercopas de la UEFA, tres Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, tres campeonatos de la Liga de España, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

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Tras anotar 31 goles y dar 29 asistencias en 336 partidos, se marchó al Manchester United en 2022. Allí, compitió en la Premier League, levantó una FA Cup y una Copa de la Liga y terminó su etapa con 26 goles y 14 asistencias en 160 encuentros disputados en las últimas cuatro temporadas.

Inter Miami volverá a jugar este miércoles desde las 20:30 (hora argentina) ante Chicago Fire como local en su 16° presentación por la MLS, que había entrado en un receso por la disputa del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Luego de la final que coronó a España sobre Argentina, la liga norteamericana vuelve al ruedo con la presentación de uno de los favoritos a la corona.

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El entrenador Guillermo Hoyos adelantó en la previa que Messi y Rodrigo De Paul no serán de la partida después de vestir la camiseta de la selección argentina. “Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar. Van a estar afuera el tiempo que tengan que estar”, declaró en conferencia de prensa.

Casemiro jugó en Sao Paulo, Real Madrid, Porto y Manchester United (Créditos: @InterMiamiCF)

Lo cierto es que el cuadro de la Florida permanece en una posición expectante en el campeonato porque se coloca en la segunda posición de la Conferencia Este con 31 puntos, a 5 del líder Nashville y tiene 15 unidades de ventaja con Columbus Crew, que se quedaría afuera del playoff.

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El campeonato doméstico entrará en un breve receso durante la primera quincena de agosto porque se disputará la primera fase de la Leagues Cup. Luego de ser campeones en 2023 y finalistas en 2025, el elenco de Lionel Messi debutará en este torneo el miércoles 5 de agosto a partir de las 20:30 (hora argentina) contra Atlético San Luis. El sábado 8 recibirá a Monterrey a partir de las 21:00 y el miércoles 12 culminará la ronda con León de México desde las 20:30.

Los cuartos de final se disputarán entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto, mientras que las semifinales tendrán lugar el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre. El domingo 6 de septiembre se dirimirá el partido por el tercer puesto y la final.

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