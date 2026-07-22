Con Paredes, Villa y Montero como novedades, Boca dio la lista para enfrentar a O’Higgins en la Sudamericana: las cinco bajas

Leandro Paredes reapareció ayer en Boca y se entrenó con normalidad tras disputar la final del Mundial 2026, decisión que lo dejó disponible para el cruce de mañana ante O’Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Esta es una de las novedades en la lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena, al igual que la inclusión de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, flamantes refuerzos. También habrá cinco bajas por lesión de cara al match de este jueves (21:45 en la Bombonera).

Paredes disputó todos los partidos de la Copa del Mundo con Argentina: sumó 475 minutos y fue titular en cuatro encuentros. Pese al desgaste acumulado en el torneo, se movió a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza y no se tomará vacaciones. Se filtró como información que el mediocampista de 32 años terminó el certamen en Estados Unidos con una fisura de costilla que no le impidió estar en cancha.

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Boca mostró su regreso en sus canales oficiales con un video del futbolista entrando a las instalaciones, saludando a compañeros y empleados del club. El mensaje que acompañó las imágenes fue breve: “De vuelta en casa. Nuestro capitán”. Luego, el club difundió otro clip con Paredes haciendo trabajos físicos y tácticos sobre el campo de juego. La publicación fue acompañada por otra frase: “Preparando lo que viene”.

Aunque todavía no existen confirmaciones respecto al once titular, la probable alineación de Boca será con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. Si el Vasco opta por esta formación, quedará marginado del once titular Santiago Ascacíbar, uno de los pilares de la plantilla azul y oro.

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El Xeneize llega a este compromiso después de avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina con una victoria 2-0 sobre Sarmiento de Junín, cita en la que no estuvieron disponibles ni Paredes ni los colombianos Montero y Villa, que recién se habían incorporado al club.

Vale mencionar que Boca tendrá un agitado comienzo de semestre que incluye la cita de mañana ante O’Higgins, la primera jornada del Clausura frente a Deportivo Riestra (este domingo a partir de las 19:30 en el Bajo Flores), la revancha como visitante contra los chilenos (jueves 30/7, 21:30), la visita a Newell’s en Rosario por la tercera del campeonato local (domingo 2 de agosto, desde las 17) y el estreno en la Bombonera por el torneo doméstico frente a Estudiantes de La Plata correspondiente a la segunda fecha (miércoles 5/8 desde las 19).

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Álvaro Montero debutará con el buzo azul y oro

Las 5 bajas por lesión

El departamento médico de Boca emitió un parte oficial para especificar la situación de los cinco jugadores que no están disponibles por impedimentos físicos. Leandro Lozano, uno de los refuerzos en este mercado y quien debutó por Copa Argentina contra Sarmiento de Junín, sufrió una distensión del músculo semimembranoso izquierdo (isquiotibial). En tanto, Milton Giménez se desgarró (grado 2) el aductor derecho y Carlos Palacios padece una sobrecarga en el músculo pectíneo derecho (ingle).

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Vale mencionar que Adam Bareiro, quien se perdió la parte final del primer semestre del año por un importante desgarro, permanece en rehabilitación por una discopatía lumbar. Y Tomás Belmonte fue baja de última hora en el choque ante Sarmiento por Copa Argentina por un esguince leve de tobillo derecho.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García

Defensores: Dylan Gorosito, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco

Mediocampistas: Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero y Gonzalo Gelini