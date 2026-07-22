Costa Rica

Palo Verde tardaría hasta 60 años en recuperarse del incendio que arrasó miles de hectáreas en Costa Rica

Los datos oficiales sobre el parque en el cantón de Bagaces muestran que la zona de humedal podría regenerarse en cinco años, pero el sector boscoso quemado necesitará varias décadas tras el impacto del fuego

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El incendio en el Parque Nacional Palo Verde arrasó 3.617 hectáreas de humedal y siete de bosque en Costa Rica. (Foto: CR Hoy)
El incendio en el Parque Nacional Palo Verde arrasó 3.617 hectáreas de humedal y siete de bosque en Costa Rica. (Foto: CR Hoy)

El incendio en el Parque Nacional Palo Verde arrasó con 3,617 hectáreas de humedal y otras siete de bosque, una superficie equivalente a quemar cerca de 50 veces el Parque Metropolitano La Sabana.

Esta alteración quebró el equilibrio de uno de los ecosistemas más frágiles de Costa Rica y dejó efectos que alcanzan tanto a la vegetación como a la fauna y la red ecológica completa.

La cobertura vegetal del humedal podría restablecerse en unos cinco años, mientras que la regeneración del bosque afectado se estima entre 50 y 60 años, de acuerdo con Manrique Javier Montes Obando, administrador del parque, en declaraciones a CR Hoy.

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Montes, con 27 años de experiencia en el área protegida, calificó el impacto como “un daño ecológico de gran trascendencia” y mencionó que la recuperación de la fauna también requerirá varios años.

El incendio afectó una red ecológica en la que cada especie cumple una función

Montes explicó a CR Hoy que el daño no puede medirse solo por la pérdida visible de árboles y cobertura verde. Al recorrer el parque, lo que quedó fue una extensa franja de tierra ennegrecida, árboles chamuscados y kilómetros de vegetación reducida a cenizas.

El administrador detalló que un humedal opera como una red biológica en la que cada especie sostiene parte del equilibrio ambiental. Dijo: “Mucha gente dice: ‘Es un incendio en un humedal’, porque piensa únicamente en los árboles.

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Pero los humedales son ecosistemas muy frágiles y complejos. Los cientos de miles de caracoles que murieron eran alimento para otras especies. Esa pérdida afecta también a tortugas y muchos otros animales. Todo está conectado”.

Entre las especies más afectadas, Montes mencionó tortugas, caracoles, ranas, sapos, cocodrilos, serpientes y saínos. La consecuencia, según su descripción, no se limita a la mortandad directa causada por el fuego, sino que alcanza la disponibilidad de alimento y las relaciones entre especies dentro del ecosistema.

La recuperación del humedal en Palo Verde podría demorar cinco años, mientras que la del bosque afectado demandará entre 50 y 60 años. (Foto: cortesía)
La recuperación del humedal en Palo Verde podría demorar cinco años, mientras que la del bosque afectado demandará entre 50 y 60 años. (Foto: cortesía)

El Parque Nacional Palo Verde está ubicado entre los ríos Bebedero y Tempisque, en la cuenca baja del Tempisque, dentro del cantón de Bagaces. De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el área protegida supera las 20,000 hectáreas.

Palo Verde alberga más de 750 especies de plantas y 280 de aves

Según el Sinac, el parque resguarda más de 750 especies de plantas, entre ellas palo verde, pochote, cedro amargo y guanacaste. También conserva cinco de las seis especies de mangle presentes en Costa Rica.

El área protegida es además hábitat de más de 280 especies de aves, tanto residentes como migratorias, incluidas algunas en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, como la lapa roja y el pavón. A eso se suman cerca de 55 especies de anfibios y reptiles.

De acuerdo con los datos oficiales citados por la publicación, en el parque también habitan cocodrilos, iguanas, garrobos y varias especies de serpientes, además de 150 especies de mamíferos y 19 especies de peces. Esa diversidad es la que explica por qué el incendio, aunque a distancia pueda parecer un daño acotado a la vegetación, alteró un sistema entero cuya recuperación tomará décadas.

Perspectivas y seguimiento

En los meses y años siguientes, las autoridades del Parque Nacional Palo Verde y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación continuarán evaluando el estado de la vegetación, la fauna y las condiciones generales del ecosistema. El monitoreo permitirá registrar los cambios y avances en la zona afectada y recopilar información sobre la respuesta natural del humedal y el bosque tras el incendio.

Según lo informado, se prevé mantener la vigilancia y registrar los procesos de regeneración, así como documentar la presencia y el comportamiento de las especies en el área impactada. Este seguimiento está orientado a generar datos que contribuyan a la gestión y conservación del parque en el futuro.

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