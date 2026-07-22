Conmoción en el deporte por la muerte de una leyenda del remo olímpico: “Es doloroso y desgarrador”

Olaf Tufte fue campeón olímpico en los Juegos de Atenas 2004 y Beijing 2008 (AP)

El deporte recibió una impactante e inesperada noticia. El campeón olímpico y mundial noruego de remo, Olaf Tufte, falleció a los 50 años, según informó la Federación Noruega de Remo (Norges Roforbund).

El ex deportista, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008 en la modalidad de single scull, fue hallado inconsciente en su granja por un colapso repentino y, tras ser derivado de urgencia al hospital zonal, no pudo ser reanimado. De acuerdo con el parte médico del Rikshospitalet, Olaf Tufte murió como consecuencia de un paro cardíaco agudo el martes 21 de julio de 2026.

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Si bien no se precisaron más datos del deceso del ex remero y aún se aguarda el informe final de la autopsia, a Tufte lo encontraron inconsciente en su granja Tufte Gard, ubicada en el municipio de Horten, a unos 93 kilómetros al sur de Oslo, a las 15.00 del lunes 20 de julio. De acuerdo con los medios locales VG y Aftenposten, el personal sanitario acudió al lugar e inició maniobras de reanimación. Luego, Tufte fue trasladado en helicóptero al hospital para un tratamiento más riguroso, pero no logró sobrevivir.

Olaf Tufte fue además dos veces campeón del mundo en la modalidad individual de remo (REUTERS)

La familia informó que no hará más comentarios sobre aspectos médicos vinculados al fallecimiento y agradeció la paciencia y la comprensión ante las preguntas por la causa de muerte, según el mismo comunicado que publicaron los medios noruegos. Tufte dejó a su esposa, Aina Tufte, y a sus dos hijos.

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Tufte fue uno de los remeros más laureados y es un símbolo en el deporte de Noruega: ganó dos oros olímpicos, además de una medalla de plata y otra de bronce. Compitió en siete Juegos Olímpicos, desde Atlanta 1996 hasta Tokio 2021. También fue dos veces campeón del mundo (2001 y 2003) en individual y en 2021 la Federación Internacional de Remo (World Rowing) lo condecoró con la Medalla Thomas Keller, la distinción honorífica más alta de este deporte, en reconocimiento a su deportividad y carrera excepcional.

“Nuestros pensamientos están con la familia de Olaf en esta situación tan difícil e inimaginable. Era un hombre de familia, una persona y un atleta excepcional. Siempre se entregó por completo a quienes lo rodeaban y al remo. Olaf fue una leyenda del remo, con una voluntad incansable de mejorar en todos los aspectos”, escribió la Federación Noruega de Remo en su sitio web. Y continuó: “Es doloroso y desgarrador recibir esta triste noticia. El viernes pasado estuvo en Arungen, donde compartió sus conocimientos con algunos de los prometedores remeros que representarán a Noruega este verano. Como siempre, Olaf era un hombre positivo y lleno de energía. Que ya no esté con nosotros es simplemente inimaginable. Que su memoria sea recordada con cariño".

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Olaf Tufte falleció a los 50 años por un paro cardíaco agudo. Sufrió un colapso repentino en su granja y fue derivado de urgencia al hospital

Por otro lado, la deportista Birgit Skarstein, compañera suya en el equipo nacional durante varios años, calificó la muerte como “irreal” y dijo al medio VG que pensaba principalmente en la esposa y los hijos: “Olaf hablaba a menudo de lo feliz que estaba con la familia y de cuánto significaban para él”. Skarstein agregó que, en su última temporada como atleta, Tufte colaboró como entrenador antes de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Ya retirado, Olaf Tufte comenzó a trabajar en una granja junto a su esposa en la que ofrecían distintos servicios, como salas para realizar conferencias y desarrollo de equipos. Las instalaciones, que combinan modernidad con diseño rústico, tienen amplios salones, restaurantes y espacios de recreación.

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Olaf Tufte durante una de sus participaciones en el equipo nacional de Noruega de remo (REUTERS)