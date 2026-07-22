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Michael Bublé defendió a la Argentina de las críticas recibidas luego del Mundial: “No sean celosos”

El cantante canadiense, esposo de Luisana Lopilato, se diferenció de la oleada de comentarios de las figuras internacionales contra nuestro país

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Hombre y mujer sonrientes abrazados. El hombre usa camiseta de Argentina. Al fondo, estadio con cartel FIFA World Cup 2026 y personas
Luisana Lopilato y Michael Bublé demostraron su apoyo por el conjunto albiceleste durante la Copa del Mundo (Instagram)

Desde el comienzo del Mundial 2026, las redes sociales se convirtieron en un escenario de intensa discusión y enfrentamientos en torno a la Selección Argentina. A medida que la Scaloneta avanzaba en el certamen y llegaba a la final contra España, los mensajes críticos y las controversias en internet se hicieron cada vez más visibles. En medio de este clima, hubo celebridades que eligieron sumarse al debate, mientras que otras, como Michael Bublé, casado con la actriz argentina Luisana Lopilato, optaron por salir a respaldar públicamente a la Albiceleste, incluso enfrentando críticas de sus propios seguidores.

El domingo, ante la derrota de la Selección en la final, Bublé compartió una reflexión en su cuenta de Instagram que captó la atención de miles de usuarios. “¡Felicidades a mi amigo Víctor Montagliani y a todo el equipo de la FIFA por un Mundial absolutamente increíble! ¡Qué gran éxito! Fue un honor ayudar a inaugurar los juegos en mi país natal, Canadá. ¡Y un brindis por la Selección de España y todos sus fanáticos! ¡Qué torneo! Merecían ser campeones del mundo. Por supuesto, nunca es fácil perder, pero estamos increíblemente orgullosos de esta Selección Argentina y de todo lo que dieron. Siempre seremos la Selección Argentina”, escribió el cantante, dejando en claro su identificación y cariño por el equipo nacional.

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En su mensaje, Bublé también puso en valor el deporte: “Por eso amo el fútbol. Durante unas semanas, el mundo entero habla el mismo idioma. Animamos a diferentes equipos, ondeamos diferentes banderas y cantamos diferentes himnos, pero de alguna manera este hermoso deporte nos recuerda que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Cuando el mundo se une, todos ganamos”.

La respuesta del cantante canadiense ante la crítica de una seguidora (Instagram)
La respuesta del cantante canadiense ante la crítica de una seguidora (Instagram)

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos usuarios reaccionaron con dureza al mensaje del artista canadiense. “¿Orgulloso? Esta es una lección para los nenes sobre cómo no comportarse como un deportista. Es un comportamiento escandaloso”, escribió una usuaria, dejando clara su desaprobación ante el respaldo de Bublé a la Selección Argentina.

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Lejos de esquivar la polémica, Michael respondió con ironía: “No estés celosa. Sos mejor que eso. No todos pueden ser Argentina”, acompañando sus palabras con un emoji de la bandera nacional y una carita llorando de la risa. Los debates continuaron en los comentarios, donde otros usuarios acusaron al equipo albiceleste de “jugar sucio” o manifestaron su decepción ante el apoyo del cantante, aunque él decidió no volver a intervenir en la discusión.

Antes de la final, Bublé ya había dejado en claro su fanatismo por la Selección. En un video publicado en redes sociales, se lo vio alentando a la Argentina y pidiéndole a sus hijos que expresaran cómo se sentían ante el partido decisivo. “Quiero que Argentina gane la Copa del Mundial”, dijo en la grabación, mostrando el costado familiar y pasional de su vínculo con el fútbol.

El cantante canadiente compartió un momento como hincha de la Selección argentina antes del partido final de la Copa del Mundo (nstagram)

El rol de Bublé en el Mundial 2026 no se limitó al aliento en redes. El músico fue protagonista de la ceremonia inaugural en Canadá, celebrada el 12 de junio en el estadio BMO Field de Toronto. Allí interpretó el clásico “Bring It On Home to Me” junto al Sole Power Choir, minutos antes del partido inaugural entre su país y Bosnia-Herzegovina, en un show transmitido a nivel mundial.

De esta manera, en un Mundial atravesado por rivalidades, emociones intensas y debates en las redes, Bublé eligió mostrarse siempre del lado del conjunto albiceleste. Su mensaje de unión, familia y orgullo por los colores quedó reflejado tanto en sus palabras como en sus gestos, demostrando que, más allá de cualquier resultado o polémica, el fútbol sigue siendo una pasión capaz de unir a millones en todo el mundo.

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