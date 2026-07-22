El regreso de Maxi López: reencuentro familiar en Suiza tras el Mundial

Maxi López y Daniela Christiansson sonríen para un retrato de pareja, ella sentada sobre el regazo del exfutbolista en una silla de madera.

El reencuentro de Maxi López con su familia en Suiza tras más de un mes de ausencia marcó un emotivo momento en la vida del exfutbolista. La imagen del regreso, compartida por Daniela Christiansson a través de sus redes sociales, muestra a López en las afueras del aeropuerto de Ginebra, sonriente, empujando un carro cargado de valijas y acompañado por su hija Elle. La postal, tomada en el Switzerland Geneva International Airport, refleja el alivio y la alegría tras semanas de distancia provocadas por los compromisos laborales de López en la cobertura del Mundial 2026.

La decisión de Daniela de regresar a Suiza durante la ausencia de López generó especulaciones. La modelo sueca, que había acompañado al exfutbolista en su etapa laboral en Buenos Aires, compartió en sus redes sociales imágenes en paisajes europeos junto a su mascota, lo que llevó a varios seguidores a preguntarse si el regreso era definitivo.

PUBLICIDAD

Ante la ola de rumores, Christiansson optó por aclarar públicamente los motivos de su viaje. “Muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, porque tengo que estar con ella, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina”, explicó en uno de sus mensajes.

Maxi López posa sonriente junto a su hija Elle sentada sobre maletas en el Aeropuerto Internacional de Ginebra, Suiza, tras su regreso del Mundial.

La modelo detalló también que el principal motivo de su estadía en Suiza es la organización de la mudanza familiar. “Tengo que organizar todo lo que tenemos acá para poder llevarlo a la Argentina”, señaló en otra de sus publicaciones. Christiansson dejó claro que su regreso a Europa no implica una ruptura con la vida construida en Buenos Aires, sino que responde a una cuestión logística y familiar, aprovechando la ausencia temporal de López para avanzar con los trámites y, al mismo tiempo, pasar tiempo con sus seres queridos en su país natal.

PUBLICIDAD

Durante los meses previos, la familia residió en la Argentina, donde aprovecharon para consolidar nuevos proyectos. La participación de Maxi López en programas televisivos como MasterChef Celebrity y su incursión en otros emprendimientos profesionales motivó la mudanza temporal a Buenos Aires. Daniela acompañó este proceso, adaptándose junto a sus hijos Elle y Lando y el resto de la familia a la vida argentina.

En ese periodo, la familia también se dedicó a grabar fragmentos del reality protagonizado por López. Los cinco niños —Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y Lando— compartieron tiempo en Buenos Aires, fortaleciendo la convivencia y sumando experiencias en el nuevo entorno.

PUBLICIDAD

Elle, la hija de Maxi Lopez y Daniela Chirstiansson, con flotadores en los brazos se sienta en el borde de una piscina

La actividad en redes sociales de Christiansson permitió a sus seguidores seguir de cerca la rutina familiar, tanto en la Argentina como en Europa. La modelo documentó momentos cotidianos, desde paseos con su mascota hasta juegos en la piscina, como se observa en algunas de las imágenes recientes.

El regreso temporal de Christiansson a Suiza se enmarca en el proceso de mudanza definitiva hacia Argentina que la familia viene planificando. La modelo explicó que esta etapa es clave para resolver trámites pendientes y organizar el traslado de pertenencias, especialmente considerando la necesidad de cumplir con los requisitos para el viaje de su perrita y la logística de llevar todo lo necesario para instalarse en una nueva ciudad.

PUBLICIDAD

“También tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi está afuera viajando para el Mundial para estar con mi familia,” agregó Christiansson en su mensaje, dejando en claro que la ausencia de López fue una oportunidad para avanzar en cuestiones prácticas y disfrutar del entorno familiar suizo.

La vuelta a Suiza, entonces, se presentó como un paréntesis y no como un regreso definitivo. Daniela Christiansson insistió en que la mudanza a Argentina sigue en pie y que el paso por Europa responde únicamente a razones de organización y afecto familiar, mientras Maxi López finalizaba sus compromisos internacionales.

PUBLICIDAD