El sentido posteo de la hermana de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026

El posteo de la hermana de Scaloni tras la final del Mundial

Luego del Mundial 2026 y el subcampeonato por la caída ante España en la final, algunos de los jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección argentina regresaron a sus lugares de origen. Lionel Scaloni, entrenador del equipo, fue uno de los que retornó a su hogar de la infancia y, tras el paso por Ezeiza, viajó a Pujato, su pueblo natal en Santa Fe.

En medio de los saludos con los vecinos y las declaraciones a los periodistas que fueron a recibirlo, su hermana, Corina Scaloni, le dedicó unas palabras en las redes sociales. “Eso va más allá del resultado, la identidad y el sentido de pertenencia. Orgullosamente argentinos”, escribió en la cuenta de su emprendimiento de pastelería, Scala Bakery, junto a una imagen en la que está abrazando al DT de la Selección.

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Corina Scaloni, de 31 años, también estuvo pendiente de la Copa del Mundo y compartió otras historias en Instagram que reflejaron su apoyo a la Albiceleste, sobre todo en la final perdida frente a España por 1-0 en el tiempo extra. “Gracias. Aguante Argentina”, escribió junto a una foto del abrazo entre Lionel Messi y el técnico.

Corina Scaloni le dedicó unas palabras a su hermano Lionel luego del Mundial (@scalabkry)

Además de la publicación de historias referidas al Mundial, la hermana de Scaloni también compartió promociones de sus productos durante la competencia que se desarrolló en Estados Unidos. Scala Bakery invitó a sus seguidores a probar sus tortas, facturas y budines decorados con los colores de la bandera argentina, que eran enviados en una caja con la leyenda “Muchachos”, término alusivo a la Scaloneta. “Modo termo. Arrancó lo más lindo. Se recomienda pasar por nuestros locales para calmar la ansiedad”, escribió con un carrusel de fotos de las delicias.

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El propio Lionel fue uno de los propulsores del crecimiento del local de pastelería de su hermana y, casi sin querer, lo promocionó al mundo en un streaming de AFA Estudio en 2023. “Scala Backery me parece que es el nombre o algo así. No recuerdo”, comentó el DT campeón del mundo en el programa, mientras en tono irónico remarcó: “Tiene 2600 seguidores y el pueblo tiene cuatro mil… imaginate”, haciendo referencia a su ciudad natal, en donde se encuentra actualmente el comercio de Corina. “¿Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más? ¿Quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, continuó el técnico. La realidad es que en la actualidad, el comercio creció, tiene otro local en Funes (Rosario) y cuenta con 416.000 seguidores.

La caja de facturas con la leyenda Muchachos, referida a la selección argentina (scalabkry)

En su llegada a Pujato, entre medio de la gente que lo fue a recibir, Scaloni se animó a contestar algunas preguntas sobre lo que aconteció en la última Copa del Mundo: “Más allá de los títulos, lo importante es la conexión con la gente, cómo ellos se sienten identificados y, sobre todo, el ejemplo que les podemos dar a ellos, sobre todo a los chicos. Que no es solo ganar, hay que dar siempre el máximo. Lamentablemente nos hubiera encantado ganar, esa es la verdad”.

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Más tarde, el DT analizó: “El mérito siempre es de los jugadores, son ellos los que juegan, son uno más de la gente, son un hincha más, juegan como si fueran un hincha más. ¿Que yo también? Sí, todos. Todos somos hinchas, cada uno en su puesto. Yo entrenando, el cuerpo técnico entrenando y los jugadores juegan adentro de la cancha“.

Hubo una comparación con el Mundial de Qatar que Scaloni marcó con respecto a esta Copa de 2026: “La unión y todo siempre fue la misma, eso lo tuvimos siempre claro. La diferencia es que en este Mundial fuimos siempre remolque, tuvimos que levantar algunos partidos, cosas que el equipo, en el otro Mundial, no lo tuvo que hacer. Fueron dos facetas diferentes, pero con el mismo ADN, de no dar nunca por perdido ningún partido”.

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