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Guatemala realizó un taller regional sobre sarampión junto con Jhpiego y SE-COMISCA para reforzar la vigilancia epidemiológica

El encuentro reunió a delegaciones sanitarias de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, con el apoyo de Jhpiego y SE-COMISCA, para afinar vigilancia, vacunación y protocolos compartidos

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Sala de conferencias, mesa larga en forma de U, varias personas sentadas, botellas de agua, vasos, documentos, dos hombres de pie al frente
El taller regional sobre sarampión reunió a ministerios de Salud de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana para mejorar la preparación ante eventos transfronterizos. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

Guatemala, a través del MSPAS, realizó un taller regional sobre sarampión junto con Jhpiego y SE-COMISCA para reforzar la vigilancia epidemiológica, la inmunización y la respuesta coordinada ante emergencias sanitarias que cruzan fronteras en Centroamérica y el Caribe.

El encuentro reunió a representantes de los ministerios de Salud de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, con el objetivo de mejorar la preparación regional frente a eventos de salud pública de impacto transfronterizo.

La iniciativa también incluyó el análisis de la situación del sarampión en la región y el intercambio de experiencias entre los países participantes.

Durante la jornada inaugural se firmó un Memorándum de Entendimiento entre SE-COMISCA y Jhpiego, con el ministro de Salud Joaquín Barnoya como testigo de honor. El acuerdo amplía la cooperación técnica entre ambas instituciones para impulsar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de los sistemas de salud.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social planteó que el taller funciona como un espacio de intercambio técnico para fortalecer las acciones frente al sarampión y otras emergencias sanitarias. La meta inmediata es mejorar la coordinación entre países y reforzar la capacidad de respuesta ante enfermedades que puedan extenderse más allá de las fronteras nacionales.

Tres hombres sentados en mesa. El del centro, Joaquin Barnoya, firma un documento. Banderas de países centroamericanos y COMISCA al fondo. Botellas de agua y micrófonos
El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, firma un acuerdo en una reunión con representantes de COMISCA y países de la región centroamericana. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

El acuerdo amplía la cooperación en vigilancia, atención primaria y seguridad sanitaria

El memorándum firmado entre la secretaría ejecutiva del consejo regional de ministros y la organización internacional incorpora varias áreas de trabajo.

Entre ellas figuran el fortalecimiento del recurso humano en salud, la atención primaria, la vigilancia en salud pública, la seguridad sanitaria, la salud materna, neonatal e infantil, la nutrición y la prevención y control del cáncer.

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Ana Garcés, representante de Jhpiego en Guatemala, explicó que el convenio busca articular el trabajo entre ambas entidades para alcanzar objetivos comunes en salud pública para la población centroamericana. Según sus palabras, la firma del memorándum pretende “unir ambas instituciones, Jhpiego y SE-COMISCA, para lograr algunos propósitos en común y para que todo ello logre mejorar el estado de la salud de toda la población centroamericana”.

Garcés detalló que las áreas priorizadas incluyen la salud materna, con el objetivo de reducir las muertes maternas, la atención neonatal, la nutrición de niños pequeños y mujeres embarazadas, y la seguridad sanitaria global. También señaló que el taller dedicado al sarampión es una muestra concreta de cooperación en esa materia.

La representante de la organización indicó: “El taller del día de hoy, que es de respuesta al sarampión, es un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos en la seguridad sanitaria global”. Su intervención vinculó la actividad puntual sobre esta enfermedad con una estrategia más amplia de articulación regional en salud.

Sala de conferencias con una larga mesa azul, sillas, pantallas, tres hombres en la mesa principal y banderas de países centroamericanos
Funcionarios y representantes asisten a un taller regional de preparación y respuesta ante la emergencia de sarampión, con banderas de países centroamericanos y organizaciones de salud. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

El taller busca una respuesta común ante enfermedades de alcance transfronterizo

La respuesta directa a la pregunta central del encuentro es esta: Guatemala activó un espacio regional para que siete países coordinen cómo detectar, vigilar y contener el sarampión con mayores capacidades técnicas y con mecanismos compartidos de actuación. Esa coordinación abarca tanto la vigilancia epidemiológica como la inmunización y la preparación ante emergencias.

El taller fue impulsado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en coordinación con las otras dos entidades organizadoras. El propósito oficial es fortalecer la respuesta conjunta ante una enfermedad que exige intercambio de información, criterios comunes y capacidad operativa entre sistemas de salud vecinos.

La actividad también apunta a consolidar capacidades regionales de prevención y control del sarampión mediante el intercambio de conocimientos. Ese enfoque combina el trabajo técnico inmediato sobre la enfermedad con una agenda institucional más amplia para reforzar la preparación sanitaria de los países participantes.

Según la información difundida por el Ministerio, la iniciativa reafirma el compromiso conjunto del gobierno guatemalteco y Jhpiego con el fortalecimiento de las capacidades regionales. El eje de ese esfuerzo es la coordinación entre países para proteger la salud de la población ante amenazas sanitarias que no se detienen en los límites territoriales.

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