“¿Qué está pasando?“: la inquietante secuencia del abandono de Verstappen en el Gran Premio de Mónaco

Max Verstappen abandonó el Gran Premio de Mónaco antes de completar la primera vuelta, al quedar inmovilizado en la parrilla de salida por una rotura de motor en su Red Bull, en una de las jornadas más amargas del tetracampeón neerlandés en el Principado.

El incidente ocurrió en los primeros metros de la carrera. Cuando se apagaron las luces del semáforo, el monoplaza de Max Verstappen no respondió y quedó detenido en la posición de largada, mientras el resto del pelotón aceleraba a su alrededor. La situación fue de alto riesgo: en un trazado tan estrecho como el de Montecarlo, un coche parado en plena arrancada puede desencadenar un accidente de proporciones. La suerte quiso que ningún piloto lo impactara.

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Entre quienes debieron esquivarlo estuvo Franco Colapinto, que partía desde la séptima fila. El argentino de Alpine reaccionó a tiempo y superó al Red Bull por la derecha, con lo que evitó el golpe y pudo continuar la carrera sin daños.

“¿Qué mierda está pasando?“, se preguntó el europeo en diálogo con la radio, en medio del conflicto. Incluso, sentado en la butaca, hizo movimientos con su cuerpo hacia adelante, como buscando impulsar desde allí a su monoplaza en problemas.

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Verstappen logró mover el coche hasta el box, pero el diagnóstico fue inapelable: rotura de motor. El equipo no tuvo más opción que retirar el monoplaza, lo que dejó al neerlandés sin ningún punto en un circuito donde las posibilidades de adelantamiento son prácticamente nulas y donde la posición de salida lo era todo.

“Antes de la salida fue horrible, no había ninguna consistencia. Luego el motor se detuvo por completo. Después de la primera curva recuperé parte de la potencia, pero el sonido del motor era muy malo. Tuvimos que llevar el coche al garaje por necesidad”, declaró.

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La ironía del momento no pasó desapercibida. El propio Verstappen había advertido durante el fin de semana a los comisarios sobre la posición irregular del Mercedes de George Russell en la caja de salida. Horas después, era él quien protagonizaba el episodio más dramático de la largada.

El neerlandés llegaba al Gran Premio de Mónaco desde la segunda posición de la parrilla, a tan solo 43 milésimas de la pole conseguida por Kimi Antonelli, de 19 años, con Lewis Hamilton tercero y Charles Leclerc cuarto. La expectativa era una batalla directa entre Verstappen y el joven piloto de Mercedes en las primeras curvas del trazado urbano, donde la presión psicológica y la salida suelen definir el resultado final.

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Con el abandono, Verstappen se aleja cada vez más del liderato del campeonato, en una fecha en la que partía como uno de los principales candidatos a sumar puntos, y en la que podía demostrar que podía darle batalla a los Mercedes y, especialmente, a Kimi Antonelli, líder de la clasificación. El piloto, de 28 años, ostentaba buenos antecedentes en el Principado, donde había ganado en 2021 y 2023. Hasta el momento, suma 43 puntos en la temporada, muy por debajo de su talento y posibilidades.