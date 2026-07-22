La Asamblea Legislativa de El Salvador prorroga hasta 2027 la validez de las placas con formato 2011

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 59 votos la prórroga de la validez de las placas de vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles con 59 votos a favor y durante la Sesión Plenaria Ordinaria N° 119 la prórroga de la validez de las placas de vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

La decisión, adoptada tras la presentación de una iniciativa por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, tiene como propósito evitar un impacto económico adicional en los hogares salvadoreños al posponer la renovación obligatoria de matrículas.

La iniciativa aprobada extiende los efectos del Decreto Legislativo número 622, originalmente emitido en diciembre de 2022, y extiende la validez de las matrículas que vencían en 2017.

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De acuerdo con la documentación legislativa, el objetivo principal consiste en garantizar la continuidad legal de la circulación vehicular en todo el país, así como mitigar el gasto que representaría para la población la emisión inmediata de nuevas placas.

Según la exposición de motivos, la medida ofrece un alivio financiero directo a las familias, al evitar un desembolso imprevisto por la adquisición de nuevas matrículas.

La prórroga de las placas en El Salvador apunta a garantizar la continuidad legal de la circulación vehicular en todo el país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial analizó el expediente 679-7-2026-1, en el que se detalla que la prórroga permitirá al Ejecutivo un periodo prudencial para realizar una evaluación técnica y financiera del proceso de cambio de placas.

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Durante el análisis, se destacó que la extensión también contribuye a una planificación presupuestaria eficiente, ya que posterga el traslado de cargas financieras adicionales a los ciudadanos mientras se estudian alternativas para la modernización del parque vehicular.

El decreto establece que la nueva prórroga entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial, condición necesaria para su aplicación. De esta forma, las placas con formato 2011 mantendrán su validez legal hasta el 31 de agosto de 2027. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte continuará evaluando alternativas para una eventual emisión de nuevas matrículas, priorizando la estabilidad financiera de la población.

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La iniciativa del Ejecutivo, presentada a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, busca evitar un impacto económico adicional por la renovación de matrículas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal de esta extensión se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, emitida en 1993 y reformada en múltiples ocasiones para adaptarse a las necesidades económicas y administrativas del país.

En el dictamen se menciona que es necesario realizar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar recursos en la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.

«Coadyuva a la estabilidad financiera nacional al programar de forma eficiente la modernización del parque de placas», indica el dictamen aprobado en el pleno.

El periodo de validez de las placas había sido prorrogado previamente en 2017, 2021, 2024 y 2025, en respuesta a distintos factores, incluida la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Esta nueva prórroga da continuidad a una serie de disposiciones transitorias que buscan mantener la certeza jurídica en el tránsito vehicular y proteger el patrimonio de los salvadoreños.

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La plenaria, realizada este 22 de julio de 2026, se llevó a cabo sin intervenciones en contra de la iniciativa. Al cerrarse la votación, la aprobación de la prórroga se formalizó como parte de una estrategia de alivio fiscal y administrativa para la ciudadanía.