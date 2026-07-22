Las sospechas de la mamá de Wanda Nara por el robo a la casa de Milán: “Los ladrones sabían lo que hacían”

En medio de la final del Mundo la familia vivió en primera persona una entradera en la casa de campo de Milán (Video: El ejército de la mañana-Bondi Live)

El domingo 19 de julio, mientras Wanda Nara seguía la final del Mundial 2026 desde las tribunas del MetLife Stadium en Nueva Jersey, cuatro de sus cinco hijos y su madre, Nora Colosimo, vivían una noche de pánico en la casa de campo de la empresaria en Galliate, a las afueras de Milán. Un grupo de ladrones ingresó a la propiedad durante el entretiempo del partido, fue directo a la habitación de Wanda y se llevó un bolso con los pasaportes y permisos de viaje de los chicos. Nora habló de lo ocurrido en comunicación telefónica con El ejército de la mañana (Bondi Live).

El relato de Nora arrancó en el entretiempo. Ella y los cuatro nietos miraban el juego en la planta baja cuando la menor de las hijas de Wanda y Mauro Icardi necesitó subir a buscar algo a la habitación de uno de los varones. “Era todo un plan hermoso, como el de tantos argentinos. Me dice: ‘¿Me acompañás, nona?’“.

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Nora y su nieta estaban arriba cuando los tres chicos que habían permanecido abajo subieron las escaleras gritando que habían entrado ladrones. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Constantino descolgó un cuadro de la pared para correr una cómoda antigua y bloquear la puerta. “Con una fuerza que no sé de dónde sacó”, explicó. Y entonces recibió la noticia, mitad en italiano, mitad en castellano: “‘Nona, Nona, está lleno de ladri’”, le dijeron.

Así denunciaban Wanda el robo en sus redes sociales

Los cuatro nietos y Nora se encerraron en el baño de esa habitación. “Mirá, te lo cuento y se me eriza la piel. No se lo deseas a la persona que más odies en el mundo, no le vas a desear esto que nosotros vivimos. El momento de pánico, de incertidumbre, de shock, porque quien se atreve a ingresar a una vivienda, vos no sabés hasta cuánto se atreve. Si tiene arma blanca, si tiene un revólver, si está drogado”, rememoró.

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Mientras estaban encerrados, los chicos alcanzaron a ver a los intrusos. La mayor de las niñas fue quien tuvo el contacto más directo. “Quedó aterrada. La nena entró en shock a la habitación temblando. Nos encerramos, bloqueamos todo y esta gente la sentíamos que andaban por abajo”, prosiguió. Los ladrones llevaban pasamontañas. Según los chicos, eran entre tres y cuatro personas: uno fue visto en la cocina “en cuatro patas a modo perro, agachado”, y los otros fueron detectados cuando saltaron desde el dormitorio de Wanda y huyeron. “Mis nietos se asoman y los ven cuando ya pegan el salto del dormitorio y se van. Ahí es cuando los nenes reaccionan, cuando les ven la cara a los tipos y salen corriendo.”

La mamá de Wanda Nara contó los objetos que se llevaron y deslizó una teoría (Video: El ejército de la mañana- Bondi Live)

El dato que más llamó la atención de Nora fue la precisión con la que los ladrones se movieron dentro de la propiedad. Ingresaron por una ventana de la planta baja, atravesaron toda la casita independiente con living, comedor y dormitorios, subieron las escaleras y, ante la bifurcación, tomaron sin dudar el camino correcto. “La curiosidad es que llegar a esa habitación, como fueron a la habitación de Wanda, yo te dejo a vos solo en esa casa y no la encontrás. Es como un laberinto por dentro.” Y cuando el conductor Pepe Ochoa le preguntó si hubo un entregador, fue categórica: “Absolutamente, lo sabían, porque fueron a ciegas. Atravesaron la planta baja, ingresaron por una ventana de abajo, subieron y se encontraron con dos escaleras: o tomabas la mano derecha o la mano izquierda. No dudaron, tomaron la correcta, la que te llevaba directamente a la habitación”.

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La casa, además, está en un campo de difícil acceso. “El otro día una de las personas que estaba en casa de visita fue al supermercado, se ofreció, no pudo volver, se perdió. O sea, no vas fácilmente a la casa.” La propiedad había pertenecido durante 22 años a dos matrimonios mayores sin que jamás hubiera un incidente. Wanda la compró con Mauro Icardi hace aproximadamente una década y tampoco había tenido problemas hasta ahora. Los vecinos de la zona también reaccionaron con extrañeza: “Todos los de acá me dijeron: ‘En Galliate, te robaron’. Rarísimo. Encima la casa está en un barrio.”

Horas después del robo, la abuela de los niños contó lo que vivió

La casa tiene cámaras internas en toda la propiedad, lo que hace aún más llamativo que los ladrones hayan entrado encapuchados. “Los tipos entraron encapuchados, pero las nenas dicen que le vieron los ojos.” Nora dejó abierta la pregunta sobre si esa precaución apunta a que sabían de la existencia de las cámaras.

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Lo que se llevaron fue selectivo. “Se llevaron un bolso de marca que estaba toda la documentación de los cuatro niños: con doble pasaporte tienen todos, argentinos, italianos, y los permisos de viaje. Los tipos entran a la habitación, se llevan ese bolso y dos carteras, creo que eran de cocodrilo, nada más. Había relojes, había más dinero, no se lo llevaron.” Nora aclaró que en la habitación había “muchos valores más que ya sacamos” con anterioridad y que se tomaron otras medidas de seguridad.