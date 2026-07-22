El Ministerio de Salud intensificó la campaña contra el dengue en República Dominicana

El Ministerio de Salud de República Dominicana intensificó la campaña “Ganémosle al Dengue” con acciones que han impactado a más de un millón de personas en todo el país durante 2026.

El objetivo de estas jornadas es fortalecer la prevención y el control del dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, a través de medidas coordinadas en comunidades, instituciones y gobiernos locales.

La estrategia, que se desarrolla bajo el lema “Elimina, limpia y tapa”, involucra a las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS) para garantizar la participación activa de la población. El Ministerio de Salud ha intervenido más de 6,000 sectores y 502,228 viviendas en diferentes regiones, buscando ampliar el alcance y la eficacia de la campaña durante todo el año.

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Durante un acto oficial, el ministro de Salud, Víctor Atallah, reafirmó el compromiso del gobierno con la salud pública y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

“Las grandes acciones o victorias de una nación casi siempre comienzan con los pequeños pasos de la gente, y las comunidades bien organizadas producen los cambios necesarios”, expresó Atallah ante las autoridades y representantes de organismos internacionales presentes en la actividad.

El Ministerio de Salud de República Dominicana intensificó la campaña Ganémosle al Dengue y alcanzó a más de un millón de personas durante 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El gobierno ha dispuesto brigadas que ejecutan tareas de fumigación, eliminación de criaderos, descacharrización y educación comunitaria. Estas acciones han permitido realizar 17,047 fumigaciones y 318,569 acciones preventivas, así como la eliminación de 61,295 criaderos de mosquitos en las zonas priorizadas.

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Para reforzar el control, se aplicaron 486,054 tratamientos con BTI-Abate y la misma cantidad de aplicaciones de cloro en depósitos de agua. El Ministerio distribuyó también 31,835 frascos de cloro líquido, 5,701 tapas para tanques, 4,176 mosquiteros y 87,617 materiales educativos para fortalecer el conocimiento sobre las medidas de prevención entre las familias.

Las autoridades sanitarias inspeccionaron 482,159 tanques para almacenamiento de agua, de los cuales 44,057 resultaron positivos a larvas del mosquito transmisor del dengue. Todos estos depósitos fueron intervenidos rápidamente para cortar el ciclo de reproducción del vector y reducir las posibilidades de contagio en la comunidad.

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La campaña Ganémosle al Dengue se desarrolla con el lema Elimina, limpia y tapa para fortalecer la prevención y el control del dengue. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo

Durante el evento, el ministro Atallah hizo un llamado a la población para sumarse a la campaña y mantener acciones preventivas en el entorno doméstico y laboral.

“Hoy también queremos hacer un llamado al compromiso de todo el país. Que esta jornada llegue a cada barrio, a cada comunidad, a cada escuela, a cada empresa y a cada familia. Porque cada criadero eliminado representa un mosquito menos. Cada mosquito menos representa una oportunidad menos para transmitir el dengue. Y cada caso prevenido representa una familia protegida”, manifestó el funcionario.

La campaña “Ganémosle al Dengue” se realiza de manera continua y contempla jornadas permanentes de fumigación, eliminación de criaderos y actividades educativas en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud enfatizó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para enfrentar el dengue y pidió a la población eliminar los recipientes con agua acumulada, mantener limpios los patios y tapar los tanques de almacenamiento, además de permitir el acceso de las brigadas sanitarias.

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El Ministerio de Salud busca seguir ampliando el alcance de la campaña durante los próximos meses para proteger a un mayor número de habitantes y reducir el riesgo de transmisión del dengue en República Dominicana.