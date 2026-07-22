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La felicidad de Verónica Llinás por el reencuentro con su perra Cacha: “Gracias a todos los santos”

La actriz había apelado a sus seguidores tras la fuga de una de sus mascotas, que apareció de la manera menos pensada

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Veronica Llinas portada
Veronica Llinas y el amor por sus mascotas, pide ayuda para encontra a su perra Cacha

La angustia por la desaparición de Cacha, la perra de Verónica Llinás, se intensificaba con cada día que pasaba. Desde hace unos días la actriz recurrió a sus redes sociales para solicitar ayuda y visibilizar la búsqueda, luego de que el animal se escapara por un hueco en el alambrado de su casa en La Reja, cerca del dique Roggero, asustada por los petardos que se lanzaron durante el partido de la Selección Argentina frente a España, el último domingo. Pero, en un giro del destino, la actriz celebró la inesperada aparición de su mascota y lo compartió en las redes.

A tan solo unas horas de expresar su angustia, Llinás compartió la noticia que todos esperaban: su mascota había sido encontrada. “Gracias San Roque, San Bailongo y todos los Santos y no tan santos que hayan tirado buena onda, ¡apareció Cacha!”.

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Y, junto a un emoji de una carita riéndose hasta las lágrimas, sumó: “Sana y salva y seguramente con muchas cosas que contar…”.

Con emoción, la actriz compartió un breve posteo donde anunció la aparición de su querida mascota (Instagram)
Con emoción, la actriz compartió un breve posteo donde anunció la aparición de su querida mascota (Instagram)

Previamente, la actriz había manifestado su preocupación al desconocer el paradero de su mascota. “Mi perra Cacha sigue sin aparecer. Se perdió el domingo, se escapó por un agujero en el alambrado que no sabíamos que existía, asustada de los malditos petardos por el partido”, publicó la artista en su cuenta de Instagram, pidiendo a sus seguidores: “Por favor ayúdenme a viralizar a ver si alguien la vio. En ese caso por favor comunicarse con la Sra. Juana al 11 6021 0866”.

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Perra de pelaje marrón y negro sentada sobre césped verde, con un post de Instagram sobre su búsqueda visible al lado
La actriz apeló a sus seguidores tras la fuga de su mascota por un hueco del cerco y difundió un número de contacto, con la esperanza de que un dato oportuno alivie la desesperación

El pedido de Verónica Llinás se suma a la preocupación de muchos dueños de mascotas que sufren el estrés de los animales frente a los ruidos fuertes. La actriz aclaró que la foto con la que acompaña el mensaje es de hace seis años y que Cacha, actualmente, está “más gorda y más peluda”.

La relación de Verónica Llinás con sus perros

La vida en el campo, rodeada de naturaleza y animales, ha marcado las últimas décadas de Verónica Llinás. En entrevistas recientes, la actriz reconoció: “Estoy viviendo afuera porque tengo perros y me encanta ocuparme de mis perros, y durante la cuarentena tuve más tiempo para ellos y para hacer las cosas que me gustan, como los videos”.

Desde hace años, la actriz reside cerca del dique Roggero y el parque Los Robles. En distintos momentos, llegó a convivir con hasta una decena de perros y varios gatos, además de otras especies. El entorno rural no solo le proporcionó calma tras su separación, sino también la oportunidad de profundizar el vínculo con sus animales.

Perro de pelaje marrón y negro de pie sobre pasto verde, lleva un señuelo de entrenamiento de color gris con una banda naranja en el hocico
La actriz informó que la foto difundida de Cacha es de hace seis años y aclaró que hoy está más gorda y más peluda

En plena cuarentena, compartió: “La tranquilidad que me da esta vida en el campo es bastante agradable”. Relató cómo la rutina con sus animales se volvió parte central de su día a día, dándole sentido y compañía en los momentos de soledad.

En declaraciones periódisticas contó: “Tengo ahora cinco perros conmigo y un gato. En el predio hay cuatro gatos, pero uno es mi novio, no duerme conmigo porque me trae regalitos indeseados. Pero dormimos la siesta”

La desaparición de Cacha representa una herida profunda en la vida cotidiana de Verónica Llinás. La perra no es solo una mascota, sino parte de un entramado afectivo construido durante años de convivencia en el campo. El pedido de ayuda se convierte en un llamado colectivo, con la esperanza de que la viralización logre que alguien reconozca al animal y ayude a reunirla con su dueña.

Pintura de San Roque con túnica verde, capa y bastón, que muestra una llaga en su muslo. Un perro oscuro a sus pies y dos ángeles celestiales
Verónica Llinás pidió ayuda en Instagram para viralizar la búsqueda de su perra Cacha y recibir datos sobre su paradero

En resumen, Cacha se extravió tras huir por miedo a los petardos durante un partido, aprovechando un agujero en el alambrado que su familia desconocía. El hecho ocurrió en La Reja, cerca del dique Roggero. La actriz pide a quien tenga información que se comunique con Juana al teléfono difundido. La búsqueda sigue activa y la angustia, latente, en cada publicación.

La historia de la actriz Verónica Llinás y sus animales es la de una convivencia marcada por el afecto, las rutinas compartidas y la compañía mutua. La pérdida de Cacha, en este contexto, es mucho más que la ausencia de una mascota: es el desgarro de un lazo construido a lo largo de años y el reflejo de la importancia que los animales tienen en la vida y el bienestar emocional de la actriz.

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Veónica LlinásPerraCachaLa Reja

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