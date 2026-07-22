Video: así fue el dramático rescate de los mineros atrapados por una tormenta de nieve en la puna de Catamarca

Los equipos de rescate localizaron a los cuatro mineros atrapados por una tormenta de nieve en la puna de Catamarca, a 4.500 metros de altura

Los equipos de rescate que operaban en la Puna de Catamarca lograron dar con los cuatro mineros que permanecían aislados tras una tormenta de nieve a unos 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. El hallazgo se produjo luego de que los trabajadores pasaran más de tres noches en condiciones extremas en una camioneta que estaba varada en el Salar del Hombre Muerto.

La confirmación llegó a través del secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, quien brindó detalles del operativo en diálogo con Radio Valle Viejo. Dos de los trabajadores fueron hallados dentro del vehículo, mientras que los otros dos habían abandonado el lugar a pie con el objetivo de conseguir señal telefónica y comunicar su posición aproximada.

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Como se puede ver en las imágenes del video que encabeza esta nota, la cantidad de nieve que cayó sobre el territorio fue tal que cubrió casi por completo la camioneta en la que se movilizaban los mineros.

Eso es un parámetro de la magnitud de la tormenta de nieve. Pero además, el viento y el frío durante los últimos días por la ola de frío polar también fueron determinantes para provocar que queden varados. Esto también refleja las condiciones a las que tuvieron que sobrevivir durante más de tres noches.

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Los mineros quedaron aislados más de tres noches en el Salar del Hombre Muerto, donde la nieve cubrió casi por completo la camioneta varada

La localización fue posible gracias a la acción coordinada de rescatistas, personal de empresas, organismos estatales y pobladores locales que conocían los posibles refugios y las rutas alternativas del área. Pero hubo un factor que, según Molina, marcó la diferencia: los operarios contaban con teléfonos satelitales de Starlink. Sin ese sistema, la localización habría sido “casi imposible” dada la nula visibilidad en la alta montaña.

El operativo se desplegó en el departamento de Antofagasta de la Sierra, dentro del área del proyecto Fénix, que opera la empresa Río Tinto. La búsqueda se organizó en dos frentes simultáneos: uno avanzó desde Antofagasta de la Sierra y otro descendió desde el propio salar. Participaron convoyes de la compañía, el gobierno provincial, bomberos, la municipalidad y empresas proveedoras, además de vecinos de la zona que aportaron su conocimiento del terreno.

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El despliegue incluyó helicópteros provenientes de Buenos Aires y Mendoza, cuyas aeronaves despegaron desde la localidad de Cachi, en Salta. Las condiciones del terreno representaron uno de los mayores obstáculos: el camino hacia los trabajadores presentaba acumulaciones de nieve de dos metros, lo que obligó al uso de topadoras y maquinaria pesada para abrir paso. En la última comunicación registrada antes del rescate, el viento blanco seguía activo y complicaba la aproximación de los equipos.

Helicópteros, topadoras y maquinaria pesada participaron del rescate en Catamarca ante caminos con acumulaciones de nieve de hasta dos metros

En el área también se encontraban turistas y personal de empresas contratistas, que fueron contenidos por los equipos de emergencia, aunque permanecen en la zona.

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Río Tinto emitió un comunicado en el que señaló que un grupo de empleados y contratistas que había salido del sitio Fénix “debió interrumpir temporalmente su traslado hacia la localidad de Antofagasta de la Sierra“. La empresa atribuyó la principal dificultad a la falta de acceso, en un contexto de nevadas excepcionales y transitabilidad prácticamente nula, e informó que activó sus protocolos de respuesta a emergencias desde que tomó conocimiento del episodio. También precisó que reforzó las medidas preventivas en el campamento Fénix para proteger al personal que continúa en el sitio.

Con los trabajadores ya localizados, la atención se desplaza hacia la revisión de los procedimientos internos. Molina adelantó que ya se realizaron denuncias ante la Inspección de Minería y anticipó una investigación para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad. “Ahora se viene la investigación, hay muchas preguntas para hacer. Los protocolos existen, pero entendemos las denuncias de que no se cumplieron”, afirmó el dirigente en declaraciones a Radio Valle Viejo.

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El episodio se enmarca en una ola polar que afecta a varias provincias del oeste del país. En Catamarca, las temperaturas descendieron hasta los -27 °C en la cordillera de Fiambalá, lo que da una dimensión concreta de las condiciones a las que estuvieron expuestos los cuatro trabajadores durante más de 72 horas.