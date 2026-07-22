Nicaragua

España recibe en Barajas a 41 refugiados nicaragüenses, el cuarto traslado de 2026

La llegada a Madrid fue parte de un plan preparado meses antes. Trece entidades se coordinaron en el aeropuerto. Detrás, una crisis regional y un sistema de protección al límite

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Ilustración en acuarela de una caravana de personas con niños y mochilas que caminan bajo la lluvia por un sendero con montañas y banderas de Nicaragua y Costa Rica.
Una caravana de migrantes nicaragüenses avanza bajo la lluvia por un camino que serpentea entre Nicaragua y Costa Rica, con las banderas de ambos países visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de ciudadanos nicaragüenses que llegó este miércoles a Madrid es el cuarto traslado del año dentro del Programa Nacional de Reasentamiento de 2026, un dato que revela el ritmo sostenido de una operación que, en cuatro años, ya acumuló 3.600 personas acogidas.

De acuerdo a una nota de la agencia EFE, los 41 nicaragüenses aterrizaron en el aeropuerto de Barajas, España procedentes de Costa Rica, el país que concentra el mayor éxodo contemporáneo de Centroamérica.

Para finales de octubre de 2025, más de 207,000 personas tenían protección internacional en ese territorio y aproximadamente el 85% eran nicaragüenses, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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El operativo y la selección previa

El traslado no fue improvisado. La Secretaría de Estado de Migraciones realizó en abril una misión de selección en Costa Rica junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Asilo y Refugio, a partir de expedientes que ACNUR había remitido previamente a España.

En la recepción en Barajas participaron 13 organismos: la Guardia Civil, la Policía de Fronteras (Cefront), AENA, Cruz Roja y la propia Oficina de Asilo y Refugio, entre otros.

El objetivo declarado de la derivación al sistema de acogida fue “fomentar la integración a través de un itinerario de preparación para la autonomía”.

Maleta marrón abierta sobre tierra con tronco y raíces de árbol que crecen de su interior. Contiene documentos sellados, foto familiar, cartera y bandera de Nicaragua.
Ilustración en acuarela representa una maleta de viaje abierta de la que brotan raíces, junto a papeles migratorios y objetos personales que evocan la identidad de un migrante nicaragüense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Programa Nacional de Reasentamiento

El Programa Nacional de Reasentamiento es el mecanismo por el que España recibe cada año a personas refugiadas seleccionadas en terceros países, con un techo de 1,200 plazas anuales para 2026.

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Estas personas ya cuentan con protección internacional reconocida antes de viajar, lo que las distingue de quienes solicitan asilo a su llegada.

En los últimos cuatro años, el programa trasladó a 3,600 personas en total. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela y citada por EFE, afirmó que el programa “reafirma la voluntad de seguir fortaleciendo los mecanismos de reasentamiento como una vía sólida de protección internacional de las personas refugiadas, promoviendo su integración en condiciones de igualdad y dignidad”.

El éxodo nicaragüense: una crisis desde 2018

Los datos de 2025 ilustran el peso de Nicaragua en el sistema español: de los 817 refugiados reasentados ese año, el 52% eran nicaragüenses y el 44,5%, sirios.

La crisis tiene una fecha de origen clara. Desde las protestas de abril de 2018 y la represión que siguió, más de 838,000 nicaragüenses abandonaron el país, lo que equivale al 11.8% de su población, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Ilustración de más de cuarenta nicaragüenses de diversas edades y géneros con maletas y banderas en aeropuerto español. Hay señales de salida.
Un grupo de más de cuarenta nicaragüenses con maletas y banderas de su país atraviesa un aeropuerto español, donde sus rostros reflejan cansancio en la acuarela artística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica absorbió la mayor parte de ese flujo y hoy enfrenta un sistema de asilo desbordado: a comienzos de 2026, más de 318,000 personas aguardaban una resolución a sus solicitudes de refugio.

Los recortes de financiación internacional agravaron la situación. En 2025, ACNUR advirtió que una reducción del 41% en sus fondos para Costa Rica había contraído en un 77% su capacidad para registrar nuevos solicitantes, con lo que el acceso a documentación, atención sanitaria y educación quedó comprometido para decenas de miles de personas.

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