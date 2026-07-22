Sociedad

Este jueves cerrarán la autopista Illia y la avenida Cantilo por las obras de ampliación del puente Labruna

Los trabajos mantendrán cortadas las arterias entre las 23 de mañana y las 6 del viernes. El tránsito será desviado hacia Figueroa Alcorta y Libertador

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Los trabajos mantendrán cortadas las arterias entre las 23 y las 6 del viernes

La autopista Illia y la avenida Cantilo cerrarán este jueves a la noche por las obras de ampliación del puente Labruna. Entre las 23 del jueves 23 de julio y las 6 del viernes 24, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) interrumpirá la circulación en ambas arterias en sentido norte para llevar adelante el montaje de las últimas vigas de las rampas que conectarán Cantilo con Lugones y Udaondo. El operativo fue anunciado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

El corte de siete horas responde a una tarea de alta complejidad técnica: la instalación de 11 vigas de acero, de las cuales 9 miden 22 metros de longitud y pesan 40 toneladas cada una, mientras que las 2 restantes alcanzan los 32 metros y las 50 toneladas. La magnitud de las piezas exige condiciones de circulación controladas para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto posicionamiento de las estructuras. El despliegue comenzará antes del cierre total: desde las 20, la calzada de Cantilo perderá sus dos carriles derechos por la reducción de tránsito previa al operativo.

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Quienes circulen habitualmente por esas vías hacia el norte deberán reorganizar sus recorridos con anticipación. El Ministerio de Movilidad e Infraestructura informó que el tránsito será desviado por la avenida Figueroa Alcorta o la avenida Del Libertador. El tránsito pesado, en tanto, tomará la avenida Costanera para incorporarse a Cantilo en el acceso ubicado después del puente Labruna.

Las restricciones no se limitarán a Illia y Cantilo. Desde las 23 también permanecerá cerrado el puente Scalabrini Ortiz, la estructura ubicada a la altura de Parque Norte que vincula Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque. Los conductores que necesiten acceder a la Costanera por ese sector deberán utilizar la calle Sarmiento como vía alternativa. A esa misma hora cerrará el Paseo del Bajo sentido norte a la altura de Retiro. En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y Lugones permanecerán abiertas con tránsito normal.

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El corte nocturno se enmarca en un proceso de obras que ya acumula restricciones previas en la zona. Desde hace días, la mano del puente Labruna que permite circular en sentido oeste —conectando la colectora de Cantilo con Udaondo— permanece cerrada. Esas restricciones se extenderán durante todo el período de vacaciones de invierno y forman parte de la puesta en valor de la estructura original del puente. Como alternativa, los vehículos que circulen por la colectora de Cantilo deben continuar hacia el norte hasta empalmar con la avenida Del Libertador a través del enlace ubicado debajo de la avenida General Paz.

Mapa de Buenos Aires con Autopista Illia y avenidas. Muestra cierres de ingreso, cortes totales y desvíos de tránsito vehicular y pesado con leyenda de horarios
Los desvíos serán por Figueroa Alcorta y Libertador

Las obras no afectan el tramo nuevo del puente, que permanece habilitado para quienes se dirijan hacia Cantilo y Ciudad Universitaria. Tampoco se interrumpe la pasarela peatonal que conecta con la estación Ciudad Universitaria de la línea Belgrano Norte, ni la rotonda sobre la colectora de Cantilo que da acceso a Ciudad Universitaria y a los clubes de la zona.

La intervención en el puente Labruna forma parte de un proyecto de mayor alcance que ya registra avances concretos. El 29 de mayo se habilitó una primera etapa que duplicó la capacidad del cruce: el puente pasó de un carril por sentido a dos carriles por mano. Eso se logró al modificar el sentido de circulación del puente original —que quedó como mano única hacia Udaondo— e incorporar una nueva rama en sentido contrario, hacia el río, con dos carriles adicionales.

Gran viga de hormigón siendo elevada por grúa con cables. Varios obreros con cascos y chalecos. Un camión rojo. Andamios. Estructuras de puentes. Noche
El corte será entre las 23 del jueves y las 6 del viernes

La obra completa contempla nuevas conexiones vehiculares para mejorar los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, junto con una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada mediante un cordón montable. El proyecto busca vincular de forma más ordenada una zona de alta densidad de uso: el estadio Antonio Vespucio Liberti del Club Atlético River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

El diseño del entorno del puente incluye intervenciones de espacio público. En el acceso desde el Parque de la Innovación se proyectan suaves pendientes que generarán explanadas de inclinación pensadas para el descanso y la recreación. En la zona de mayor desnivel, lindante a ese parque, se propone un aterrazado verde que funcionará tanto como espacio de permanencia como de anfiteatro, con áreas de descanso y juegos infantiles. En el sector central de acceso a la pasarela elevada habrá instalaciones deportivas, un área gastronómica y zonas de descanso, mientras que a lo largo de todo el recorrido se extenderá un cantero de vegetación.

Fotografía nocturna de una grúa elevando una viga de hormigón sobre una autopista, con trabajadores y luces de la calle
El 29 de mayo se inauguró la primera etapa de las obras en el puente Labruna

El proyecto se inscribe en el marco del desarrollo urbano del sector impulsado por el nuevo Parque de la Innovación, con el objetivo de integrar los sectores costeros de esa parte de la ciudad con el barrio de Núñez y resolver la desconexión histórica entre ambas zonas mediante un parque elevado.

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