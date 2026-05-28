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Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la F1: la frase sobre el futuro del piloto argentino que causó ilusión

El asesor principal de Alpine destacó el trabajo del oriundo de Pilar y habló de cara a la temporada 2027

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Colapinto y Briatore
Las ilusionantes declaraciones de Briatore sobre Colapinto (Crédito: Prensa Alpine)

Franco Colapinto completó un firme inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al sumar 15 puntos en cinco carreras y lograr su mejor resultado en la categoría en dos fines de semanas consecutivos: de la séptima plaza en Miami pasó a un sexto lugar en el Gran Premio de Canadá. El argentino se asentó dentro de Alpine, que firmó un millonario acuerdo con Gucci, y recibió grandes elogios por parte de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo. Pese a no contar con contrato para 2027, el directivo italiano lanzó ilusionantes declaraciones respecto al futuro del pilarense en la Máxima.

En una conferencia de prensa que brindó el empresario tras el acuerdo con la firma italiana como el nuevo patrocinador oficial a partir del próximo año —donde también adoptará sus colores—, Briatore destacó la evolución del joven de 23 años y dejó entrever que tiene todos los focos para continuar como titular junto a Pierre Gasly.

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Franco, sinceramente, creo que tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos. En Canadá ha hecho un trabajo excelente. El viernes no participó en la FP1 porque tuvo un problema con la batería. Luego se subió al coche, se clasificó y quedó entre los 10 primeros. Cosas así no son habituales, no para un piloto que hace ese tipo de cosas”, afirmó ante una pregunta del portal especializado The Race.

Inmediatamente, Briatore se refirió al futuro de Colapinto en Alpine: “Por el momento, tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027, tenemos a Gasly porque firmamos con él a largo plazo (su vínculo finaliza en 2028), y luego veremos. Espero que Franco siga haciendo un buen trabajo desde ahora hasta el final de la temporada”.

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Tres hombres con trajes oscuros posan frente a una fachada de piedra, junto a un coche cubierto por una tela negra con el logo dorado de Gucci Racing y franjas rojas y verdes
Briatore destacó el trabajo de Colapinto en el anuncio de Gucci como nuevo patrocinador principal de Alpine (Prensa Alpine)

Flavio Briatore puntualizó en las críticas que recibió Colapinto a lo largo de 2025 y resaltó su enorme personalidad para afrontar la presión a la que estaba sometido. “El año pasado, Colapinto fue criticado por todos, y (la gente preguntaba) ¿por qué iba a fichar a Colapinto? Gran error, Colapinto, esto y aquello. Pero creo que Franco tiene talento”, argumentó.

En esta misma línea, completó: “Pasamos mucho tiempo juntos, y cuando hablas con él, es mucho más maduro. El año pasado todavía era un niño. Había mucha presión sobre él, porque en cada carrera no sabes si seguirá en el equipo, si quedará fuera, y demás. Ahora está más tranquilo”.

Más allá de que Colapinto tiene encaminada su continuidad en Alpine para el 2027, el mercado de pilotos de la Fórmula 1 genera expectativa. Con la posición de Esteban Ocon en Haas pendiendo de un hilo y la incertidumbre respecto al compañero de Sergio Checo Pérez en Cadillac Valtteri Bottas podría perder su asiento—, el futuro de Max Verstappen y la postura de Mercedes podría generar un efecto dominó en la grilla.

Briatore destacó que la dupla entre Gasly y Colapinto tienen grandes posibilidades de conformar la dupla de Alpine en 2027 (Prensa Alpine)
Briatore destacó que la dupla entre Gasly y Colapinto tienen grandes posibilidades de conformar la dupla de Alpine en 2027 (Prensa Alpine)

No sabemos qué va a pasar con Mercedes. No sabemos si Mercedes recogerá a Max, o lo que sea. Así que veamos qué tenemos en casa antes de seguir adelante”, comentó Briatore ante la pregunta sobre cómo está el panorama en Alpine y su dupla de pilotos, donde respaldó el trabajo de Colapinto.

La postura del team con sede en Enstone a lo largo de 2025 en centrar sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza de 2026 dio sus frutos, ya que Alpine se asentó como la quinta fuerza en la parrilla. En las primeras jornadas (se disputaron tres carreras Sprint) el equipo francés sumó 35 unidades para ubicarse quinto en el Campeonato de Constructores.

El desglose de puntos se reparte en 20 unidades de Gasly y 15 de Colapinto. El argentino terminó 14° en Australia tras recibir una fuerte penalización por un error de Alpine, mientras que sumó su primer punto al finalizar 10° en China (14° en la Sprint), donde recibió un golpe de Esteban Ocon que lo privó de quedar más adelante. Luego de cruzar la bandera a cuadros en la 16° plaza en Japón, Franco consumó sus mejores resultados en la Fórmula 1.

Colapinto terminó 10° en la Sprint de Miami y quedó séptimo en la carrera principal tras subir un puesto por una penalización sobre Charles Leclerc. Su rendimiento en alza continuó en Canadá: finalizó noveno en la Sprint y sumó ocho puntos al quedar sexto en la atracción del domingo en el Circuito Gilles Villeneuve, en lo que fue su mejor actuación en la Máxima. Lo próximo será con el Gran Premio de Mónaco del 5 al 7 de junio.

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