Max Verstappen confirmó su futuro en el automovilismo y lanzó dardos contra un ex piloto sudamericano de F1

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, disipó los rumores con respecto a su futuro y confirmó su presencia en la F1 en 2027 (REUTERS/Issei Kato)

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, despejó las dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1 al confirmar que permanecerá en la máxima categoría en 2027. La noticia fue comunicada en una entrevista concedida al diario De Telegraaf, donde el tetracampeón mundial abordó su presente profesional, sus reflexiones sobre la paternidad y respondió a las críticas del ex piloto colombiano Juan Pablo Montoya. Según detalló el medio neerlandés, Verstappen remarcó: “Puedo confirmar que me quedo en la Fórmula 1”, disipando así especulaciones recientes acerca de un posible retiro anticipado o la búsqueda de un año sabático.

Durante una charla en la sede de Red Bull dentro del paddock del GP de Canadá en Montreal, Verstappen describió el escenario de cambios técnicos que afronta la categoría. El neerlandés se refirió especialmente a la inminente actualización de los motores, prevista para la próxima temporada, que modificará la relación entre motor de combustión y motor eléctrico a un esquema aproximado de 60-40. “No es perfecto aún, pero supone una mejora respecto a la situación actual”, declaró.

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Luego, al ser consultado sobre su presencia en la Máxima en 2027, Max no dudó: “Sí, por supuesto. A menos que ocurran cosas muy descabelladas, pero no doy eso por sentado. Espero que todos cumplan su palabra. Pero puedo confirmar que me quedo en la Fórmula 1”.

Sobre su futuro contractual, Verstappen señaló que no siente presión por definir su permanencia dentro de Red Bull Racing a largo plazo, aunque reiteró su deseo de continuar vinculado a la escudería austríaca. “Idealmente, me gustaría seguir vinculado a Red Bull el resto de mi vida; siempre lo he dicho. Pero tomar esa decisión no tiene por qué ser hoy ni mañana. Ya sea aquí o en otro lugar, hay mucho más en juego que solo el contrato de Fórmula 1. Me refiero también a todos los demás proyectos. Estoy en conversaciones con Red Bull sobre ellos también. Me lo tomo con mucha calma. No deberíamos dramatizarlo. Incluso si al final no se concreta nada, no me importa. Esa es mi filosofía de vida”, expresó.

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En la entrevista, el piloto descartó la opción de una pausa temporal en su carrera deportiva. “No me tomaré un año sabático. Ese no es mi estilo. Si paro, paro definitivamente. Pero ahora mismo no es una opción”, afirmó. Esta declaración responde a versiones periodísticas y especulaciones dentro del paddock que sugerían una posible pausa programada tras la actual temporada.

Max Verstappen manifestó su deseo de continuar ligado a Red Bull (Credit: David Kirouac-Imagn Images)

El neerlandés también se refirió a su experiencia reciente en el circuito de Nürburgring Nordschleife, donde protagonizó actuaciones que le valieron elogios y una ovación del público. Consultado sobre las diferencias entre competir en campeonatos de GT y la Fórmula 1, reconoció la mayor exigencia mediática y el entorno más protegido que ofrece la primera disciplina. “Aquí en la Fórmula 1, también se trata de todo lo que tengo que hacer al respecto. En las carreras de GT, no existen todas esas obligaciones y estoy mucho más protegido. Aquí, a veces me da un poco de miedo, pero también sé que es parte del trato”, relató el piloto.

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En cuanto a proyectos fuera de la Fórmula 1, Verstappen no descartó participar en competencias de resistencia como las 24 Horas de Daytona, aunque subrayó que esa decisión implicaría cambios en su rutina de entrenamiento y coordinación familiar. “Tendría que ajustar todo mi programa de entrenamiento. Normalmente, empiezo a prepararme para la nueva temporada en enero. Tendría que cambiarlo. Y también tendría que hablarlo con mi familia”, señaló.

La entrevista también abordó las polémicas declaraciones del ex piloto Juan Pablo Montoya, quien sugirió la posibilidad de una suspensión para Verstappen debido a sus críticas hacia la Fórmula 1. El neerlandés replicó con firmeza: “No sé cuál es su problema. Yo tampoco tengo mucha paciencia con alguien que dice tantas tonterías. Simplemente no entiendo por qué la dirección de la Fórmula 1 le paga a gente así, solo porque a veces trabaja para ellos”, lanzó. Añadió que no permite que ese tipo de opiniones externas lo afecten y que prefiere mantenerse enfocado en su carrera.

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En el plano personal, Verstappen habló sobre su experiencia como padre y las enseñanzas que recibió de sus propios padres. Destacó la importancia de la libertad de elección para su hija Lily, y recalcó: “Para mí, lo más importante es ser siempre uno mismo. Ella es libre de decidir por sí misma qué le gusta hacer más adelante”. También subrayó el valor de la privacidad en la infancia y manifestó su decisión de no exponer a su hija a la vida pública hasta que tenga edad suficiente para elegir.

La relación con su familia se ha vuelto un eje central en la vida del piloto, quien procura acortar al máximo sus compromisos cada vez que la agenda se lo permite. “Siempre vuelvo a casa en cuanto puedo después de la carrera. Ya paso mucho tiempo fuera, también por las otras carreras fuera de la Fórmula 1, así que intento estar en casa lo máximo posible”, explicó.

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