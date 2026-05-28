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El acuerdo entre Alpine y una marca de lujo que revolucionó a la F1: cómo sería el diseño del nuevo auto y el factor Briatore en la alianza

Gucci será el nuevo patrocinador principal del equipo que tiene a Franco Colapinto y ya se especula con el impacto que tendrá en el futuro de la Máxima

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Coche de Fórmula 1 Alpine negro y dorado con logos de Gucci y el número 43, corriendo en una pista oscura con luces de neón azules y rojas borrosas.
Un monoplaza Alpine de Fórmula 1, decorado con un diseño exclusivo de la marca Gucci en negro y dorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alpine ya anunció que tendrá un cambio para la temporada 2027. Y nada tiene que ver con la alineación de pilotos. La marca de lujo Gucci será el futuro patrocinador oficial del equipo a partir del año que viene, en un acuerdo sin precedentes para la Fórmula 1 en su historia.

En medio de la confirmación de la llegada de un nuevo sponsor principal, razón por la cual el nombre de la escudería pasará a ser la de Gucci Racing Alpine Formula One Team, se conocieron nuevos detalles sobre el acuerdo entre el equipo, propiedad del Renault Group, y la reconocida marca italiana.

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Según informó The Telegraph, Francesca Bellettini, directora ejecutiva de Gucci, mencionó en una charla con medios en París que la marca fabricará ropa informal para el equipo y también indumentaria de competición para los pilotos y los mecánicos. En esa charla fue que la directiva presentó el logotipo negro y dorado diseñado por el director creativo Demna, y dio un detalle clave sobre el posible diseño del monoplaza para 2027: describió que esos tonos probablemente serán los colores principales del coche, con “un poco de azul” como referencia a Alpine.

La asociación comercial llega en un momento de recuperación deportiva para la escudería con base Enstone, ya que el año pasado terminó última en el campeonato y ahora está en el quinto puesto, lo que equivale a ser la mejor del resto detrás de Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. En este sentido, el periódico británico remarcó que dentro del acuerdo existiría una bonificación si es que Alpine se posiciona en el grupo de los cuatro primeros entre los Constructores.

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Hay que recordar que, si bien no es oficial, varios medios, incluído The Race, indicaron que Alpine y Gucci firmaron un acuerdo por las próximas tres temporadas por un valor estimado de 50 millones de euros por año, lo que equivaldría a unos 150 millones.

Nueve hombres y una mujer posan frente a un edificio antiguo junto a un coche de carreras cubierto con lona negra con el logo 'Gucci Racing'
Representantes de Gucci y Alpine posan junto a Franco Colapinto

El asesor de Alpine Flavio Briatore, uno de los impulsores del acuerdo, dejó en claro que a la escudería le resta un paso para dar el salto de calidad que esperan. “Medio segundo. Pero estamos empujando. Para nosotros, estar justo detrás del top cuatro es el primer paso. Solo llegué el año pasado. El equipo sigue siendo joven. Pero la motivación está ahí. Todos en Enstone están emocionados de nuevo. Este acuerdo con Gucci es importante, pero no se trata de dinero, se trata de tener a las personas adecuadas. Ahora solo nos faltan unas pocas personas de calidad con experiencia. Cinco o seis”, explicó en diálogo con la prensa tras el anuncio del acuerdo.

“Todos los rumores, toda la conversación sobre el 24%, Christian Horner, Toto Wolff y demás no tienen nada que ver con el equipo. Renault Group tiene el 76% de las acciones. Lo que ocurra con esto no tiene nada que ver conmigo. Quizá tengamos un nuevo socio en un mes, en dos meses, quién sabe”, dijo Briatore a The Telegraph.

Philippe Krief, director ejecutivo de Alpine, dejó claro que la mayoría seguirá en manos de Renault. “Veremos”, dijo cuando le preguntaron si vería con malos ojos una entrada de Mercedes. “Pero nosotros, Renault, nos quedamos con el 76%, porque es parte del plan de Alpine continuar en la Fórmula Uno”, agregó.

El color rosa del actual patrocinador principal, una multinacional austríaca de purificación y tratamiento de aguas, desaparecerá en 2027
El color rosa del actual patrocinador principal, una multinacional austríaca de purificación y tratamiento de aguas, desaparecerá en 2027

La apuesta se apoya también en un cambio de audiencia que explica el interés comercial de la operación. El análisis de Gucci indica que la edad media de los aficionados de la Fórmula 1 es ahora de 32 años y que la mitad de los nuevos seguidores son mujeres. Para Alpine, esa transformación del público tiene una traducción directa en su negocio fuera de los circuitos. Krief reveló que las mujeres representan entre 30% y 35% de las compras de autos nuevos, pero influyen en más del 70% de las adquisiciones.

Luca de Meo, hoy director ejecutivo de Kering, pero ex CEO del Grupo Renault, fue clave en esta asociación. También lo fue su vínculo con Briatore, ya que el histórico empresario italiano llegó a Alpine de la mano de la cara visible del grupo que tiene a Gucci como una de sus marcas más relevantes. “La Fórmula 1 ha evolucionado mucho más allá del deporte para convertirse en una de las plataformas de contenido premium más poderosas del mundo, llegando a más de 1.500 millones de personas cada temporada e inspirando a un público en rápida expansión, más joven y cada vez más femenino. Como espacio de creatividad, búsqueda de la excelencia y logros humanos, la consideramos una plataforma única para que una marca de lujo traspase los límites, genere conexiones significativas y construya valor a largo plazo y el atractivo de la marca, al tiempo que genera un impacto medible y duradero”.

Gucci factura cerca de USD 12 mil millones al año y tiene más de 500 tiendas en el mundo. Ese peso global, lejos de volver innecesaria la F1, explica por qué incluso una compañía de ese tamaño ve valor en conectarse con una audiencia más joven y más femenina que la de hace apenas un lustro.

El arranque del 2026 para Alpine fue inmejorable. La escudería acumula 35 puntos y está en el 5° lugar entre los Constructores, gracias a las actuaciones de Pierre Gasly (20) y lo que fueron las últimas dos carreras de Franco Colapinto. El argentino terminó en el 7° lugar el Gran Premio de Miami y, el último fin de semana, llegó sexto en Canadá, mejorando su mejor posición desde su desembarco en la Máxima en 2024.

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