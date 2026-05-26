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Néstor Lorenzo incluyó a Sebastián Villa en la lista de Colombia, pero una reunión con el presidente de la FCF frenó su convocatoria: qué pasó

Tras la presentación de la lista final de la Tricolor para su séptima participación mundialista, se conoció que el técnico argentino mantuvo hasta el final la opción de convocar al atacante de Independiente Rivadavia

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Ilustración de Ramón Jesurún, Néstor Lorenzo y Sebastián Villa mirando al frente. Fondo con bandera colombiana difuminada, micrófonos y pizarras tácticas.
La polémica por el no llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia, reavivó el debate sobre la autonomía del técnico Néstor Lorenzo en la escogencia de jugadores -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 25 de mayo de 2026 terminó la espera para los amantes del fútbol colombiano: el técnico argentino Néstor Lorenzo entregó la lista de 26 jugadores que representarán a Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Entre las principales novedades de la convocatoria, se conoció que el técnico argentino depositó su confianza en defensa al incluir a Willer Ditta y, en ataque, a Juan Camilo “Cucho” Hernández.

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En medio de esta noticia, la ausencia del delantero Sebastián Villa, que estuvo en el radar de la Tricolor, concentró la atención después de que la prensa deportiva difundiera una versión sobre el principal motivo por el cual el futbolista de Independiente Rivadavia fue excluido de la lista.

El periodista Alejandro Pino Calad reveló que Néstor Lorenzo sí tuvo la intención de llevar a Villa, pero por presión del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y los patrocinadores, se descartó la presencia del atacante de Independiente Rivadavia-crédito @somoslatitular/X

El periodista Alejandro Pino Calad, en el programa Somos La Titular de Canal Uno, explicó la razón sobre la presencia del volante Kevin Castaño por encima de Sebastián Villa, detallando que hubo una reunión entre Ramón Jesurún y Néstor Lorenzo cuestionando los motivos de la presencia del delantero:

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“Sebastián Villa iba a ir al mundial. Lorenzo quería llevarlo al mundial, pero resulta ya con TPC, con eco y todo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol le dijo: “Mire, si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores, que después de que usted salió y lo metió en la lista de cincuenta y cinco, ya llamaron a decir: ‘¿Cómo van a meter a un tipo que nos afecta la imagen? ¿Cómo van a meter a un tipo que tiene un proceso penal abierto en Argentina? ¿Cómo van a meter a un tipo que fue acusado de violencia contra la mujer, si nosotros en nuestros programas corporativos precisamente denunciamos la violencia de género?”, dijo.

Versiones encontradas sobre la no convocatoria de Sebastián Villa

Selección Colombia - Sebastián Villa - Néstor Lorenzo
Villa jugó el último partido del semestre con Independiente Rivadavia el 21 de mayo - crédito Visuales IA

El 25 de mayo de 2026, el editor de deportes, Gabriel Meluk, de El Tiempo habló acerca de la polémica por el no llamado de Sebastián Villa, desmintiendo la información que surgió sobre el veto al exdelantero de Boca Juniors y Deportes Tolima, dando la siguiente explicación:

“Es mentira que los directivos prohibieron llamar a Villa. Eso se lo aseguro. El grueso de la explicación que dio esa misma fuente tiene carne: “Usted -dijo- puede guiarse por los hechos. Villa está en la lista de buena fe de 55 jugadores y, como lo dijo el ‘profe’ en la rueda de prensa, pues su idea inicial era jugar el partido de despedida el 29 (de mayo, próximo viernes) y tener unos 30 o 32 jugadores. Posiblemente hubiéramos podido tenerlo y hacerlo jugar antes de pasar la lista definitiva de 26 jugadores a la Fifa (2 de junio). El cambio de fecha del partido de despedida para el lunes (1° de junio) y la obligación de dar la lista antes de ese juego hicieron que ese partido ya no sirviera de prueba para medirlo, observarlo y compararlo en los entrenamientos, en concentración y en la competencia”, dijo Meluk en su columna titulada “Las dos preguntas que no le pudimos hacer a Néstor Lorenzo y sus respuestas.

Este fue el momento cuando el delantero se pronunció con un mensaje religioso-crédito @sebastian14villa/Instagram
Este fue el momento cuando el delantero se pronunció con un mensaje religioso-crédito @sebastian14villa/Instagram

Por el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol, ni el mismo jugador, que a través de un mensaje breve se expresó en su perfil de Instagram.

Convocados de la selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
  1. Alvaro Montero
  2. David Ospina
  3. Camilo Vargas
  4. Jhon Lucumí
  5. Davinson Sánchez
  6. Yerry Mina
  7. Willer Ditta
  8. Daniel Muñoz
  9. Santiago Arias
  10. Johan Mojica
  11. Deiver Machado
  12. Richard Ríos
  13. Jefferson Lerma
  14. Kevin Castaño
  15. Juan Camilo Portilla
  16. Gustavo Puerta
  17. Jhon Arias
  18. James Rodríguez
  19. Jorge Carrascal
  20. Juan Fernando Quintero
  21. Jaminton Campaz
  22. Juan Camilo Hernández
  23. Carlos Andrés Gómez
  24. Luis Díaz
  25. Luis Suárez
  26. Jhon Córdoba

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