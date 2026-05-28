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Mafalda, la niña que cuestionó al mundo, aterriza en Panamá con exposición inmersiva

La muestra recorre la historia del personaje creado por Quino y su impacto cultural en distintas generaciones.

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La exposición “El Mundo Según Mafalda” estará abierta durante un mes en la Ciudad de las Artes con entrada gratuita. Tomada de la CAF
La exposición “El Mundo Según Mafalda” estará abierta durante un mes en la Ciudad de las Artes con entrada gratuita. Tomada de la CAF

Mafalda volvió a hablar en Panamá. Y aunque esta vez no lo hizo desde las páginas de un periódico ni desde una vieja tira cómica en blanco y negro, su mirada crítica sobre el mundo, la política, la guerra, la justicia y la sociedad volvió a instalarse entre niños, jóvenes y adultos con la inauguración de la exposición “El Mundo Según Mafalda” en la Ciudad de las Artes.

La muestra abrió oficialmente sus puertas este 26 de mayo y permanecerá durante un mes con entrada gratuita, ofreciendo a los visitantes un recorrido inmersivo por el universo creado por Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino, el historietista argentino que convirtió a una niña de seis años en uno de los personajes más influyentes de la cultura latinoamericana.

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La exposición llega a Panamá luego de recorrer distintas ciudades de América Latina y forma parte de las actividades que celebran los 61 años del nacimiento de Mafalda, personaje que trascendió generaciones y fronteras gracias a su capacidad de cuestionar temas sociales, políticos y humanos que siguen vigentes décadas después de su creación.

La muestra incluye espacios interactivos inspirados en el universo creado por el historietista argentino Quino. Tomada de la CAF
La muestra incluye espacios interactivos inspirados en el universo creado por el historietista argentino Quino. Tomada de la CAF

La iniciativa es impulsada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con el Ministerio de Cultura, las alcaldías de Panamá y San Miguelito y la Embajada de Argentina en Panamá. El recorrido fue desarrollado por el Museo Barrilete de Córdoba, Argentina, y busca acercar al público no solo a las viñetas de Quino, sino también al contexto histórico y cultural que marcó la época en que nació Mafalda.

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Durante la inauguración, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el impacto cultural que mantiene el personaje en América Latina. “Mafalda llega a nuestro país para recordarnos que la cultura no solo entretiene, sino que también cuestiona, inspira y transforma”, expresó.

Herrera agregó que la niña creada por Quino continúa funcionando como “un espejo de nuestras sociedades” y una voz que invita a reflexionar sobre la paz, la justicia, la equidad y la responsabilidad ciudadana.

La exposición está diseñada como una experiencia participativa para todas las edades. Los visitantes pueden recorrer espacios temáticos inspirados en el universo de Mafalda, incluyendo áreas como “Mafalda TVO”, “El taller de los inventos”, “Los gustos y disgustos”, “Los mundos” y el apartamento de los vecinos del famoso personaje.

Mafalda fue traducida a 26 idiomas y es considerada uno de los personajes más influyentes de la cultura latinoamericana. Tomada de la CAF
Mafalda fue traducida a 26 idiomas y es considerada uno de los personajes más influyentes de la cultura latinoamericana. Tomada de la CAF

También incluye recursos interactivos y actividades orientadas a que niños y adultos reflexionen sobre el valor de la pregunta, la curiosidad y el pensamiento crítico, elementos que marcaron la esencia de las tiras cómicas de Quino.

Sabina Villagra, curadora de la muestra, aseguró que Mafalda sigue funcionando como una herramienta para interpretar el mundo contemporáneo. “Quino nos entregó un gran cofre con tesoros, donde pudimos encontrar una caja con preguntas y una mirada lúcida sobre el mundo y sobre cómo cuidarlo”, manifestó durante el acto inaugural.

La representante de CAF en Panamá, Lucía Meza, señaló que la exposición busca acercar expresiones culturales de gran valor a miles de personas en la región y fortalecer el pensamiento crítico a través del arte y la cultura.

“En CAF entendemos la cultura no como un sector aislado, sino como un elemento esencial para fortalecer la convivencia, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía”, expresó Meza.

La muestra reúne viñetas, espacios participativos y elementos históricos relacionados con la creación de Mafalda. Tomada de la CAF
La muestra reúne viñetas, espacios participativos y elementos históricos relacionados con la creación de Mafalda. Tomada de la CAF

La llegada de Mafalda a Panamá ocurre además en un momento donde distintos sectores culturales buscan reactivar espacios de encuentro familiar y educativo a través de actividades gratuitas y accesibles para el público.

Parte del atractivo de la exposición radica en la vigencia de los temas abordados por Quino desde la década de 1960. Aunque la tira nació hace más de seis décadas, muchas de las preguntas de Mafalda sobre las guerras, la desigualdad, la política, la contaminación o la sociedad siguen resonando en la actualidad.

La historia del personaje comenzó en 1963, cuando Quino fue contratado por una empresa de electrodomésticos para crear una tira cómica publicitaria. Aunque el proyecto original fue rechazado, Mafalda terminó encontrando espacio en publicaciones humorísticas y posteriormente en el periódico argentino El Mundo, donde comenzó a publicarse diariamente.

El éxito fue inmediato. Las recopilaciones pasaron rápidamente de los periódicos a las librerías y la historieta se convirtió en un fenómeno editorial internacional. Mafalda fue traducida a 26 idiomas y llegó a ser considerada una de las figuras culturales más influyentes de Argentina durante el siglo XX.

Mafalda ONU
Parte del atractivo de la exposición radica en la vigencia de los temas abordados por Quino desde la década de 1960. Archivo

Con el paso de los años, Quino decidió detener la producción de nuevas tiras tras exiliarse en España durante la dictadura argentina. Sin embargo, el personaje continuó creciendo hasta convertirse en un símbolo cultural latinoamericano.

Ahora, más de 60 años después de su creación, Mafalda vuelve a conectar con nuevas generaciones en Panamá desde un espacio que mezcla memoria, humor, crítica social y participación interactiva, recordando que algunas preguntas nunca dejan de ser necesarias.

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