Crece la expectativa por un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego

Donald Trump y Marco Rubio durante la reunión de gabinete en la Casa Blanca, donde el presidente abordó las negociaciones con Irán (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos e Irán alcanzaron un principio de acuerdo para extender durante 60 días el alto el fuego vigente desde abril e iniciar una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, según informaron funcionarios estadounidenses citados por CNN, Reuters, CBS News, Axios, EFE y AFP.

El entendimiento, todavía pendiente de la aprobación final del presidente Donald Trump y de la cúpula del régimen iraní, busca reducir la tensión militar en Medio Oriente y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

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El borrador del memorando de entendimiento fue negociado durante los últimos días con mediación regional y representa el avance diplomático más importante desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero. Sin embargo, funcionarios estadounidenses advirtieron que el pacto aún puede fracasar si alguna de las partes decide no ratificarlo.

Según CNN y Axios, el acuerdo contempla un período de 60 días para discutir los puntos más sensibles vinculados al programa nuclear iraní, especialmente el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido acumuladas por Teherán. También incluiría el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, una de las principales exigencias de Trump.

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El eventual acuerdo prevé además la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz. Axios señaló que Irán aceptaría permitir el tránsito marítimo “sin peajes ni hostigamientos” y retirar las minas desplegadas en la zona en un plazo de 30 días. A cambio, Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval impuesto sobre puertos iraníes y evaluaría alivios parciales de sanciones económicas.

Embarcaciones fondeadas en el estrecho de Ormuz, en medio de las conversaciones para garantizar la libre navegación en la estratégica ruta marítima (REUTERS/Archivo)

La noticia provocó una caída inmediata de los precios internacionales del petróleo ante la expectativa de una normalización del tráfico marítimo en el Golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz concentra una parte fundamental de las exportaciones globales de crudo y gas natural licuado.

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Aunque las negociaciones avanzaron, Trump dejó en claro que todavía no está convencido del todo.

“No estamos satisfechos, pero lo estaremos”, afirmó el miércoles durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. El mandatario agregó que si Irán no acepta las condiciones estadounidenses, “terminaremos el trabajo”.

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Funcionarios citados por CNN señalaron que Trump busca garantizar que cualquier entendimiento sea presentado como “más fuerte” que el acuerdo nuclear firmado durante la administración de Barack Obama y abandonado posteriormente por el propio Trump en su primer mandato.

Ataques en el estrecho de Ormuz

El avance diplomático ocurre en medio de nuevos episodios militares entre ambos países. Fuerzas estadounidenses derribaron este miércoles cinco drones iraníes y atacaron una estación de control en Bandar Abbas que, según Washington, estaba preparando otro lanzamiento. Paralelamente, Kuwait interceptó un misil balístico disparado hacia su territorio.

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El Comando Central de Estados Unidos sostuvo que las acciones fueron “medidas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego”. Del lado iraní, la Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado una base estadounidense en Kuwait y advirtió que responderá con mayor dureza si se repiten las operaciones militares.

Estados Unidos atacó una base iraní en Bandar Abbas tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

La tensión también se trasladó al Líbano. Israel intensificó sus ataques contra infraestructura vinculada al grupo Hezbollah en la ciudad de Tiro y realizó bombardeos en Beirut. Teherán insiste en que cualquier acuerdo regional debe incluir el fin de las operaciones israelíes contra Hezbollah.

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De acuerdo con Axios, el memorando también abriría conversaciones más amplias sobre “paz regional”, incluyendo el respaldo iraní a grupos armados aliados en Medio Oriente. Funcionarios estadounidenses indicaron que Washington evaluará durante las negociaciones si Irán está dispuesto a realizar concesiones reales sobre su programa nuclear y su política regional.

Estados Unidos también aceptaría discutir la liberación de fondos iraníes congelados y posibles mecanismos para facilitar el ingreso de bienes y ayuda humanitaria al país persa.

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Pese al optimismo moderado de algunos negociadores, persisten fuertes resistencias políticas dentro de Estados Unidos e Israel. Varios senadores republicanos aliados de Trump cuestionaron las posibles concesiones hacia Teherán y expresaron preocupación por el hecho de que el enriquecimiento de uranio quede relegado para una fase posterior.

(Con información de EFE, AFP y The Associated Press)

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