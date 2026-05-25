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El emotivo abrazo de Flavio Briatore a Colapinto: de los elogios al “secreto” para su mejor resultado en la Fórmula 1

El italiano destacó la labor del piloto argentino en el Gran Premio de Canadá, donde terminó sexto. Además, recordó que estuvo en desventaja al no poder girar en la única práctica libre

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Flavio Briatore elogió el trabajo de Franco Colapinto en el GP de Canadá de F1

Flavio Briatore celebró este domingo el doble resultado de Alpine en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, ya que Franco Colapinto terminó sexto y Pierre Gasly finalizó octavo, totalizando una suma de 12 puntos para el equipo francés.

En los boxes del Circuito Gilles Villeneuve ubicado en la Isla de Notre Dame, en Montreal, el italiano, que es asesor ejecutivo de la escudería gala, primero elogió la labor del piloto argentino y de su compañero de equipo. “Fue una súper estrategia, un gran trabajo y gran manejo. Franco ha hecho un gran trabajo y también Pierre, ambos en los puntos por primera vez. Estoy muy contento”, dijo Briatore en diálogo con DAZN.

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También destacó el mérito del piloto argentino, que no pudo girar el viernes en la única práctica debido al formato Sprint de este fin de semana. “Fue complicado porque Franco no dio vueltas y el coche no respondía bien. Hemos trabajado duro anoche para recuperar el equilibrio del coche y estamos muy contentos”. Luego le preguntaron qué pasó con el argentino luego de su exhibición, ya que consiguió sus mejores resultados con Alpine y Briatore bromeo: “Quizá tenga que ir todas las semanas a Buenos Aires”.

Flavio Briatore felicita al equipo Alpine luego de la gran labor en el GP de Canadá de F1

Más tarde, Briatore se expresó en su cuenta de Instagram, donde subió un video en el que felicita a los integrantes del equipo Alpine. “¡Gran trabajo en equipo hoy, bien hecho a todos!”, escribió Flavio en la publicación.

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Entre las escenas del registro, se destacó un abrazo con Stuart Barlow, el ingeniero de carrera de Colapinto. El posteo fue uno de los gestos de reconocimiento interno por el trabajo del fin de semana.

En los comentarios, fanáticos argentinos respondieron al mensaje de Briatore con frases como “Gracias por confiar en el 43”, “vos la viste primero” y “qué pedazo de carrera”, en alusión al respaldo que el empresario le dio al piloto cuando los resultados no acompañaban.

Colapinto y Briatore
El abrazo entre Flavio Briatore y Franco Colapinto luego de la competencia canadiense (Crédito: Prensa Alpine)

Por su parte, Alpine publicó en sus redes sociales los abrazos de Briatore con Colapinto y Gasly. En el caso del argentino se lo vio de forma más fraternal. Cabe recordar que Flavio fue clave para la llegada del argentino al equipo de Enstone. Negoció con James Vowles, el jefe de Williams, la cesión por cinco años para que pudiera incorporarse al team francés desde enero de 2025. Además, en Miami el italiano hizo hincapié en que él siempre creyó en el piloto bonaerense.

Para Colapinto, el sexto lugar fue su mejor resultado en la F1 y le permitió sumar ocho puntos en el Campeonato Mundial de Conductores; mientras que Gasly aportó cuatro. Con ese total, Alpine se mantuvo en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

La competencia en Canadá fue ganada por Kimi Antonelli, quien con su Mercedes se afianzó en la cima del certamen y lo propio hizo la escuadra alemana en el Campeonato Mundial de Constructores.

La próxima fecha se llevará a cabo del 5 al 7 de junio, con la disputa del tradicional Gran Premio de Mónaco en las calles del Principado.

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