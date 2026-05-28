Estupor en Roland Garros: un tenista se metió adentro de una heladera tras ganar su partido por el calor extremo en París

El Grand Slam de Roland Garros se está jugando bajo un calor extremo en París y los efectos de las altas temperaturas que azotan a la capital de Francia condicionan el rendimiento de los tenistas. Un claro ejemplo se dio en el partido que el jugador local Moise Kouame le ganó en cinco sets al paraguayo Daniel Vallejo en el estadio Suzanne Lenglen.

El tenista de 17 años y 318° en el ranking ATP batalló durante casi cinco horas en el polvo de ladrillo parisino para derrotar al paraguayo con parciales de 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (10/8) y además se convirtió en el jugador más joven en clasificar a la tercera ronda de un Grand Slam desde Rafa Nadal en 2003. Sin embargo, la nota de la jornada se dio luego del encuentro, cuando Kouame metió la mitad de su cuerpo en una heladera para bajar la temperatura corporal.

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Las imágenes no pasaron inadvertidas y se hicieron virales en las redes sociales. Cabe recordar que en la jornada del jueves en París se superaron los 32°C y algunos partidos se jugaron con una sensación térmica de 38°C bajo un intenso sol. A esto se le sumó que Kouame y Vallejo se enfrentaron durante 4 horas y 56 minutos. “Ha sido una larga y agotadora jornada”, expresó el comentarista mientras el tenista francés retiraba una botella de agua y bajaba la tapa de la heladera con su cabeza y parte del torso dentro de ella.

El francés Moise Kouame, de 17 años, celebra el partido que le ganó al paraguayo Daniel Vallejo en la segunda ronda de Roland Garros (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Francamente, sin ustedes, nunca habría ganado este partido, nunca. El año pasado estuve en una final en la que Carlos Alcaraz salvó tres pelotas de partido. Dijo que nunca dejó de creer. Yo nunca dejé de creer”, dijo el joven Kouame en referencia al campeón español, que no juega el torneo por una lesión.

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En la siguiente pregunta de la entrevista, la joya del tenis francés esquivó con una gran sonrisa una pregunta sobre el duelo de tercera ronda en Roland Garros, donde lo espera el chileno Alejandro Tabilo (36º), que disfrutó de descanso adicional gracias al retiro del monegasco Valentin Vacherot, a quien debía enfrentarse en segunda ronda.

Moise Kouame es la sensación del tenis francés con solo 17 años (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Tras los triunfos de Rafael Jódar y João Fonseca el miércoles, es la primera vez que tres menores de 20 años alcanzan la tercera ronda del cuadro masculino en Roland Garros desde Rafa Nadal, Novak Djokovic y Gael Monfils en 2006. Kouame ya se había convertido en el jugador más joven en ganar un partido de Grand Slam en 17 años con su victoria en primera ronda ante Marin Cilic, dos décadas mayor.

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El debutante en el Grand Slam, invitado por la organización, se adelantó con dos sets a cero para deleite de los aficionados franceses, pero luego empezó a flaquear bajo el sol abrasador. Pero Kouame se mantuvo en pie al borde de la derrota cuando Vallejo (71º ATP) sacaba para llevarse el partido con 5-3 en el quinto set, antes de conseguir un triunfo memorable en un emocionante tie-break que quedó con marcador de 10-8.