El Presidente ponderó a varios integrantes de su gabinete en medio de un discurso con fuerte impronta económica

Javier Milei en el 12° Latam Economic Forum

El presidente Javier Milei cerró este jueves el 12° Latam Economic Forum con un discurso en el que enfatizó el rumbo de su gestión de gobierno y defendió con elogios a los principales integrantes de su gabinete, en un gesto que leyó el auditorio como un respaldo político ante las presiones que describió como constantes desde la oposición y los medios.

El evento organizado por Research for Traders, del economista Darío Epstein, se organizó en Parque Norte y contó con la asistencia de diversos integrantes del Gobierno. Estuvieron acompañando al jefe de Estado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Carlos Presti (Defensa) y Mario Lugones (Salud); así como un extenso número de diputados y senadores nacionales.

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No estuvo presente al momento del discurso el ministro de Economía, Luis Caputo, dado que ya había hecho la apertura del evento horas antes. Fue justamente el encargado del Palacio de Hacienda el primero en ser aludido en la alocución presidencial. Milei le atribuyó a Caputo y a su equipo haber evitado la hiperinflación que, según el presidente, habría llegado al 26% mensual de no haberse adoptado el ajuste fiscal.

Karina Milei y Manuel Adorni en el Latam Economic Forum (Adrián Escándar)

“Con la pericia del ministro Luis Caputo, su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, nuestro canciller, y el presidente del Banco Central y su equipo, Santiago Bausili, pudimos evitarnos la hiperinflación", afirmó. El Presidente describió su relación con Caputo como “simbiótica” y se burló de un periodista que en el pasado anticipó “en cuarenta ocasiones” que el ministro sería desplazado del cargo.

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Las gestualidades de Milei se dieron más con quienes no pudieron estar presentes al momento del evento que con quienes sí estuvieron.

Un ejemplo concreto fueron las menciones a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Milei recordó que al inicio de la gestión, cuando el gobierno cortó los canales de distribución de planes sociales que describió como vehículos de corrupción, Pettovello fue sometida a “una presión mediática desmesurada para que dejara”. Justamente, Milei se jactó de haberla sostenido en el cargo y presentó como resultado que Argentina sacó a 14 millones de personas de la pobreza. “Terminamos con los gerentes de la pobreza”, afirmó, en una de las frases que generó mayor respuesta del auditorio.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también fue mencionada en relación con la reducción de la conflictividad social y la caída del delito. El mandatario libertario señaló que cuando asumió el gobierno registraba 9.000 piquetes por año, y que hoy ese número es cero, además de que el índice de criminalidad está en su nivel histórico más bajo. “Tenemos el índice de criminalidad más bajo de la historia gracias al trabajo de la doctora Bullrich”, afirmó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en el Latam Economic Forum (Adrián Escándar)

En las últimas semanas se generó una amplia controversia al respecto de diferentes cortocircuitos entre el sector del Presidente y de la senadora nacional. La prenda de muestra de ese clima se dio cuando Bullrich apuró a Adorni a que presente su declaración jurada. Eso llevó a una sucesión de entredichos fuera de los micrófonos que ambos campamentos se encargaron de aliviar en los últimos días.

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Antes de que hablara el Presidente, quien se tomó unos minutos para dar unas palabras ante el auditorio fue Darío Epstein, que conoce de cerca a los hermanos Milei ya que fue asesor económico durante la campaña nacional de La Libertad Avanza para las elecciones del 2023. “Sin Karina, no hay Javier”, dijo, al respecto de la toma de decisiones políticas al interior del proyecto libertario. Al decirlo, “El Jefe” le respondió con un agradecimiento.

La reivindicación a los diferentes integrantes del Gobierno surge en un momento en donde hay mayor optimismo al respecto de la marcha de la economía y la correlación que esto tiene en el apoyo electoral.

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Milei no esquivó a las especulaciones sobre cómo puede llegar al 2027. “Si nosotros hacemos un buen gobierno vamos a ser reelectos. Compito contra mi mismo”, afirmó ante Radio Mitre. En su discurso de este mediodía, Milei presentó los logros de su administración como el argumento central de su proyecto reeleccionista de cara a 2027, en un discurso en el que las alusiones al nuevo escenario económico surgieron de forma recurrente.

En este sentido, anticipó el camino hacia un nuevo escenario económico. “La Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento”, aseguró, y vinculó ese proceso a la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su profundización.

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Milei abrió su exposición ponderando los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que, en términos desestacionalizados, se ubica once puntos porcentuales por encima del nivel que tenía la economía cuando el gobierno asumió el poder. “En los cien años previos, la tasa de crecimiento promedio de la Argentina fue del uno por ciento anual. Estamos quintuplicando la tasa a la que estamos creciendo”, afirmó Milei ante el auditorio.

El presidente también se refirió a la inflación. Reconoció que no es la que el gobierno desea, pero subrayó que la alternativa a las medidas de ajuste fiscal adoptadas habría sido una hiperinflación en torno al 26% mensual. La inflación, dijo, tocó su mínimo en mayo de 2025, con un 1,5%, antes de que lo que describió como ataques políticos coordinados desde el Congreso generaran una corrida que llegó a representar el 50% del M2, equivalente a 41.000 millones de dólares.

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El riesgo país, que llegó a superar los 3.000 puntos básicos, cayó por debajo de los 500, un dato que Milei utilizó para ilustrar el cambio de percepción sobre la solvencia argentina, aunque aclaró que alcanzar el grado de inversión depende de que los propios argentinos “decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo”. Otra alusión de cara a las elecciones del año próximo.

El núcleo programático del discurso giró en torno a dos grandes reformas que el gobierno impulsa hacia adelante. La primera es la profundización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a través del Super RIGI, un proyecto ya enviado al Congreso. El nuevo régimen exige inversiones de al menos 1.000 millones de dólares, con el requisito de que al menos el 20% de ese monto se ejecute dentro de los dos primeros años desde la adhesión. El objetivo declarado es incentivar la radicación de industrias que hoy directamente no existen en el país.

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La segunda gran reforma anunciada es lo que Milei denominó la “revolución de los seguros”. Voceros oficiales del Gobierno afirmaron que se está trabajando en la letra chica de la reforma y que aún no se pueden dar trascendidos. Milei simplemente se refirió a los conceptos teóricos que la sustentarían. Dijo que parte del debate entre los filósofos John Rawls y Robert Nozick, y de la obra de Friedrich von Hayek: “Los individuos tienen aversión al riesgo, y el Estado ocupa el espacio de prestador de seguros de última instancia en jubilaciones, salud y estabilidad financiera”.

El problema, argumentó Milei, es que ese prestador es ineficiente. La propuesta consistiría en desarrollar un mercado privado de seguros competitivo, profundo y completo, de modo que la justificación para la intervención estatal en esas áreas se disuelva por sí sola. A medida que ese mercado madure, la necesidad de financiar al Estado se reduce y abre espacio para nuevas bajas impositivas, esgrimió el Presidente.