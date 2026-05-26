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Toni Nadal, tío de Rafa, elige entrenar a Sinner antes que a Alcaraz: “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas”

El entrenador de tenis ha confesado que, “hoy en día, muchos entrenadores le dicen a sus jugadores lo que quieren oír”

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Toni Nadal escoge entre Sinner y Alcaraz. (Composición Infobae)
Toni Nadal escoge entre Sinner y Alcaraz. (Composición Infobae)

En plena cuenta atrás hacia Roland Garros, con Jannik Sinner lanzado hacia París como gran favorito al título, Toni Nadal ha vuelto a dejar una reflexión con peso en el mundo del tenis. El tío y exentrenador de Rafael Nadal ha confesado que, si hoy tuviera que elegir a un jugador del circuito para entrenar, apostaría por Sinner antes que por Carlos Alcaraz. Lo hizo durante la charla El coraje de asumir riesgos: el tenis como metáfora, organizada en Roma por la I Tennis Foundation en la Angelini Academy.

“Hoy entrenaría a Sinner, tiene educación, disciplina y la mentalidad de los grandes”, ha asegurado el técnico balear. Y es que el entrenador valora algo que considera esencial en el máximo nivel: “Veo en él disciplina, buenos modales y una mentalidad que recuerda a la de los más grandes”. Para Toni, el vínculo entre entrenador y jugador solo funciona cuando existe honestidad y disposición para escuchar. Y considera que Sinner reúne precisamente esas condiciones. “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas y que acepta la verdad. Todo en la vida se puede mejorar: es solo cuestión de dedicación”, ha añadido.

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Un discurso similar al que practicaba con su sobrino, Rafa Nadal. Toni siempre defendió un modelo de trabajo basado en la disciplina diaria, la humildad y la autocrítica constante. Una exigencia que terminó moldeando al que muchos consideran el mejor deportista español y campeón de 22 torneos de Grand Slams.

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FILE PHOTO: Tennis - French Open - Roland Garros - Paris - 25/05/2017. Rafael Nadal of Spain and his coach Toni Nadal during a training session. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
FILE PHOTO: Tennis - French Open - Roland Garros - Paris - 25/05/2017. Rafael Nadal of Spain and his coach Toni Nadal during a training session. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

La crítica de Toni al tenis actual

Las palabras sobre Sinner también sirvieron para lanzar una crítica sobre el papel actual de muchos entrenadores en el circuito. “Hoy en día, muchos entrenadores tienen que decirles a los jugadores lo que quieren oír. Yo nunca he hecho eso”, ha afirmado.

Esa forma de entender el tenis también la encontró durante su etapa junto a Felix Auger-Aliassime, un jugador al que siempre destacó por su educación y comportamiento dentro y fuera de la pista.

06/11/2020 El exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, en una imagen de archivo DEPORTES 'SÍ AL FUTUR'
06/11/2020 El exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, en una imagen de archivo DEPORTES 'SÍ AL FUTUR'

Sinner llega a Roland Garros como gran favorito

Las declaraciones llegan además en el mejor momento de la carrera de Jannik Sinner. El número uno del mundo aterriza en Roland Garros después de firmar una racha demoledora de victorias y con la sensación de dominar el circuito con autoridad. El italiano acumula 29 triunfos consecutivos y ha enlazado varios títulos importantes desde el inicio de la gira de tierra batida.

La baja de Carlos Alcaraz por su lesión en la muñeca despeja todavía más el camino del jugador de San Candido en París. De hecho, muchos ven al español como el único tenista capaz de disputarle realmente el dominio actual.

Sinner debutará ante el francés Clément Tabur y el cuadro le ha evitado, al menos en las primeras rondas, a varios de los grandes nombres del torneo. Todo apunta a que estará peleando por el título en la Philippe Chatrier el próximo 8 de junio. Si logra levantar la Copa de los Mosqueteros, completará además el llamado Career Slam, una hazaña reservada únicamente para las grandes leyendas del tenis.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

La sombra del Big 3

Aunque reconoce el enorme nivel de Sinner y Alcaraz, Toni Nadal también ha querido poner el tenis actual en perspectiva. El técnico balear considera que la generación del Big 3 (Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal) vivió una competencia mucho más feroz que la actual. “Sinner no es tan brillante como Alcaraz, pero sí es más consistente, lo tiene todo. Cada vez es más difícil ganar a Sinner, tener la posibilidad de ponerlo en apuros. Lo que está haciendo Sinner es extraordinario“, ha sentenciado.

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