La camiseta especial que utilizará Boca Juniors en el duelo decisivo contra Universidad Católica por la Copa Libertadores

Leandro Paredes fue uno de los protagonistas de la presentación de la camiseta (Adidas)

Boca Juniors presentó una nueva camiseta en homenaje a la Copa Libertadores 2001 y la estrenará este jueves ante Universidad Católica, en un partido que también define su clasificación a octavos de final de la edición 2026. En un encuentro en el que el cuadro dirigido por Claudio Úbeda está obligado a ganar, el Xeneize utilizará una indumentaria especial.

La nueva casaca fue presentada por el club como una edición especial por los 25 años de la conquista continental de 2001 sobre Cruz Azul de México, la segunda Libertadores consecutiva y la cuarta en la historia de Boca. El homenaje remite a uno de los picos de la etapa dirigida por Carlos Bianchi y asociada en la memoria del club con Juan Román Riquelme, entonces conductor futbolístico de aquel equipo y hoy presidente de la institución.

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El modelo toma como referencia directa la camiseta utilizada en aquella campaña, aunque introduce cambios visibles. El azul de esta versión conmemorativa es más oscuro que el que Boca usaba a comienzos de siglo y la ubicación del escudo también varió respecto del diseño original. Hace 25 años, el escudo aparecía por encima del logotipo de la marca deportiva. En esta reedición quedó por debajo y, además, se mantuvo el escudo actual del club en lugar de reproducir de manera exacta el que se usaba en 2001. A su vez, la espalda no tiene el detalle distintivo del color amarillo en la zona baja.

La flamante camiseta rinde homenaje al título de la Libertadores 2001 (Adidas)

La Libertadores 2001 ocupa un lugar central en la historia de Boca porque consolidó un ciclo que había ganado la edición 2000 y volvió a imponerse en Sudamérica un año después. En aquella final, el equipo de Carlos Bianchi derrotó a Cruz Azul en una definición por penales en La Bombonera. La serie terminó igualada después de un triunfo 1-0 de Boca en México y una caída por el mismo marcador en Buenos Aires. En la definición desde los doce pasos, Boca se impuso 3-1 con una actuación decisiva del arquero Óscar Córdoba.

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Aquel equipo formó con Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Aníbal Matellán y Clemente Rodríguez; Javier Villarreal, Mauricio Serna y Cristian Traverso; Juan Román Riquelme; Walter Gaitán y Marcelo Delgado. Esa base terminó de consolidar una etapa de dominio continental para el club.

La camiseta cuesta $169.999 y se vende en canales oficiales y en el sitio de la marca que viste al Xeneize. También salió a la venta el short oficial, con un valor de $79.999. A eso se suma una remera especial por el bicampeonato de América de 2001, con la imagen de Sudamérica y las inscripciones “25 años” y “2001”, que cuesta $89.999.

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Boca utilizará la camiseta por única vez contra Universidad Católica de Chile (Adidas)

Boca confirmó que utilizará esta camiseta por única vez frente a Universidad Católica. El encuentro corresponde a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y dejó al equipo sin margen después del empate con Cruzeiro. La cuenta es directa: si el Xeneize le gana al equipo chileno, se clasificará a octavos de final sin depender de la diferencia de gol. El primer puesto no quedará asegurado, porque si el cuadro brasileño vence a Barcelona de Ecuador terminará como líder del grupo y el conjunto argentino avanzará segundo.

Si Boca empata en La Bombonera, Universidad Católica se clasificará y el equipo argentino quedará eliminado de la Libertadores. Aunque Cruzeiro pierda con Barcelona, el cuadro de la Ribera igualmente quedará afuera por desempate olímpico y pasará a disputar la Sudamericana. En caso de caer en La Bombonera contra el elenco chileno, la situación será similar. Cabe resaltar que el sorteo de los certámenes internacionales de la Conmebol se realizará el viernes 29 de mayo a partir de las 12 (hora argentina).

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La camiseta especial que utilizará Boca contra Universidad Católica (Adidas)