Retiran del mercado paletas heladas de frutas vendidas en 4 estados por riesgo de alergias “potencialmente mortales”

La FDA retiró las paletas D’Dioses Fruit Pops del mercado por contener alérgenos no declarados en el etiquetado, como leche, pecanas y pistachos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reportó el 27 de mayo de 2026 el retiro voluntario de las paletas heladas D’Dioses Fruit Pops de la empresa De Dios’s Ice Pops II LLC, distribuidas en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Connecticut, por contener alérgenos no declarados en el etiquetado. La decisión impacta a consumidores con alergias a leche, pecanas, pistachos y colorantes artificiales, quienes pueden sufrir reacciones graves. El organismo regulador indicó que la medida es preventiva y hasta el momento no se han registrado casos de personas afectadas.

Según se informó en el comunicado oficial de la FDA, la empresa alertó que los productos involucrados se retiraron tras detectar que las etiquetas no advertían la presencia de ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas serias. El retiro afecta a todos los sabores de la línea D’Dioses Fruit Pops fabricados antes del 27 de abril de 2026. De acuerdo con la agencia federal, la decisión se basa en el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y la protección de las personas con alergias alimentarias. La empresa implementó nuevos procesos de producción supervisados por la FDA, y los lotes fabricados después del 27 de abril no están incluidos en la alerta.

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La retirada responde a los resultados de una inspección de la FDA en la planta de producción de De Dios’s Ice Pops II LLC en Paterson, Nueva Jersey, donde se identificaron deficiencias en el control de alérgenos. El organismo exigió mejoras inmediatas y la empresa adoptó medidas correctivas. El caso se enmarca en la estrategia de la FDA para minimizar riesgos asociados a productos alimenticios que puedan poner en peligro la salud de los consumidores, especialmente quienes viven con alergias a ingredientes comunes.

¿Por qué la FDA retiró las paletas D’Dioses Fruit Pops del mercado?

El motivo principal del retiro, de acuerdo con la FDA, es la detección de alérgenos no declarados en las etiquetas de las paletas D’Dioses Fruit Pops. Estos productos pueden contener leche, pecanas, pistachos, y los colorantes sintéticos Yellow #5 y Red #40, ingredientes que no se informaron adecuadamente en el envase. La presencia inadvertida de estos componentes implica un riesgo para personas con sensibilidad, ya que incluso pequeñas cantidades de estos alérgenos pueden desencadenar reacciones graves, incluidas dificultades respiratorias y anafilaxia.

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La FDA informó en su portal oficial que la empresa De Dios’s Ice Pops II LLC realizó el retiro voluntariamente, tras recibir la notificación del hallazgo durante una inspección de rutina. El organismo enfatizó que el objetivo de la medida es salvaguardar la salud pública y evitar la exposición accidental de consumidores alérgicos. El aviso oficial subraya: “Las personas que tengan alergia o sensibilidad severa a estos ingredientes corren el riesgo de experimentar reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales si consumen estos productos”.

El retiro voluntario afecta a todos los sabores producidos antes del 27 de abril de 2026 en los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Connecticut. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles productos y sabores de D’Dioses están incluidos en el retiro?

Según la información publicada en el sitio web de la FDA, la medida abarca todos los paquetes de 3,7 onzas (105 gramos) de las paletas heladas D’Dioses Fruit Pops que fueron producidos antes del 27 de abril de 2026. Los sabores involucrados en el retiro son los siguientes:

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Coco

Fresa con leche

Arroz con leche

Mamey

Guayaba

Vainilla

Rompope

Nuez

Pistachio

Cookies and Cream

Piña colada

Limón

Grocella

Mango

Tamarindo

Nanche

El aviso oficial enfatiza que los productos elaborados después del 27 de abril de 2026 no están incluidos, ya que se fabricaron bajo procesos actualizados y verificados por la FDA.

¿Qué riesgos implican los alérgenos no declarados en los alimentos?

La exposición a ingredientes no declarados en productos alimenticios representa un desafío significativo para la salud pública, según la FDA. La agencia explica que los alérgenos alimentarios pueden provocar síntomas que van desde urticaria y vómitos hasta anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. Se estima que millones de personas en Estados Unidos viven con algún tipo de alergia alimentaria, por lo que la correcta información en el etiquetado resulta esencial para la prevención de incidentes.

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El organismo federal advierte sobre la importancia de la vigilancia en la industria alimentaria para evitar la contaminación cruzada y garantizar que los consumidores tengan acceso a información precisa sobre los ingredientes de los productos que adquieren. En el caso de las paletas D’Dioses, la ausencia de advertencias sobre alérgenos como leche, pecanas, pistachos y colorantes Amarillo #5 y Rojo #40 constituye un incumplimiento de la regulación vigente.

Los lotes fabricados después del 27 de abril de 2026 no están incluidos en la alerta, ya que cumplen con los nuevos procesos de control aprobados por la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identifico si tengo un producto afectado por el retiro?

La FDA recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente los envases de las paletas D’Dioses Fruit Pops. Si el producto fue adquirido en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania o Connecticut y corresponde a cualquiera de los sabores listados, producido antes del 27 de abril de 2026, debe considerarse parte del retiro. El empaque indica la fecha de producción o el lote, lo que permite identificar si está dentro de los lotes afectados.

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La agencia federal aconseja no consumir estos productos, incluso si no se ha presentado ninguna reacción adversa tras su ingesta. Para obtener más información o resolver dudas, la empresa De Dios’s Ice Pops II LLC habilitó el número de atención 973.279.7900, operativo de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:30, hora del este.

¿Qué deben hacer los consumidores con paletas D’Dioses afectadas?

La recomendación de la FDA es clara: quienes tengan en su poder alguno de los productos afectados deben abstenerse de consumirlos y devolverlos al lugar de compra para solicitar un reembolso. El organismo regulador subraya la importancia de seguir estrictamente estas directrices para minimizar cualquier riesgo de exposición a alérgenos. El aviso oficial indica que solo los lotes y sabores señalados forman parte del retiro; los productos fabricados después del 27 de abril de 2026 se mantienen en el mercado.

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De Dios’s Ice Pops II LLC comunicó que ha realizado las correcciones necesarias en sus procesos de producción para evitar la reincidencia de este tipo de incidentes. La empresa aseguró que los productos actuales cumplen con los estándares exigidos por la FDA.

La inspección de la FDA en la planta de Paterson, Nueva Jersey, detectó deficiencias en el control de alérgenos que motivaron el retiro del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se han reportado personas afectadas por este retiro?

De acuerdo con la información publicada por la FDA el 27 de mayo de 2026, hasta el momento no se han registrado casos de reacciones alérgicas asociadas al consumo de las paletas D’Dioses Fruit Pops incluidas en el retiro. La medida, según el organismo, es preventiva y busca anticipar cualquier posible incidente. El monitoreo de la situación continúa, y la agencia actualizará la información si se presentan novedades.

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¿Qué cambios implementó la empresa tras la inspección de la FDA?

Luego de la inspección realizada en Paterson, Nueva Jersey, la FDA indicó que la empresa De Dios’s Ice Pops II LLC introdujo nuevos procedimientos de control de alérgenos en su línea de producción. Estos cambios fueron verificados por el organismo y aplican a todos los productos fabricados después del 27 de abril de 2026. El objetivo de las modificaciones es evitar la contaminación cruzada y asegurar que los ingredientes estén correctamente declarados en el etiquetado.

La agencia federal destaca la importancia de la cooperación entre la industria alimentaria y los organismos reguladores para garantizar la seguridad de los consumidores. En este sentido, la respuesta de la empresa fue catalogada como oportuna y acorde a las directrices de la FDA.

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La FDA recomienda no consumir ni conservar los productos afectados y devolverlos al comercio para obtener un reembolso y evitar incidentes de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se puede consultar la información oficial sobre este retiro?

Toda la información relativa al retiro de las paletas D’Dioses Fruit Pops y otros productos alimenticios se encuentra disponible en el sitio web de la FDA, en la sección de alertas y retiradas de productos. El organismo actualiza periódicamente la base de datos con avisos sobre productos potencialmente peligrosos, recomendaciones para consumidores y detalles de los lotes afectados.

¿Qué impacto tiene este retiro en la seguridad alimentaria y en los consumidores?

El retiro de las paletas D’Dioses resalta la importancia de la vigilancia constante en la industria alimentaria y la necesidad de garantizar información clara en el etiquetado. Para los consumidores, la medida implica una protección directa frente a riesgos de salud asociados a alergias alimentarias, que, según la FDA, afectan a una proporción creciente de la población estadounidense.

Las autoridades sanitarias destacan que la colaboración entre empresas y organismos de control es fundamental para prevenir incidentes y mantener la confianza del público en los productos alimenticios distribuidos en el país.