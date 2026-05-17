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Jack Doohan podría volver a correr en la Fórmula 1 por el conflicto interno en una escudería: el piloto al que reemplazaría

El australiano suena como principal candidato en caso de que Haas decida prescinder del francés Esteban Ocon. Los detalles

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Luego de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, Jack Doohan podría regresar a la Fórmula 1 como piloto titular antes de fin de año. El australiano de 23 años, es piloto de reserva y de pruebas de Haas F1 Team y tendría la expectativa de poder volver a correr incluso antes de fin de temporada.

La continuidad de Esteban Ocon en el equipo estadounidense estaría en duda, en medio de versiones que sostienen que podría perder su asiento antes de que termine el año. El rendimiento del piloto francés es criticado por el director del equipo, Ayao Komatsu, hace un tiempo sentenció sobre el francés que “nadie satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”. Mientras que Guenther Steiner, ex responsable de la escudería estadounidense que ahora tiene capitales japoneses, fue contundente: “Será su último año”.

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El contraste numérico se ha convertido en un argumento central de esta crisis: mientras Ocon apenas ha sumado un punto en lo que va del campeonato, su compañero Oliver Bearman acumula 17 puntos, según lo informado. Este dato, que subraya la diferencia de rendimiento entre ambos, ha intensificado el escrutinio sobre el futuro del piloto francés dentro de la escudería estadounidense.

La información sobre el mal clima tomó fuerza tras el Gran Premio de Miami, en el que Ocon no logró puntuar y la relación personal y profesional con Komatsu se deterioró aún más. En declaraciones recogidas por el periodista Julien Cerasoli para UOL Esporte, se consigna que: "A Komatsu Ayao no le gusta Ocon. Claramente no le gusta y no está contento con su rendimiento actual" y añadió: "He oído que no está seguro de si Ocon podrá competir hasta el final de la temporada. Así que, para decirlo sin rodeos, la situación actual de Ocon no es nada buena."

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El rendimiento de Esteban Ocon estaría bajo la lupa en Haas F1 Team (REUTERS/Brian Snyder)
El rendimiento de Esteban Ocon estaría bajo la lupa en Haas F1 Team (REUTERS/Brian Snyder)

El antecedente inmediato de cambios de pilotos en plena campaña se produjo en 2025, cuando Liam Lawson disputó dos competencias con Red Bull antes de que Yuki Tsunoda fuera promovido. Posteriormente, Lawson fue reubicado en Racing Bull y Jack Doohan perdió su lugar en Alpine F1 después de seis carreras, siendo reemplazado por Franco Colapinto.

En este escenario, Jack Doohan es el principal candidato interno, dado que tras perder su puesto en Alpine se incorporó a Haas en calidad de piloto de pruebas y reserva. El oceánico es el único en la lista de Haas con experiencia en carrera pues disputó ocho Grandes Premios, el último de 2024 y los primeros ocho de 2025. Por otra parte, el japonés Ryo Hirakawa, quien mantiene vínculos estrechos con Toyota y ha sido protagonista en varias sesiones de entrenamientos libres (FP1) con Haas, destaca como opción de reemplazo por su conocimiento previo del funcionamiento del equipo.

A estas posibilidades se suman dos jóvenes valores de la Fórmula 2, Raphael Camara y Dino Veganovic, ambos bajo la órbita de la asociación técnica entre Ferrari y Haas F1, según los reportes citados. El inicio prometedor de sus campañas en 2026 los coloca como opciones a mediano plazo si la escuadra opta por una apuesta a futuro.

Los monoplazas de Haas tienen como principal patrocinante a Toyota Gazoo Racing (REUTERS/Brian Snyder)
Los monoplazas de Haas tienen como principal patrocinante a Toyota Gazoo Racing (REUTERS/Brian Snyder)

Ayao Komatsu tiene un rol importante al frente de Haas F1 debido a la sociedad de Toyota Gazoo Racing con el team norteamericano. De hecho, los monopostos de la escudería llevan como principal sponsor a la división deportiva de la casa nipona. El team manager japonés ha establecido como ejes clave la obtención de puntos y la contribución colectiva; parámetros en los que Bearman cumple de forma consistente mientras que Ocon no ha logrado consolidar su posición.

Ocon, de 29 años, estuvo bajo la lupa luego del toque que le propinó a Franco Colapinto en China. Luego de esa carrera el francés reconoció que su campaña en la F1 era decepcionante. Cabe aclarar que el galo reconoció su error en el evento asiático y le pidió disculpas al argentino en la zona de entrevistas posterior a la carrera. Aunque también recibió algunos insultos de ciertos fanáticos en sus redes sociales y al respecto, Ocon, en la previa al Gran Premio de Japón, reveló una carta de apoyo del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA),Mohammed Ben Sulayem.

Las próximas carreras podrían ser claves para el futuro de Esteban Ocon como piloto titular. El francés, que le dio el único triunfo a Alpine en la F1 en 2021, deberá mejorar su cosecha de puntos o podría correr el riesgo de ser reemplazado. Mientras tanto, Jack Doohan espera agazapado.

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