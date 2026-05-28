Sociedad

El Club Francés celebró sus 160 años con actividades y reconocimientos

La institución franco-argentina realizó una serie de eventos culturales, homenajes y actividades deportivas para celebrar su aniversario, con la participación de figuras destacadas de la comunidad y autoridades locales

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El embajador de Francia en Argentina, durante su discurso.
El embajador de Francia en Argentina, durante su discurso.

El Club Francés conmemoró este mes sus 160 años de historia con una agenda de actividades que incluyó la presentación de un libro, un encuentro institucional con autoridades y una exhibición abierta de esgrima. Las celebraciones contaron con la presencia de socios, representantes diplomáticos, empresarios y referentes de la comunidad franco-argentina.

La apertura de la agenda estuvo marcada por la presentación del libro de colección “Memoria de una Amistad”, que recopila los momentos más relevantes de la trayectoria de la institución. El evento, realizado en el Salón Plata del club, propició una conversación entre la historiadora Felicitas Luna y Carmen María Ramos, responsable de la producción integral de la obra, ante un centenar de asistentes.

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El presidente del club hace firmar el libro de visitantes ilustres al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
El presidente del club hace firmar el libro de visitantes ilustres al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El siguiente encuentro, de carácter institucional, reunió a los socios, autoridades, diplomáticos y empresarios. La jornada incluyó un concierto lírico a cargo de la artista francesa Vera Cirkovic junto al pianista Alejandro Manzoni. La ceremonia fue inaugurada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal; el presidente del Círculo Italiano, Giorgio Alliata di Montereale —en representación de los clubes europeos—, y el presidente del club, Roberto Azaretto.

Durante la celebración, se rindió homenaje a los ex presidentes Juan Carlos Lynch y Fernando Petrella. También se entregaron reconocimientos a la Alianza Francesa, la Asociación Marianne, la Cámara de Industria y Comercio Franco Argentina, la Embajada de Francia, el Hotel Club Francés y Radio Cultura, instituciones que contribuyeron al fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Francia.

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La segunda jornada contó con la asistencia de más de 200 personas y se cerró con una degustación de quesos y patés franceses, empanadas argentinas y vinos de ambos orígenes.

El ciclo de festejos culminó con una exhibición abierta de esgrima en la Sala de Esgrima del club, con la participación de cerca de 70 personas. Los maestros José María Casanova, Silvana Giancola y Mariano Casanova encabezaron la actividad, en la que se compartieron las diferencias entre sable, espada y florete, y se permitió a los asistentes ensayar estocadas durante el cocktail.

Carmen María Ramos y Felicitas Luna en la presentación del libro “Memoria de una Amistad”
Carmen María Ramos y Felicitas Luna en la presentación del libro “Memoria de una Amistad”

El Club Francés fue fundado por residentes franceses el 20 de mayo de 1866 en el legendario Café Malakoff, ubicado a pocos metros de la Casa de Gobierno.

Rápidamente se transformó en el centro de la colonia gala porteña, con sus salones como escenario de reuniones sociales y repetido lugar de celebración de las fiestas patrias tanto de la República Francesa como de Argentina.

Entre quienes formaron parte del Club Francés figuran el arquitecto Pierre Benoit, proyectista de la Ciudad de La Plata; el arquitecto Ulric Courtois, constructor de la Basílica de Luján; el doctor Francis Simon, fundador de la Alianza Francesa; el doctor Joseph Linieres, presidente de la Academia Nacional de Medicina; y el arquitecto Charles Thays, creador del Jardín Botánico y de los Parques de Palermo, entre otras obras paisajísticas relevantes en el país.

Escena de la exhibición de esgrima.
Escena de la exhibición de esgrima.

A partir de 1910, durante el Centenario de la Independencia de Argentina, el Club Francés recibió importantes visitas, entre ellas el entonces primer ministro de Francia, Georges Clemenceau; el Duque de Windsor; Adrianne Bolland; Jean Mermoz; Antoine de Saint Exupéry, aviador y escritor; y André Malraux, entre otros.

En los salones del club participaron de conferencias figuras como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Silvina Bullrich, Luis Federico Leloir, Victoria y Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares.

Además de sus actividades culturales, el Club Francés desempeñó un papel relevante en la práctica y enseñanza de la esgrima. El campeón olímpico francés Edouard Gardere, ganador de oro en Los Ángeles 1932 y dos medallas de plata en Berlín 1936, asumió la dirección de la Sala de Esgrima del club durante su visita a Argentina, convirtiendo esa sala en un foro central de ese deporte en la ciudad.

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